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Stats & Highlights | Les Hawks, les Raptors et les Wolves enchaînent

Publié le 24/10/2026 à 7:58 Twitter Facebook

NBA – En déplacement à Washington et Orlando, les Raptors et les Wolves ont remporté leur deuxième victoire en autant de rencontres. Tout comme les Hawks, larges vainqueurs à Charlotte.

kawhi leonard raptorsEn contrôle, les Raptors n’ont pas laissé le moindre espoir à des Wizards qui n’ont pas mené une seule seconde. Portés par le gros double double de Scottie Barnes (28 points, 14 rebonds), qui a répondu à celui de Trae Young (22 points, 12 passes), les Canadiens ont notamment profité des 20 pertes de balle de leurs hôtes pour remporter un nouveau succès : 112-102.

À Charlotte non plus, il n’y a pas eu photo. Des Hawks très solides collectivement (37 passes décisives, 17 interceptions), avec sept joueurs à plus de 10 points marqués, n’ont fait qu’une bouchée de Hornets timorés (128-81), qui, sans Kon Knueppel, ont égaré 25 ballons et n’ont pas trouvé la mire derrière l’arc (11/51). Trop esseulé, Naz Reid (17 points) a surnagé, mais n’a pas pu empêcher la déroute des locaux.

Même son de cloche pour le Magic, qui a vécu une soirée très compliquée face aux Wolves. Malgré un Anthony Edwards en cruel manque de réussite (5/23 au tir), Minnesota a dominé la rencontre de la tête et des épaules (115-93), grâce notamment au match très complet d’Ayo Dosunmu (14 points, 10 passes, 7 rebonds).

Darryn Peterson lance le Jazz

Alors qu’il se dirigeait vers un succès tranquille contre la Nouvelle-Orléans, le Jazz s’est fait peur après avoir compté jusqu’à 15 longueurs d’avance dans le troisième quart. Sous l’impulsion d’un Zion Williamson très agressif (23 points), les Pelicans ont repris les devants à une minute de la fin.

Mais c’était sans compter sur le sang froid du rookie Darryn Peterson, qui n’a pas tremblé sur la ligne des lancers francs quelques secondes plus tard pour offrir à Utah sa première victoire de l’année (120-119). Jaren Jackson Jr. (24 points, 10 rebonds) et Keyonte George (19 points, 10 passes) ont chacun posté de jolis doubles doubles.

En déplacement à Sacramento, les Blazers ont dû sacrément batailler pour l’emporter en Californie. Malgré les 33 points du rookie Darius Acuff, et l’énorme triple double de Domantas Sabonis (27 points, 19 rebonds, 10 passes), Portland a inscrit 44 points dans le troisième quart pour se détacher.

Moins en rythme, Damian Lillard a peiné à longue distance (2/10), mais a tout de même inscrit 19 points. Mais c’est surtout Deni Avdija, auteur de 26 points, qui a assumé son statut de All-Star pour permettre aux siens d’enchaîner une deuxième victoire de rang en ce début de saison.

LA Clippers – LA Lakers
Golden State – Memphis
Indiana – Dallas
San Antonio – Houston
Milwaukee – Chicago
Boston – New York
Miami – Detroit

Charlotte – Atlanta : 81-128

Charlotte Hornets / 81TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Naz Reid247/163/80/015621170-281710
Brandon Miller222/141/111/111202221-376-3
Moussa Diabate202/20/01/244810111-27514
Dennis Schroder201/50/22/204432041-2244
Sion James231/71/60/020254010-1333
Grayson Allen193/83/62/211231020-16119
Tidjane Salaun235/91/50/032511210-191114
Royce O'Neale162/62/60/002203100-1765
Ryan Kalkbrenner193/40/00/043711012-13614
Hannes Steinbach123/50/00/123500000-1268
Liam McNeeley120/40/24/413402030-1241
Christian Anderson151/50/30/000020031-62-2
PJ Hall90/20/20/001131001-1303
Total30/8711/5110/121929482118725781
Atlanta Hawks / 128TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jalen Johnson289/160/31/116782331261928
Nickeil Alexander-Walker275/122/72/203351220431415
CJ McCollum214/102/73/301122001271311
Dyson Daniels235/100/11/354942701321125
Onyeka Okongwu214/82/40/013412000271011
Aaron Wiggins217/93/52/40111121081918
Corey Kispert94/53/40/001111000131112
Luguentz Dort182/51/34/5055221108912
Jock Landale183/81/41/21564110112814
Kingston Flemings242/51/10/04268413015514
Dorian Finney-Smith81/21/20/002210010834
Asa Newell81/21/20/201100000831
Zuby Ejiofor81/31/20/002203010832
Total48/9518/4514/22123648372117124128

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIL125
CHI132
BOS107
NYK103
CHA81
ATL128
IND105
DAL121
ORL93
MIN115
WAS102
TOR112
MIA111
DET128
SAS110
HOU114
UTH120
NOR119
GSW108
MEM111
LAL125
LAC117
SAC120
POR128

