Happy Birthday | Le meilleur de la saison MVP de Derrick Rose

Davantage encore que les années, les blessures accélèrent le vieillissement des athlètes. Les plus jeunes n’ont donc qu’une image brouillée et partielle de Derrick Rose, très abîmée par les différentes opérations aux genoux.

Les plus anciens, eux, garderont le souvenir d’une jeune étoile filante à Chicago. Car, en début de carrière, le joueur des Knicks était un monstre sur le plan physique. Sans doute le meneur le plus explosif de l’histoire de la NBA, au même niveau qu’un Russell Westbrook avec une touche artistique supplémentaire. Jamais un joueur à son poste n’avait présenté de telles capacités physiques : vitesse et détente phénoménales, appuis et changements de direction spectaculaires, puissance et temps de suspension, Derrick Rose était un prototype unique.

Tout cela s’est exprimé à merveille lors de la saison 2010/11. Les Bulls dominent la ligue et avec 25 points, 7.7 passes décisives et 4.1 rebonds de moyenne, le rookie de l’année 2009 est élu MVP de la saison régulière. Il n’a alors que 22 ans et quelques mois, faisant de lui le plus jeune vainqueur de ce trophée… encore aujourd’hui.

Et le plus impressionnant, c’est que techniquement, il était encore très brut avec une grande marge de progression. Les différences étaient surtout faites grâce à ses pénétrations, ses coupes vers le panier, ses transitions. Derrick Rose allait tout simplement trop vite et trop haut pour les défenseurs.