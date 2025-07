Vbet avis : test comparatif du site de paris sportifs français en Juillet 2025

Avis Vbet 4 rating ✅ Jusqu’à 100€ de freebets si le premier pari

✅ Offre valable dès 1 €

✅Programme de fidélité Vclub VBETNBA Copier 118 copies cette semaine S'inscrire sur Vbet

Présent sur la scène internationale depuis 2003, Vbet est aujourd’hui actif dans plus de 120 pays, avec une solide réputation et une offre ambitieuse. Vbet séduit par son positionnement agressif sur les cotes basket, notamment en NBA, et par un panel de promotions bien pensé pour les passionnés de sport US.

Le site mise clairement sur les parieurs réguliers, ceux qui cherchent à rentabiliser chaque mise avec précision. Mais tout n’est pas parfait. Concernant le bonus, il est de 100€ grâce au code promo VBETNBA.

Points forts Mise minimum accessible (1 €)

Mise minimum accessible (1 €) Cotes boostées sur la NBA, souvent supérieures Points faibles Aucun service de streaming en direct

Aucun service de streaming en direct Des frais à prévoir pour les petits retraits (moins de 15 €)

Que pensent les joueurs de Vbet ?

Pour aller droit au but, Vbet n'attire pas les faveurs de ses utilisateurs…. Avec une note moyenne de 2,9 /5⭐sur 15 avis sur Trustpilot, les joueurs sont globalement déçu par la plateforme.

Sur Trustpilot, le bookmaker Vbet reçoit une note moyenne de 2,9/5.

Plusieurs témoignages récents dénoncent des pratiques discutables :

bonus non versés malgré le respect des conditions,

modifications des règles en cours de promotion,

blocages de comptes sans explication,

un parcours d’inscription jugé archaïque (documents à envoyer par mail, formats restreints).

Si certains parieurs ont vu leur situation corrigée après relances, la majorité déplore un manque de transparence et une gestion peu fiable des offres promotionnelles. Le service client, bien que parfois réactif, semble inefficace sans pression insistante.

Toutefois, quelques avis positifs existent, saluant une résolution rapide de problèmes ou une validation de compte fluide.

S'inscrire sur Vbet

Notre avis sur les différentes fonctionnalités du bookmaker Vbet

Vbet se présente comme un acteur solide sur le marché français, avec une offre complète et un réel intérêt pour le basketball. Toutefois, la plateforme présente encore certaines lacunes qu’il convient de connaître avant de s’y engager. Voici notre avis :

Bonus de bienvenue : 4/5 ⭐ Une offre simple à débloquer, avec une cote minimale très accessible (1.10). Dommage que les gains soient en freebets non retirables. Cotes et catalogue de paris : 4/5 ⭐ Les cotes sont compétitives notamment sur le basketball international. Application mobile : 3/5 ⭐ Appli fluide, mais quelques lenteurs en 4G. Offres promotionnelles : 4/5 ⭐ Bonne gestion du Cash Out (partiel, auto ou total), mais l'absence de promos sur divers sports se fait ressentir. Fiabilité et sécurité : 5/5 ⭐ Rien à redire : Vbet est régulé par l’ANJ, protège les données via SSL et applique un KYC strict. Service client : 3/5 ⭐ Chat en ligne réactif, support téléphonique disponible, mais le service email est un peu lent. Note globale Vbet : 4/5 ⭐ Clairement l'un des meilleurs bookmakers en France pour les paris sur la NBA

S'inscrire sur Vbet

Toutes les informaitons importantes de Vbet

Vbet est un opérateur agréé en France depuis 2019, géré par Vivaro Limited, filiale du groupe international BetConstruct. Sous licence de l’ANJ, la plateforme répond à toutes les exigences de sécurité et de conformité attendues d’un site de paris sportifs légal en France.

Voici les infos essentielles de ce bookmaker.

Site officiel www.vbet.fr Licence ANJ 0009-PS-2019-06-26 Bonus de bienvenue jusqu’à 100 € offerts en freebets Code promo Vbet VBETNBA Dépôt et retrait minimum 10 € Méthode de dépôt CB (Visa/Mastercard), Skrill, Neteller, PayPal, virement, Paysafecard Méthode de retrait Virement bancaire Fonctionnalités clés Cash Out, Assurance Multi

S'inscrire sur Vbet

Notre avis sur le bonus de bienvenue Vbet en juillet 2025 : 100 € en freebets

Vbet propose actuellement un bonus de bienvenue jusqu’à 100 €, remboursant votre premier pari en paris gratuits si celui-ci est perdant. L’offre se décompose ainsi :

10% du montant remboursé sous 24h après inscription

du montant remboursé sous 24h après inscription 90% restants après validation complète du compte

Pour en bénéficier, saisissez notre code promo Vbet VBETNBA lors de l’inscription !

