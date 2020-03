Le Top 10 de la nuit : Zion Williamson était partout

Si la première place est logiquement pour le poster de Jake Layman face à Derrick Favors, ce Top 10 est par contre nettement dominé par le phénomène Zion Williamson. Le rookie de New Orleans termine ainsi un alley-oop longue distance, contre un shoot adverse sur la planche et place un « windmill » seul en contre-attaque.

On retrouve également deux fois LeBron James, pour son shoot dans le « money time » face aux Clippers et sa passe vers Anthony Davis. Dennis Schroder ouvre lui le bal avec son interception et son panier de la gagne contre Boston.