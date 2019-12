Les Pistons se défoulent sur les Wizards

Ce n’est pas du grand basket, et il faut quasiment attendre deux minutes pour voir Blake Griffin ouvrir la marque. Ça a le mérite de réveiller ses coéquipiers, et ce sont les seconds couteaux qui se mettent en valeur avec un pillonnage à 3-points de Tim Frazier, Bruce Brown et Tony Snell. Les Pistons s’offrent un premier écart (16-9).

L’entrée de Derrick Rose enfonce un peu plus les Wizards tandis qu’Andre Drummond commence à dominer sous les panneaux. Les Pistons ont le match bien en main, d’autant que le même Drummond joue les épouvantails en défense (31-21). Côté Washington, c’est le surprenant Anzejs Pasecniks qui sauve les meubles, comme sur ce dunk au buzzer après avoir chipé un ballon à Drummond au rebond.

Le concours à 3-points peut reprendre et c’est au tour de Rose puis de Langston Galloway de planter de loin. On n’a jamais vu les Pistons shooter autant de loin, et comme ils sont plutôt adroits, ils prennent le large (43-31). Sous les panneaux, c’est la paire Morris-Wood qui fait des dégâts, et Washington prend l’eau de partout. Quand Gary Payton II plante un 3-points, c’est Bruce Brown qui lui répond juste derrière. A la pause, Detroit mène déjà de 20 points (68-48) après une énième claquette au buzzer de Drummond.

Griffin et Drummond en « double double »

Au retour des vestiaires, même scénario. C’est désormais Sviatoslav Mykhailiuk et Frazier qui allument de loin, et Ish Smith manque de soutien pour répondre (79-54). Detroit essaie aussi de jouer à l’intérieur, et le tandem Griffin-Drummond fait très mal, profitant de l’absence d’aide. C’est Griffin qui porte l’écart à +30 avec un « iso » terminé par un « spin move » (91-61). Cette fois, les Pistons ne relâchent pas la pression, et c’est Derrick Rose, puis Christian Wood qui enfoncent le clou à 3-points (104-71).

Le dernier quart-temps est un long « garbage time » avec Troy Brown Jr. qui tente de ramener le score dans des proportions plus dignes. Sauf que les shooteurs de 3-points ne sont pas rassasiés, et c’est Mykhailiuk et encore Frazier qui allument de loin pour décrocher cette première victoire en six matches. L’une des plus larges de la saison (+30) avec un 19 sur 48 à 3-points.