Découvrez notre avis sur le bonus de bienvenue vbet

Comment obtenir le bonus Vbet ?

Pour profiter des 100 € en freebets, vous devez d’abord créer un compte Vbet. Puis, voici les étapes à suivre :

Accédez au site Vbet depuis un ordinateur ou via l’application Vbet. Inscrivez-vous et remplissez le formulaire avec vos informations personnelles. Effectuez un pari en argent réel sur un match NBA.

⚠️ Bon à savoir : la vérification du compte est obligatoire pour profiter de l'intégralité du bonus. 90% du montant ne seront crédités qu’après validation. Vous devez envoyer une pièce d’identité valide ainsi que votre RIB, et ce dans un délai de 30 jours suivant l’inscription.

Notre avis sur les conditions du bonus Vbet

L’offre est réservée aux nouveaux inscrits majeurs (18+) résidant en France. Pour en bénéficier, il y a quelques règles à suivre :

Dépôt minimum : 10 € minimum

10 € minimum Validité : 30 jours suivant l’ouverture du compte

30 jours suivant l’ouverture du compte Montant min. de pari : 1 €

1 € Cote minimale : 1,10

1,10 Exceptions : paris systèmes et Cash Out

Pour bénéficier de la totalité du remboursement, vous devez miser ce montant en une seule fois !

Notre avis sur ce bonus : les conditions de l’offre Vbet sont claires, sans pièges majeurs, et relativement accessibles. Avec un pari minimum de seulement 1 € et une cote minimale de 1,10, Vbet se montre plus souple que Unibet (1,40) ou Winamax (1,50). Le seul vrai bémol : le bonus est versé en crédits de jeu non retirables. En termes de montant, c'est aussi beaucoup que certains concurrents comme Parions Sport, Winamax ou le bookmaker Unibet.

S'inscrire sur Vbet

Notre opinion sur les autres promotions Vbet sur le basket-ball

Vbet multiplie les offres sur le basketball, avec des promotions claires, régulières et bien calibrées pour les parieurs actifs :

Assurance Multi : jusqu’à 10 € remboursés en freebets si une seule sélection perd sur un combiné de minimum 5 matchs NBA ou EuroLeague, avec des cotes individuelles ≥ 1,80 et une mise minimale de 10 €.

: jusqu’à 10 € remboursés en freebets si une seule sélection perd sur un combiné de minimum 5 matchs NBA ou EuroLeague, avec des cotes individuelles ≥ 1,80 et une mise minimale de 10 €. NBA Finals : chaque pari simple gagnant d’au moins 10 € (cote ≥ 2,5) rapporte 5 € en freebets, jusqu’à 20 € maximum sur l’ensemble de la série.

: chaque pari simple gagnant d’au moins 10 € (cote ≥ 2,5) rapporte 5 € en freebets, jusqu’à 20 € maximum sur l’ensemble de la série. Live Time Basketball : 2 paris live gagnants sur NBA ou EuroLeague (min. 10 €, cote ≥ 2,5) = 20 € en crédits de jeu offerts.

Notre avis vbet sur les promotions

Notre avis : des promos ciblées, des conditions simples, et des montants compétitifs : selon nos tests, Vbet est l’un des rares opérateurs à proposer 3 offres basket actives en parallèle, là où la majorité se limite à 1 ou 2. Idéal pour les parieurs réguliers sur NBA ou Euroligue.

Vbet : un vrai terrain de jeu pour les fans de basketball

Peu de bookmakers accordent autant d’attention au basketball que Vbet. C’est d’ailleurs l’un des rares opérateurs à proposer une section entièrement pensée pour les passionnés de la balle orange. Qu’on s’intéresse à la NBA, à l’EuroLeague ou à certains championnats moins médiatisés, l’offre est solide, cohérente et bien structurée.

Sur Vbet, vous pouvez déjà miser sur le futur vainqueur de la conférence Est de la NBA.

