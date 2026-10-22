Yaxel Lendeborg a déjà perdu « tout respect » pour Luka Doncic

Pour son premier match en NBA, Yaxel Lendeborg a découvert ce que signifiait défendre sur Luka Doncic. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’expérience ne lui a pas plu ! Alors que les Lakers ont largement dominé les Warriors (127-105), les deux joueurs ont multiplié les provocations, jusqu’à une faute technique infligée au rookie.

« Je lui disais qu’il était nul, qu’il ne pouvait pas marquer sur moi. Il parle beaucoup, mais il ne peut pas marquer sur moi. Je lui ai répété pendant tout le match. Évidemment, j’ai aussi utilisé quelques gros mots. C’est pour ça que j’ai pris une faute technique », a détaillé Yaxel Lendeborg après la rencontre.

Une attitude qui n’a pas impressionné le Slovène, auteur de 28 points, 8 rebonds et 7 passes. Juste avant la pause, Luka Doncic a même inscrit un tir du milieu du terrain avec la planche, avant de pointer son adversaire du doigt !

« C’est vraiment faible »

Mais au-delà du résultat, c’est surtout le comportement de Luka Doncic qui a profondément agacé Yaxel Lendeborg.

« J’ai découvert à quoi ressemblait la NBA. Beaucoup de simulations, beaucoup de tentatives pour provoquer des fautes, beaucoup de plaintes auprès des arbitres. C’était un premier match intéressant », a-t-il ironisé.

« J’avais énormément de respect pour lui. Je ne regardais pas beaucoup la NBA, seulement les highlights, où je le voyais détruire ses adversaires. Mais en étant sur le terrain et en voyant toutes ses plaintes, j’ai perdu tout respect pour lui. C’était affreux ! », a-t-il poursuivi.

Et le rookie d’insister : « Ce qui m’énerve, ce n’est pas qu’on siffle une faute. C’est qu’il passe tout le match à se plaindre. Et quand il obtient son coup de sifflet, félicitations ! Ensuite, il vient me parler comme s’il avait accompli quelque chose d’extraordinaire. Franchement, c’est faible. Tout le respect que j’avais pour lui a disparu. »

À tel point que Yaxel Lendeborg a même envisagé une solution radicale pour éviter les coups de sifflet : « J’ai pensé à défendre les mains derrière le dos. Mais j’aurais probablement quand même été sanctionné d’une faute… »

Luka Doncic préfère en sourire

Des déclarations particulièrement virulentes, alors que Yaxel Lendeborg avouait pourtant encore récemment avoir été « terrifié » à l’idée de défendre sur Luka Doncic en présaison.

De son côté, la star des Lakers a plutôt savouré cette confrontation. « Tout le monde sait que lorsque quelqu’un commence à parler, ça fait ressortir une autre version de moi. C’est tout ce qui s’est passé », a-t-il répondu, expliquant vouloir éviter de répondre aux provocations, et donc les fautes techniques, durant cette campagne.

« Pour une fois, il n’y a pas eu de double faute technique parce que je n’ai rien dit. Je travaille là-dessus. Et comme vous l’avez vu, je pense que ça a très bien fonctionné. »

Steve Kerr a défendu son rookie, estimant que trois de ses fautes « n’auraient probablement pas été sifflées dans une autre ligue ». Quant à Draymond Green, il refuse de considérer que son jeune coéquipier a reçu une leçon.

« Dans cette ligue, tout le monde dit toujours : « Oh, il y a certains joueurs qu’il faut respecter. » Je ne suis pas arrivé dans cette ligue avec cette mentalité. Tout le monde dira : « Oh, le rookie a appris sa leçon. » Qu’est-ce qu’il a appris ? La prochaine fois qu’il le verra, il devra encore lui rentrer dedans. »

Et il ne faudra pas attendre longtemps, les retrouvailles entre les deux équipes étant prévues dès le 30 octobre !