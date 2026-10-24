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Les Pistons éclipsent les 36 points de Giannis Antetokounmpo

Publié le 24/10/2026 à 7:14 Twitter Facebook

NBA – Malgré les 36 points et 12 rebonds de Giannis Antetokounmpo, Miami a subi une deuxième lourde défaite à domicile face à des Pistons (128-111) particulièrement adroits de loin.

GIannis AntetokounmpoAprès avoir réussi une remontée spectaculaire face aux Celtics pour lancer leur saison, les Pistons n’ont cette fois pas eu besoin de courir après le score. À Miami, les hommes de J.B. Bickerstaff ont immédiatement pris les commandes, profitant des énormes difficultés défensives du Heat pour signer une deuxième victoire en deux rencontres (128-111).

Les Floridiens avaient pourtant à cœur de réagir après leur lourde défaite face aux Wolves, mais le début de match tourne rapidement à la démonstration pour Detroit. Dans le sillage de John Collins (23 points) et Duncan Robinson (17 points), les Pistons inscrivent les onze premiers points de la rencontre, avant de s’envoler à 22-5 !

Avec une attaque parfaitement huilée et une adresse extérieure insolente, les visiteurs punissent chaque retard défensif. John Collins inscrit déjà 11 points, dont trois paniers primés, dans le premier quart-temps. En face, Giannis Antetokounmpo tente de maintenir Miami à flot, mais le Heat encaisse 41 points en douze minutes (41-26).

La réaction floridienne intervient dans le deuxième quart-temps. Davion Mitchell apporte de l’énergie et les locaux parviennent enfin à ralentir l’attaque adverse. Mais les difficultés de Bam Adebayo et Klay Thompson empêchent Miami de véritablement inverser la tendance. Le premier rejoint les vestiaires sans avoir marqué le moindre point, avec trois fautes en seulement sept minutes, tandis que le second manque ses cinq tentatives derrière l’arc…

Malgré la sortie de Jalen Duren, touché à la cuisse, Detroit conserve une avance confortable à la pause (65-53).

Detroit ne laisse aucun espoir au Heat

Et les Pistons reprennent leur entreprise de démolition dès le retour des vestiaires. Alors que Miami espérait poursuivre son retour au score, Duncan Robinson sanctionne encore son ancienne équipe à 3-points, concluant un 13-4 qui permet à Detroit de reprendre 21 longueurs d’avance (78-57).

Les visiteurs prennent jusqu’à 23 points d’avance dans ce troisième quart-temps. Cade Cunningham (16 points, 8 passes, 3 contres) n’a même pas besoin de forcer son talent, tant le collectif de Detroit fonctionne. John Collins continue d’empiler les paniers extérieurs, tandis que Paul Reed (19 points, 11 rebonds) compense parfaitement l’absence de Jalen Duren dans la raquette.

Seule ombre au tableau pour Detroit : Ausar Thompson doit également quitter ses partenaires après une mauvaise réception et une blessure à la cheville. Un deuxième pépin physique qui ne perturbe toutefois pas leur domination.

Malgré les efforts de Giannis Antetokounmpo, encore auteur d’une grosse prestation avec 36 points, 12 rebonds et 5 passes, Miami ne trouve aucune solution pour stopper l’hémorragie. À l’issue du troisième quart-temps, l’écart est de 23 points (103-80). Le dernier acte permet simplement au Heat de limiter les dégâts au tableau d’affichage.

Les Pistons contrôlent tranquillement leur avance pour s’imposer 128-111 et démarrer une saison par deux victoires pour la première fois depuis 2018/19. Pour le Heat, ça fait déjà deux défaites en deux sorties…

CE QU’IL FAUT RETENIR

La défense du Heat en grande difficulté. Après les 131 points encaissés face aux Wolves, Miami en concède encore 128 contre Detroit. Soit 259 points en deux rencontres, un triste record pour la franchise ! Les Pistons ont tiré à 52.8% de réussite, dont 18/38 à 3-points (47.4%), avec 34 passes décisives. Avec deux défaites et un différentiel cumulé de -42 points, les hommes d’Erik Spoelstra démarrent très mal leur saison. Et les difficultés de Bam Adebayo (4 points, 2/6 aux tirs, 6 fautes) et Klay Thompson (6 points, 2/11 à 3-points) n’arrangent rien.

Giannis Antetokounmpo bien trop seul. Après ses 35 points face à Minnesota, le Grec enchaîne avec 36 points à 15/26 aux tirs, 12 rebonds et 5 passes. Mais sa deuxième grosse performance sous ses nouvelles couleurs se solde par une deuxième défaite. Derrière lui, Davion Mitchell (18 points) est le seul autre titulaire du Heat à dépasser les dix points.

Une victoire à la Pyrrhus pour les Pistons ? Si Detroit peut se réjouir de son début de saison, J.B. Bickerstaff a de quoi s’inquiéter. Jalen Duren (4 points, 6 rebonds) a quitté le match dès le deuxième quart-temps à cause d’une blessure à la cuisse droite, tandis qu’Ausar Thompson (4 points, 4 passes) s’est blessé à la cheville droite après la pause. Deux titulaires précieux dont l’état de santé sera à surveiller, alors que Detroit doit enchaîner dimanche à Philadelphie, avant de défier les Knicks mardi…

Miami Heat / 111TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Giannis Antetokounmpo3315/261/35/8661253231-233639
Davion Mitchell326/143/93/502254012-241816
Andrew Wiggins253/121/61/144821110-1989
Klay Thompson242/112/110/002222000-1961
Bam Adebayo232/60/20/233636210-2248
Bobby Portis214/103/60/01782010061116
Tim Hardaway Jr.212/72/52/413411030083
Pelle Larsson291/71/44/411212110074
Nikola Jovic131/10/03/4224111011511
Nick Richards21/11/10/000010000234
Dru Smith51/21/10/000012010732
Ryan Conwell21/20/10/000000000221
Simone Fontecchio20/30/20/00110100020-2
Myron Gardner20/00/00/000000011200
Total39/10215/5118/2818314924238125111
Detroit Pistons / 128TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
John Collins299/155/60/025713010152324
Duncan Robinson275/125/102/201123210221714
Cade Cunningham295/82/34/61128517391618
Jalen Duren102/40/00/01563011112412
Ausar Thompson192/50/10/0033421311447
Paul Reed268/112/21/129114200041931
Daniss Jenkins225/81/24/514552130141519
Isaiah Joe184/91/63/412311010-8129
Ronald Holland II213/60/02/2235401004815
Kevin Huerter202/71/50/006626121-158
Javonte Green132/41/30/021300001357
Tolu Smith10/00/00/001100000-301
Total47/8918/3816/2012415334248197128

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIL125
CHI132
BOS107
NYK103
CHA81
ATL128
IND105
DAL121
ORL93
MIN115
WAS102
TOR112
MIA111
DET128
SAS110
HOU114
UTH120
NOR119
GSW108
MEM111
LAL125
LAC117
SAC120
POR128

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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