Une rubrique basket pensée pour les parieurs avertis

Vbet ne se contente pas de lister des matchs : la section basketball s’enrichit de contenus à forte valeur ajoutée, parmi lesquels :

Pronostics détaillés : rédigés par des spécialistes du basket, ils s’appuient sur des datas avancées, les formes du moment, les duels historiques et les statistiques individuelles.

: rédigés par des spécialistes du basket, ils s’appuient sur des datas avancées, les formes du moment, les duels historiques et les statistiques individuelles. Actualités régulières : blessures, rumeurs de transferts, forme des franchises… la rubrique “news” offre une veille complète, utile pour prendre des décisions éclairées.

: blessures, rumeurs de transferts, forme des franchises… la rubrique “news” offre une veille complète, utile pour prendre des décisions éclairées. Conseils stratégiques : des analyses approfondies qui vont au-delà du score, avec une vraie lecture tactique des rencontres à venir.

La page dédiée à la NBA permet en un coup d'œil de repérer les meilleures cotes, les matchs les plus attendus, et les opportunités à ne pas manquer. Clairement, si vous êtes un fan de basket et que vous pariez régulièrement, Vbet mérite votre attention.

Notre test sur l'inscription Vbet

Commencez par cliquer sur un de nos liens sécurisés qui vous redirige vers le site officiel. Le processus d’inscription est simple et ne prend que 2 minutes :

Cliquez sur « S’inscrire » en haut à droite de la page d’accueil

Remplissez le formulaire avec vos informations personnelles : nom, email, mot de passe, etc

Fixez vos limites de dépôt pour un jeu responsable dès le départ.

Renseignez le code promo VBETNBA dans le champ prévu à cet effet

Acceptez les conditions générales puis validez votre création de compte

Effectuez un premier dépôt d’au moins 10 € pour activer le bonus de bienvenue.

Notre opinion vbet concernant l'inscription

Envoyez une copie numérique de votre pièce d’identité et votre relevé d’identité bancaire (RIB) dans les 30 jours pour confirmer votre compte !

Verdict : l’inscription est simple, bien guidée, et conforme aux standards ANJ. Un bon point pour les nouveaux joueurs qui veulent se lancer sans prise de tête.

S'inscrire sur Vbet

Notre avis sur les moyens de dépôt et retrait chez Vbet

Vbet propose une dizaine de méthodes de paiement couvrant :

Carte bancaire (Visa & Mastercard)

(Visa & Mastercard) PayPal

PaySafeCard

Virement bancaire

Portefeuilles électroniques (Skrill & Neteller)

(Skrill & Neteller) Virement bancaire

L’interface de gestion des transactions est claire, permettant un accès direct aux options de dépôt et retrait, avec les informations clés (montants minimums, délais, frais) bien visibles.

Notre avis le dépôt sur VBet ?

Pour effectuer un dépôt sur Vbet :

Connectez-vous à votre compte Accédez à la section « Dépôts » Choisissez parmi les méthodes disponibles Saisissez le montant (min. 15 € pour carte bancaire, 10 € pour autres moyens) Validez la transaction

Notre avis : l’éventail de méthodes proposées est complet, et nous apprécions que Vbet n’applique aucun frais. L’ajout de Revolut serait selon nous un vrai atout ! Le minimum de 15 € pour les cartes bancaires est un peu plus élevé que chez certains concurrents, mais reste raisonnable, surtout comparé à Parions Sport où le seuil est de 500 €.

Notre avis Vbet sur les retraits

Pour retirer des gains sur Vbet :

Sélectionnez « Retirer de l’argent » Sélectionnez le virement bancaire, unique méthode disponible pour les retraits Indiquez le montant à retirer (min. 10 € et max. 5 000 € par jour) Confimez la transaction

Certains frais peuvent s’appliquer si vous effectuez plusieurs retraits en une semaine ou retirez entre 10 et 15 € !

Nous avons procédé à un retrait total de 120 €, divisé en trois versements distincts : 50 €, 40 € et 30 €. Chaque transaction a été traitée dans un délai inférieur à 72 heures, sans frais supplémentaires ni complications. Le processus s’est déroulé efficacement, même si un délais légèrement inférieur serait appréciable.

Notre avis : les conditions de retrait sont compétitives, avec un minimum bas et un plafond journalier assez élevé. En revanche, nous déplorons l’application de frais sur les petits retraits (entre 10 et 15 €), comme précisé dans les conditions générales d’utilisation.