Orlando – Minnesota : 93-115

Orlando Magic / 93TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Wendell Carter Jr.288/93/41/127914022-62029
Franz Wagner327/141/63/615656160-181814
Jalen Suggs346/121/41/224660131-71418
Paolo Banchero266/110/22/406653120-111417
Desmond Bane262/111/90/002206130-25-4
Colin Castleton33/30/01/211201000078
Jase Richardson142/51/11/201130100-1867
Tristan Da Silva292/91/70/012314100-1953
Goga Bitadze121/20/02/212301001-647
Nikola Vucevic30/10/10/002200000-1001
Jevon Carter130/20/10/001110100-401
Jamal Cain100/40/40/001101000-90-3
Alex Morales30/10/00/001100000000
Total37/848/3911/19835432226716493
Minnesota Timberwolves / 115TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Anthony Edwards335/232/93/41344042019156
Jaden McDaniels296/142/51/133642002121519
Rudy Gobert296/80/02/43691303091417
LaMelo Ball234/132/82/232554230171212
Jonathan Kuminga273/72/33/82795410091117
Ayo Dosunmu266/111/21/206693101151425
Terrence Shannon Jr.224/62/43/404410021111314
Trey Lyles163/62/51/31452000010911
Joan Beringer144/80/01/27290102012911
Nah'Shon Hyland71/21/10/010102000-433
Jaylen Clark30/00/00/002210000-103
Cody Williams30/00/00/000000000-100
Isaiah Evans10/00/00/000010000201
Total42/9814/3717/3021396033198124115

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MIL125
CHI132
BOS107
NYK103
CHA81
ATL128
IND105
DAL121
ORL93
MIN115
WAS102
TOR112
MIA111
DET128
SAS110
HOU114
UTH120
NOR119
GSW108
MEM111
LAL125
LAC117
SAC120
POR128

Washington – Toronto : 102-112

Washington Wizards / 102TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Trae Young365/154/108/1001112314012220
Bilal Coulibaly263/81/34/415604001-201113
KyShawn George262/91/46/712335280-17113
Anthony Davis323/120/23/409902142-1397
Alexandre Sarr242/41/22/2044542101715
Tre Johnson257/144/82/202203110-82015
Justin Champagnie224/70/20/0246021021814
Khris Middleton151/40/24/402200210266
Deandre Ayton142/20/00/024612010-2410
Carlton Carrington111/41/40/001101000031
Total30/7912/3729/3363440212610205101
Toronto Raptors / 112TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Scottie Barnes3612/261/63/359145328292829
RJ Barrett339/161/54/54594200132329
Kawhi Leonard277/192/80/035815340-51612
Immanuel Quickley295/150/62/3011640101127
Jakob Poeltl262/30/02/227923111-3617
Collin Murray-Boyles173/60/02/21230531021810
Ja'Kobe Walter232/82/71/2134232011979
Jamal Shead241/30/03/411253010958
Jamison Battle112/31/20/000002100-455
Allen Graves61/10/00/011200001325
Total44/1007/3417/21183452253012166112

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MIL125
CHI132
BOS107
NYK103
CHA81
ATL128
IND105
DAL121
ORL93
MIN115
WAS102
TOR112
MIA111
DET128
SAS110
HOU114
UTH120
NOR119
GSW108
MEM111
LAL125
LAC117
SAC120
POR128

Utah – New Orleans : 120-119

Utah Jazz / 120TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jaren Jackson Jr.337/152/48/10461034032-52426
Keyonte George326/123/74/6011102160-11917
Lauri Markkanen346/134/90/024630110-61618
Darryn Peterson296/121/22/230313000-11513
Airious Bailey212/81/61/216722010-367
Jaxson Hayes257/80/03/32352300291725
Brice Sensabaugh153/62/42/21232201021011
Isaiah Collier183/50/14/60227302021013
Svi Mykhailiuk211/40/21/213412110834
Kyle Filipowski70/10/00/00110013000-2
Total41/8413/3525/3314284231214184120
New Orleans Pelicans / 119TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Zion Williamson338/130/17/82462532012326
Dejounte Murray307/150/22/21566233001620
Trey Murphy III314/91/40/0156341201912
Jeremiah Fears233/101/40/000012120-1170
Yves Missi93/30/00/010100001-768
Saddiq Bey228/123/51/11231102142019
Jordan Poole191/81/59/100222530161212
Derik Queen294/91/23/41672322221217
Karlo Matkovic93/30/01/2224112004713
Bennedict Mathurin152/50/10/011203020-341
Herbert Jones171/21/20/001103000-233
Total44/898/2623/27102838182915155119

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MIL125
CHI132
BOS107
NYK103
CHA81
ATL128
IND105
DAL121
ORL93
MIN115
WAS102
TOR112
MIA111
DET128
SAS110
HOU114
UTH120
NOR119
GSW108
MEM111
LAL125
LAC117
SAC120
POR128

Sacramento – Portland : 120-128

Sacramento Kings / 120TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Darius Acuff Jr.3610/262/1011/1202243030-23319
Domantas Sabonis3810/131/16/771219105050-32747
Zach LaVine396/153/97/705511231-22219
Keegan Murray254/90/34/411213110-31210
De'Andre Hunter262/40/10/0077130001410
Precious Achiuwa247/110/10/024612110-141417
Emanuel Sharp142/51/20/000013000-653
Daeqwon Plowden201/21/20/000002101-434
Malik Monk120/60/10/001121010-60-4
Nique Clifford20/00/00/000000000-100
Total42/918/3028/3010324221235142120
Portland Trail Blazers / 128TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Deni Avdija398/161/59/1215662130122625
Damian Lillard327/182/103/305521221191916
Toumani Camara277/125/100/012313200-31920
Ja Morant265/131/61/21237212071212
Donovan Clingan193/50/02/24610340028821
Sidy Cissoko265/82/53/54371310071519
Robert Williams III186/60/01/224600021-41317
Jrue Holiday264/103/91/202281101-11217
Scoot Henderson201/70/32/201125000-141
Vit Krejci30/10/10/002200000-401
Total46/9614/4922/301332453021895128

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIL125
CHI132
BOS107
NYK103
CHA81
ATL128
IND105
DAL121
ORL93
MIN115
WAS102
TOR112
MIA111
DET128
SAS110
HOU114
UTH120
NOR119
GSW108
MEM111
LAL125
LAC117
SAC120
POR128

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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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