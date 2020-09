Le Top 10 des meilleures actions du premier tour

Alors que le second tour des playoffs avait déjà commencé à l’Est, il fallait encore terminer le premier tour du côté de l’Ouest. Les qualifications de Denver et Houston depuis deux jours ont conclu ce premier tour et la NBA en propose donc le Top 10 des plus belles actions.

Fort logiquement, c’est Luka Doncic qui prend la première place avec son tir à 3-points au buzzer contre les Clippers. Ce premier tour a d’ailleurs été riche en shoots au buzzer, en fin de quart-temps ou de possession. Fred VanVleet, Nikola Jokic et Jayson Tatum s’illustrent dans ce domaine.

Jaylen Brown s’offre un dunk à 360° quand Bam Adebayo et Jamal Murray font parler leur technique et leur toucher. Un oubli tout de même : le contre décisif de James Harden à la fin du Game 7 entre Rockets et Thunder…