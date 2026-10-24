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Les Warriors s’effondrent face aux Grizzlies !

Publié le 24/10/2026 à 7:49 Twitter Facebook

NBA – Menés de 12 points à moins de quatre minutes de la fin, les Grizzlies ont terminé la rencontre sur un 17-2 pour s’imposer à Golden State (111-108). Cam Boozer a inscrit le panier décisif à 20 secondes de la sirène.

grizzlies warriorsAprès leur lourde défaite face aux Lakers, les Warriors pensaient tenir leur première victoire de la saison. Devant leur public, les hommes de Steve Kerr menaient encore 106-94 après un tir à 3-points de De’Anthony Melton, à 3 minutes et 47 secondes de la fin. Puis tout s’est écroulé…

Jusque-là, les deux formations s’étaient rendu coup pour coup. Golden State avait remporté le premier quart-temps d’une courte tête (34-33), avant de perdre son rythme offensif dans le deuxième. Derrière Ty Jerome et un Cam Boozer transformé après ses débuts compliqués, Memphis avait ainsi rejoint les vestiaires avec quatre longueurs d’avance (60-56).

La tension était déjà bien présente, avec une double faute technique distribuée à Draymond Green et Isaiah Stewart avant la pause.

Yaxel Lendeborg répond à Cam Boozer

Les Warriors réagissent au retour des vestiaires. Yaxel Lendeborg est partout pour sa première au Chase Center, tandis que Brandin Podziemski retrouve du rythme après avoir brièvement rejoint les vestiaires à la suite d’un choc à la tête avec Zach Edey.

Le rookie des Warriors se distingue également par son tempérament en récoltant sa deuxième faute technique en deux rencontres, cette fois après une altercation avec Ty Jerome. L’épisode avec Luka Doncic n’était donc pas un incident isolé…

À 2 minutes de la fin du troisième quart-temps, Podziemski redonne l’avantage aux Warriors à 3-points. Son panier au buzzer permet ensuite aux locaux d’aborder la dernière période en tête avec deux possessions d’avance (90-84).

Neuf tirs manqués pour finir !

Lorsque Melton porte l’écart à douze unités, la rencontre paraît pliée. Mais Golden State ne marquera plus aucun panier dans les quatre dernières minutes, manquant ses neuf dernières tentatives.

Ty Jerome ramène d’abord Memphis à une longueur sur un tir primé (106-105). Dans la foulée, Zach Edey contre une tentative de Stephen Curry, puis Jaylen Wells égalise sur la ligne des lancers-francs. Curry et Podziemski manquent ensuite chacun un tir à 3-points, avant que Cam Boozer n’inscrive le tir décisif à 20 secondes de la sirène. Un tir très compliqué avec Podziemski collé à son short.

Les Grizzlies bouclent ainsi la rencontre sur un incroyable 17-2 pour arracher la victoire (111-108), tandis que les Warriors prennent un gros coup derrière la tête avec une 2e défaite en deux matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Opération jeunesse aux Warriors. Pour la première fois depuis que la NBA distingue les titulaires sur les feuilles de match, les Warriors attaquaient leur premier match à domicile avec deux rookies titulaires, Yaxel Lendeborg et le pivot Graham Ike. Ce dernier est en two-way contract, et sa présence dans le cinq de départ symbolise les gros problèmes à l’intérieur de Golden State. Après une entame compliquée, avec deux fautes rapides sur les trois premières possessions des Grizzlies, il s’est bien repris pour finir avec 10 points et 3 rebonds.

Ty Jerome confirme. Si Cam Boozer est le héros du match avec son « game winner » mais aussi ses 25 points, 13 rebonds et 6 passes, Ty Jerome a confirmé son carton du premier match avec 28 points à 11/22 aux tirs. Ja Morant parti, il a immédiatement pris les clés du camion Memphis.

Fautes techniques à gogo. Dans une rencontre plutôt propre, les arbitres ont distribué quatre fautes techniques à quatre joueurs différents ! Isaiah Stewart et Draymond Green ont dû être séparés près du banc des Grizzlies à 4 minutes de la mi-temps alors que Yaxel Lendeborg shootait des lancers, et que Green s’était accroché avec Zach Edey. Alors que les équipes regagnaient les vestiaires, Green et Stewart ont de nouveau poursuivi leur discussion. Puis dès la reprise, Lendeborg et Jerome ont chacun reçu une faute technique après une nouvelle altercation verbale. Au départ, une nouvelle embrouille entre Green et Edey…

Golden State Warriors / 108TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Stephen Curry295/153/1011/1112344000-42421
Brandin Podziemski327/172/82/21123334101813
Yaxel Lendeborg374/111/39/12761363360-91824
Graham Ike124/72/20/020213100-161011
Draymond Green312/41/20/004465051-559
De'Anthony Melton204/62/30/001102101-171011
Gary Payton II103/61/30/002203010675
Gui Santos191/31/12/23142210114511
Georges Niang132/50/30/030301110544
Brandon Williams91/50/32/211211120842
Al Horford191/31/30/005500002-238
Will Richard30/10/00/000000100500
Total34/8314/4126/29182341232712196108
Memphis Grizzlies / 111TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Ty Jerome3111/223/53/520251140102819
Cameron Boozer376/134/79/92111361260122533
Jaylen Wells245/94/73/522435010121717
Zach Edey224/60/00/146103210225821
GG Jackson151/60/30/113414010520
Cam Spencer164/73/50/011211020-7119
Scotty Pippen Jr.164/60/10/033634051-6811
Jerami Grant262/91/71/100033221-763
Isaiah Stewart162/30/10/002204120-1644
Quinten Post191/30/10/010113022-1522
Kris Murray120/20/20/021312001203
Total40/8615/3916/2218294727307257111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIL125
CHI132
BOS107
NYK103
CHA81
ATL128
IND105
DAL121
ORL93
MIN115
WAS102
TOR112
MIA111
DET128
SAS110
HOU114
UTH120
NOR119
GSW108
MEM111
LAL125
LAC117
SAC120
POR128

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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