Stats & Highlights | Les Hawks, les Raptors et les Wolves enchaînent

En contrôle, les Raptors n’ont pas laissé le moindre espoir à des Wizards qui n’ont pas mené une seule seconde. Portés par le gros double double de Scottie Barnes (28 points, 14 rebonds), qui a répondu à celui de Trae Young (22 points, 12 passes), les Canadiens ont notamment profité des 20 pertes de balle de leurs hôtes pour remporter un nouveau succès : 112-102.

À Charlotte non plus, il n’y a pas eu photo. Des Hawks très solides collectivement (37 passes décisives, 17 interceptions), avec sept joueurs à plus de 10 points marqués, n’ont fait qu’une bouchée de Hornets timorés (128-81), qui, sans Kon Knueppel, ont égaré 25 ballons et n’ont pas trouvé la mire derrière l’arc (11/51). Trop esseulé, Naz Reid (17 points) a surnagé, mais n’a pas pu empêcher la déroute des locaux.

Même son de cloche pour le Magic, qui a vécu une soirée très compliquée face aux Wolves. Malgré un Anthony Edwards en cruel manque de réussite (5/23 au tir), Minnesota a dominé la rencontre de la tête et des épaules (115-93), grâce notamment au match très complet d’Ayo Dosunmu (14 points, 10 passes, 7 rebonds).

Darryn Peterson lance le Jazz

Alors qu’il se dirigeait vers un succès tranquille contre la Nouvelle-Orléans, le Jazz s’est fait peur après avoir compté jusqu’à 15 longueurs d’avance dans le troisième quart. Sous l’impulsion d’un Zion Williamson très agressif (23 points), les Pelicans ont repris les devants à une minute de la fin.

Mais c’était sans compter sur le sang froid du rookie Darryn Peterson, qui n’a pas tremblé sur la ligne des lancers francs quelques secondes plus tard pour offrir à Utah sa première victoire de l’année (120-119). Jaren Jackson Jr. (24 points, 10 rebonds) et Keyonte George (19 points, 10 passes) ont chacun posté de jolis doubles doubles.

En déplacement à Sacramento, les Blazers ont dû sacrément batailler pour l’emporter en Californie. Malgré les 33 points du rookie Darius Acuff, et l’énorme triple double de Domantas Sabonis (27 points, 19 rebonds, 10 passes), Portland a inscrit 44 points dans le troisième quart pour se détacher.

Moins en rythme, Damian Lillard a peiné à longue distance (2/10), mais a tout de même inscrit 19 points. Mais c’est surtout Deni Avdija, auteur de 26 points, qui a assumé son statut de All-Star pour permettre aux siens d’enchaîner une deuxième victoire de rang en ce début de saison.

Charlotte – Atlanta : 81-128

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MIL 125 CHI 132 BOS 107 NYK 103 CHA 81 ATL 128 IND 105 DAL 121 ORL 93 MIN 115 WAS 102 TOR 112 MIA 111 DET 128 SAS 110 HOU 114 UTH 120 NOR 119 GSW 108 MEM 111 LAL 125 LAC 117 SAC 120 POR 128

Orlando – Minnesota : 93-115

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Washington – Toronto : 102-112

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Utah – New Orleans : 120-119

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Sacramento – Portland : 120-128

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