Que vaut l'application mobile Vbet sur iOS & Android ?

L’application Vbet est disponible gratuitement sur iOS et Android. L’équipe de basket USA l’a testé sur un Huawei P40 et un iPhone 12, pour analyser ses performances. Toutes les fonctionnalités du site desktop sont disponibles :

Paris en direct

Cash Out partiel et total

Accès aux promotions

Gestion complète du compte

Notre avis : l’app se distingue par une stabilité remarquable sur Huawei P40, avec un chargement rapide des pages (<2 secondes) et un rafraîchissement fluide des cotes en live. Sur iPhone 12, l’interface est globalement fluide mais la section « paris combinés » nécessite plusieurs clics supplémentaires pour valider les sélections, ce qui ralentit l’expérience utilisateur.

Avantages Mise à jour des cotes toutes les 5 secondes

Mise à jour des cotes toutes les 5 secondes Notifications push configurables selon le sport et les événements

Notifications push configurables selon le sport et les événements Historique détaillé des paris avec filtres par date et type de pari Inconvénients Qualité baisse légèrement en 4G par rapport au Wi-Fi

Que valent les paris en direct & streaming sur Vbet ?

Vbet offre une section de paris en direct bien structurée, avec des cotes actualisées toutes les 5 secondes, permettant une réactivité optimale lors des mises.

Pour le basketball, l’opérateur couvre :

Les grandes compétitions (NBA, EuroLigue, FIBA, WNBA)

Un large éventail de types de paris (score à la mi-temps, handicaps, totaux, etc.)

Des statistiques en temps réel (possession de balle, tirs réussis, fautes, etc.)

Venons-en à la partie moins réjouissante ! Vbet ne propose pas de streaming vidéo en direct. À la place, un système d’animation 3D dynamique simule en temps réel les actions majeures du match, offrant une vision synthétique mais moins immersive qu’une retransmission vidéo.

Notre avis : l’interface de paris en direct de Vbet est techniquement solide, avec une mise à jour rapide des cotes et un accès à des statistiques précises. Cependant, sur un marché où la majorité des concurrents proposent des flux live HD, Vbet devrait prioriser l’intégration de cette fonctionnalité. Le système 3D est appréciable, mais ne remplace pas la richesse visuelle nécessaire pour analyser pleinement la dynamique d’un match, surtout dans un sport aussi rapide que le basketball.

Notre avis sur le service client Vbet

Nous avons testé le service client de Vbet pour évaluer sa réactivité, la clarté des réponses et sa disponibilité, à travers les trois canaux suivants :

Chat en direct (en français, disponible 24h/24 et 7j/7)

(en français, disponible 24h/24 et 7j/7) Email : [email protected] (également 24/7)

: [email protected] (également 24/7) Téléphone : 07 55 53 94 61 (joignable de 9h à 20h)

Notre avis sur le service client VBET

Les résultats de notre test

Le chat en direct a été testé 4 fois, réponse obtenue en moins de 2 minutes dans 80% des cas. Les agents sont efficaces pour les demandes standards (bonus, dépôts…), mais montrent des limites dès qu’il s’agit de problèmes techniques plus complexes.

a été testé 4 fois, réponse obtenue en moins de 2 minutes dans 80% des cas. Les agents sont efficaces pour les demandes standards (bonus, dépôts…), mais montrent des limites dès qu’il s’agit de problèmes techniques plus complexes. L'email a été testé 2 fois, délai de réponse moyen constaté : 12h30. Réponses correctes, mais moyen non adapté aux demandes urgentes.

a été testé 2 fois, délai de réponse moyen constaté : 12h30. Réponses correctes, mais moyen non adapté aux demandes urgentes. Le téléphone a eu un service disponible uniquement en journée. L’attente est courte (moins de 5 minutes), mais les agents se contentent sou

Notre avis : le support client Vbet tient la route pour une utilisation courante : chat réactif, disponibilité 7j/7 et plusieurs canaux proposés. Les longs délais par email et la gestion basique des cas complexes limitent un peu l’expérience.

À titre comparatif, Betclic propose un service plus abouti avec une base de connaissances riche et une meilleure résolution des problèmes techniques.

Notre avis sur Vbet face aux autres bookmakers français

Nous avons passé au crible les principaux sites de paris sportifs en France pour évaluer où se positionne réellement Vbet. Bonus, cotes, nombre de sports, fonctionnalités, application mobile… Voici notre tableau comparatif complet pour vous aider à choisir selon votre profil de joueur.

