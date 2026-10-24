Les Pistons éclipsent les 36 points de Giannis Antetokounmpo

Après avoir réussi une remontée spectaculaire face aux Celtics pour lancer leur saison, les Pistons n’ont cette fois pas eu besoin de courir après le score. À Miami, les hommes de J.B. Bickerstaff ont immédiatement pris les commandes, profitant des énormes difficultés défensives du Heat pour signer une deuxième victoire en deux rencontres (128-111).

Les Floridiens avaient pourtant à cœur de réagir après leur lourde défaite face aux Wolves, mais le début de match tourne rapidement à la démonstration pour Detroit. Dans le sillage de John Collins (23 points) et Duncan Robinson (17 points), les Pistons inscrivent les onze premiers points de la rencontre, avant de s’envoler à 22-5 !

Avec une attaque parfaitement huilée et une adresse extérieure insolente, les visiteurs punissent chaque retard défensif. John Collins inscrit déjà 11 points, dont trois paniers primés, dans le premier quart-temps. En face, Giannis Antetokounmpo tente de maintenir Miami à flot, mais le Heat encaisse 41 points en douze minutes (41-26).

La réaction floridienne intervient dans le deuxième quart-temps. Davion Mitchell apporte de l’énergie et les locaux parviennent enfin à ralentir l’attaque adverse. Mais les difficultés de Bam Adebayo et Klay Thompson empêchent Miami de véritablement inverser la tendance. Le premier rejoint les vestiaires sans avoir marqué le moindre point, avec trois fautes en seulement sept minutes, tandis que le second manque ses cinq tentatives derrière l’arc…

Malgré la sortie de Jalen Duren, touché à la cuisse, Detroit conserve une avance confortable à la pause (65-53).

Detroit ne laisse aucun espoir au Heat

Et les Pistons reprennent leur entreprise de démolition dès le retour des vestiaires. Alors que Miami espérait poursuivre son retour au score, Duncan Robinson sanctionne encore son ancienne équipe à 3-points, concluant un 13-4 qui permet à Detroit de reprendre 21 longueurs d’avance (78-57).

Les visiteurs prennent jusqu’à 23 points d’avance dans ce troisième quart-temps. Cade Cunningham (16 points, 8 passes, 3 contres) n’a même pas besoin de forcer son talent, tant le collectif de Detroit fonctionne. John Collins continue d’empiler les paniers extérieurs, tandis que Paul Reed (19 points, 11 rebonds) compense parfaitement l’absence de Jalen Duren dans la raquette.

Seule ombre au tableau pour Detroit : Ausar Thompson doit également quitter ses partenaires après une mauvaise réception et une blessure à la cheville. Un deuxième pépin physique qui ne perturbe toutefois pas leur domination.

Malgré les efforts de Giannis Antetokounmpo, encore auteur d’une grosse prestation avec 36 points, 12 rebonds et 5 passes, Miami ne trouve aucune solution pour stopper l’hémorragie. À l’issue du troisième quart-temps, l’écart est de 23 points (103-80). Le dernier acte permet simplement au Heat de limiter les dégâts au tableau d’affichage.

Les Pistons contrôlent tranquillement leur avance pour s’imposer 128-111 et démarrer une saison par deux victoires pour la première fois depuis 2018/19. Pour le Heat, ça fait déjà deux défaites en deux sorties…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense du Heat en grande difficulté. Après les 131 points encaissés face aux Wolves, Miami en concède encore 128 contre Detroit. Soit 259 points en deux rencontres, un triste record pour la franchise ! Les Pistons ont tiré à 52.8% de réussite, dont 18/38 à 3-points (47.4%), avec 34 passes décisives. Avec deux défaites et un différentiel cumulé de -42 points, les hommes d’Erik Spoelstra démarrent très mal leur saison. Et les difficultés de Bam Adebayo (4 points, 2/6 aux tirs, 6 fautes) et Klay Thompson (6 points, 2/11 à 3-points) n’arrangent rien.

– Giannis Antetokounmpo bien trop seul. Après ses 35 points face à Minnesota, le Grec enchaîne avec 36 points à 15/26 aux tirs, 12 rebonds et 5 passes. Mais sa deuxième grosse performance sous ses nouvelles couleurs se solde par une deuxième défaite. Derrière lui, Davion Mitchell (18 points) est le seul autre titulaire du Heat à dépasser les dix points.

– Une victoire à la Pyrrhus pour les Pistons ? Si Detroit peut se réjouir de son début de saison, J.B. Bickerstaff a de quoi s’inquiéter. Jalen Duren (4 points, 6 rebonds) a quitté le match dès le deuxième quart-temps à cause d’une blessure à la cuisse droite, tandis qu’Ausar Thompson (4 points, 4 passes) s’est blessé à la cheville droite après la pause. Deux titulaires précieux dont l’état de santé sera à surveiller, alors que Detroit doit enchaîner dimanche à Philadelphie, avant de défier les Knicks mardi…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.