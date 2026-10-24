Les Warriors s’effondrent face aux Grizzlies !

Après leur lourde défaite face aux Lakers, les Warriors pensaient tenir leur première victoire de la saison. Devant leur public, les hommes de Steve Kerr menaient encore 106-94 après un tir à 3-points de De’Anthony Melton, à 3 minutes et 47 secondes de la fin. Puis tout s’est écroulé…

Jusque-là, les deux formations s’étaient rendu coup pour coup. Golden State avait remporté le premier quart-temps d’une courte tête (34-33), avant de perdre son rythme offensif dans le deuxième. Derrière Ty Jerome et un Cam Boozer transformé après ses débuts compliqués, Memphis avait ainsi rejoint les vestiaires avec quatre longueurs d’avance (60-56).

La tension était déjà bien présente, avec une double faute technique distribuée à Draymond Green et Isaiah Stewart avant la pause.

Yaxel Lendeborg répond à Cam Boozer

Les Warriors réagissent au retour des vestiaires. Yaxel Lendeborg est partout pour sa première au Chase Center, tandis que Brandin Podziemski retrouve du rythme après avoir brièvement rejoint les vestiaires à la suite d’un choc à la tête avec Zach Edey.

Le rookie des Warriors se distingue également par son tempérament en récoltant sa deuxième faute technique en deux rencontres, cette fois après une altercation avec Ty Jerome. L’épisode avec Luka Doncic n’était donc pas un incident isolé…

À 2 minutes de la fin du troisième quart-temps, Podziemski redonne l’avantage aux Warriors à 3-points. Son panier au buzzer permet ensuite aux locaux d’aborder la dernière période en tête avec deux possessions d’avance (90-84).

Neuf tirs manqués pour finir !

Lorsque Melton porte l’écart à douze unités, la rencontre paraît pliée. Mais Golden State ne marquera plus aucun panier dans les quatre dernières minutes, manquant ses neuf dernières tentatives.

Ty Jerome ramène d’abord Memphis à une longueur sur un tir primé (106-105). Dans la foulée, Zach Edey contre une tentative de Stephen Curry, puis Jaylen Wells égalise sur la ligne des lancers-francs. Curry et Podziemski manquent ensuite chacun un tir à 3-points, avant que Cam Boozer n’inscrive le tir décisif à 20 secondes de la sirène. Un tir très compliqué avec Podziemski collé à son short.

Les Grizzlies bouclent ainsi la rencontre sur un incroyable 17-2 pour arracher la victoire (111-108), tandis que les Warriors prennent un gros coup derrière la tête avec une 2e défaite en deux matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Opération jeunesse aux Warriors. Pour la première fois depuis que la NBA distingue les titulaires sur les feuilles de match, les Warriors attaquaient leur premier match à domicile avec deux rookies titulaires, Yaxel Lendeborg et le pivot Graham Ike. Ce dernier est en two-way contract, et sa présence dans le cinq de départ symbolise les gros problèmes à l’intérieur de Golden State. Après une entame compliquée, avec deux fautes rapides sur les trois premières possessions des Grizzlies, il s’est bien repris pour finir avec 10 points et 3 rebonds.

– Ty Jerome confirme. Si Cam Boozer est le héros du match avec son « game winner » mais aussi ses 25 points, 13 rebonds et 6 passes, Ty Jerome a confirmé son carton du premier match avec 28 points à 11/22 aux tirs. Ja Morant parti, il a immédiatement pris les clés du camion Memphis.

– Fautes techniques à gogo. Dans une rencontre plutôt propre, les arbitres ont distribué quatre fautes techniques à quatre joueurs différents ! Isaiah Stewart et Draymond Green ont dû être séparés près du banc des Grizzlies à 4 minutes de la mi-temps alors que Yaxel Lendeborg shootait des lancers, et que Green s’était accroché avec Zach Edey. Alors que les équipes regagnaient les vestiaires, Green et Stewart ont de nouveau poursuivi leur discussion. Puis dès la reprise, Lendeborg et Jerome ont chacun reçu une faute technique après une nouvelle altercation verbale. Au départ, une nouvelle embrouille entre Green et Edey…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.