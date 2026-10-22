Anthony Edwards (45 points) gâche la première de Giannis Antetokounmpo à Miami

On attendait beaucoup de Miami et Minnesota dans cette soirée d’ouverture aux allures de choc entre deux équipes remplies d’ambition. Malheureusement, la rencontre n’aura pas vraiment répondu aux attentes, car une seule franchise avait décidé de se montrer à la hauteur et il s’agissait de celle de Minneapolis.

Portés par un formidable Anthony Edwards (45 points et 10 rebonds à 9/17 à 3-points !), les Wolves n’ont tout simplement laissé aucune chance au Heat : 131-106. Pour leur première sortie sous leurs nouvelles couleurs, Giannis Antetokounmpo (35 points, 6 rebonds) et LaMelo Ball (21 points, 6 passes) ont séduit, même si l’un était mieux accompagné que l’autre.

Car si Miami est parvenu à regarder Minnesota dans les yeux durant une bonne dizaine de minutes, ce fut ensuite plus compliqué lorsque la bande de Chris Finch s’est mise à accélérer. En particulier entre les deuxième et troisième quarts-temps, quand l’écart est passé de -1 (49-50) à +17 (78-61) en faveur des coéquipiers d’Anthony Edwards et LaMelo Ball, intenables à deux pour placer les paniers qui assomment, sans arrêt.

Au cours de cette séquence, la domination au rebond et à 3-points des Wolves s’est particulièrement faite ressentir, face à une équipe du Heat trop prévisible sans rythme et donc incapable de répondre ou de trouver des solutions en dehors de Giannis Antetokounmpo. Il y aura bien eu un léger sursaut d’orgueil, pour revenir sous la barre des dix points de retard, mais un nouveau coup d’accélérateur a ensuite repoussé les hommes d’Erik Spoelstra au-delà de la vingtaine. Sans la moindre difficulté.

Une petite démonstration de force de la part de Minnesota, que l’on a déjà hâte de revoir à l’oeuvre à Orlando vendredi, alors que Miami aura la possibilité de rebondir le même jour contre Detroit.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Anthony Edwards superstar. Troisième joueur à inscrire au moins 40 points dans plusieurs soirées d’ouverture, après Wilt Chamberlain et Michael Jordan, « Ant-Man » aura fait des misères à la défense floridienne pendant toute la soirée. Notamment avec sa qualité de shoot, où la présence de LaMelo Ball, qu’il considère déjà comme « le meilleur meneur de la ligue », lui permet de retrouver un rôle de pur scoreur, plus loin du ballon. Pas forcément une mauvaise idée, puisqu’en matière de scoring, l’arrière est une référence et il vaut mieux exploiter à fond sa capacité à mettre le ballon dans le panier.

– Giannis Antetokounmpo… et c’est (presque) tout. Dès les premières minutes, on a compris que le « Greek Freak », ultra agressif vers le cercle, allait cartonner. Le problème, c’est qu’on se demandait s’il allait pouvoir compter sur du soutien régulier et la réponse fut : non. Aucun joueur n’a ainsi apporté suffisamment derrière le double MVP, accessoirement sorti pour six fautes. Il en fallait donc beaucoup plus pour espérer inquiéter une équipe de Minnesota bien plus complète et armée collectivement, faisant la différence au fil des quarts-temps, de manière inévitable.

– LaMelo Ball à la fête. Lui aussi disputait son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs et, à l’image de Giannis Antetokounmpo, « Melo » s’est montré à son avantage dans cette partie. Inspiré dès les premières minutes, entre ses paniers à 3-points et ses passes, il a notamment aidé à mettre Anthony Edwards sur orbite. Le potentiel de ce duo semble sans limite sur le plan offensif et, dans un rôle de seconde voire troisième option, le meneur a déjà tout pour exceller à Minneapolis. Ne reste qu’à gagner en régularité dans le jeu et en fiabilité physiquement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.