Bookmaker Bonus Jusqu’à 100 € en freebets 1er pari remboursé en cash jusqu’à 100€ recrédités en crédits de jeu jusqu'à 100€ de bonus sur ton 1er pari sportif Niveau des cotes Dans la moyenne, très bonnes en NBA Excellentes, parmi les meilleures Moyennes, bonnes sur NBA Très compétitives, surtout en live Nombre de sports / paris 30+ sports, 400+ options 16 sports, 200+ options 20+ sports, 400+ options 30+ sports, 500+ options Cash Out ✅ ✅ ✅ ✅ Bet Builder ❌ ✅ ✅ ✅ Streaming ✅ ✅ ✅ ✅ Grilles ✅ ✅ ✅ ✅ Application mobile ✅ ✅ ✅ ✅ Parrainage ❌ ✅ ✅ ✅ Note globale 4/5 5/5 5/5 4/5 Lien d'inscription S'inscrire sur Vbet S'inscrire sur Winamax S'inscrire sur Parions Sport S'inscrire sur Unibet

Nous avons analysé les cotes proposées pour le vainqueur de la prochaine compétition NBA, en comparant les cotes sur OKC Thunder et les New York Knicks.

Cote équipes NBA OKC Thunder NY Knicks Inscription Vbet 3.13 7.50 S'inscrire sur Vbet Parions Sport 3.00 10.00 S'inscrire sur Parions Sport Unibet 3.75 10.00 S'inscrire sur Unibet

Notre avis Vbet sur les cotes disponibles sur la NBA

Vbet se distingue par une offre étendue en sports et options de paris, surpassant Winamax et Parions Sport sur la variété disponible. Si son Bet Builder et streaming restent limités par rapport à Unibet et Winamax, Vbet compense avec des grilles uniques.

Notre avis : Vbet apparaît comme un choix solide surtout pour ceux qui privilégient la diversité et une expérience simple, même si certains aspects techniques peuvent être améliorés. Notre note finale est de 4/5.

Que pensent nos concurrents du bookmaker Vbet ?

Pour vous faire gagner du temps et éviter de lire dix avis similaires, voici un résumé des notes attribuées à Vbet par nos concurrents :

lebonparisportif : 2/5

Wesport : 4,1/5

Sportytrader : 4/5

Comparebet : 3,5/5

Lestransferts : 3,2/5

Bien que la plupart des notes soient reste au-dessus de la moyenne, il est à noter que la moyenne des évaluations de nos concurrents est de 3,3/5. Notre impression est quand même plus positif que cette note-ci. En fin d'article, vous verrez notre notre finale.

À quel type de parieur conseillons-nous Vbet ?

Selon nos experts, Vbet s’adresse principalement à deux profils distincts :

Les parieurs récréatifs attirés par les promotions Avec un bonus de bienvenue en freebets (jusqu’à 100 €) et un calendrier promotionnel très actif, Vbet est clairement pensé pour ceux qui misent à petite ou moyenne échelle, mais recherchent un maximum de valeur ajoutée via les offres.

Les parieurs “in-play” de NBA (et basket en général) Vbet développe une stratégie clairement orientée vers les amateurs de NBA et EuroLigue, avec des promos ciblées, des cotes boostées et une section live bien structurée pour parier en temps réel.

Notre verdict final sur le site de pari sportif Vbet

Après près de 50 heures de test sur une semaine, incluant sessions live, dépôts et retraits, Vbet a été passé au crible. Résultat : l’opérateur se révèle globalement fiable et compétitif, notamment via son application mobile.

Ce que nous avons aimé chez Vbet Bonus de bienvenue en freebets simple à débloquer, sans conditions piégeuses

Bonus de bienvenue en freebets simple à débloquer, sans conditions piégeuses Promotions régulières sur le basket, avec du combiné remboursé

Promotions régulières sur le basket, avec du combiné remboursé Méthodes de paiement variées, dont PayPal

Méthodes de paiement variées, dont PayPal Application mobile stable, avec mise à jour rapide des cotes live Les points à améliorer chez Vbet Pas de streaming vidéo, ce qui limite l’immersion lors des paris NBA en direct.

Pas de streaming vidéo, ce qui limite l’immersion lors des paris NBA en direct. Frais sur les retraits inférieurs à 15 €

S'inscrire sur Vbet

FAQ Avis Vbet