Le MVP de la nuit | Ty Jerome démarre par un récital à 45 points

Des « MVP ! MVP ! MVP ! » au moment de se présenter sur la ligne des lancers-francs. Alors qu’il ne s’attendait peut-être pas à vibrer autant pour une soirée d’ouverture, le public du FedExForum a célébré comme il se doit la performance de Ty Jerome face au Jazz.

« C’était un moment sympa. J’étais surtout vraiment content de voir le public, pour être honnête », décrit le joueur au sujet de cette réaction des fans. Le meneur de jeu, dont on se demandait début octobre s’il pouvait devenir le leader d’une équipe qui vient de tourner la page Ja Morant, a frappé un grand coup pour démarrer cette saison.

Jamais un joueur des Grizzlies n’avait inscrit autant de points lors de la première journée de championnat. Ja Morant, justement, s’était arrêté à 44 points en ouverture de la saison 2020/21. Un record de franchise pour Ty Jerome donc, mais surtout un record personnel pour le joueur de 29 ans, dont la précédente marque était à 33 unités.

Dès la première possession de la rencontre, il a donné le ton en profitant d’un écran en tête de raquette de Cameron Boozer pour se rapprocher du cercle et y finir avec son « floater ». Ce schéma de jeu sera le fil rouge de sa soirée.

Tout au long du match, il a profité de ces écrans hauts du rookie, ou de Zach Edey, pour se débarrasser de Keyonte George, que Ty Jerome n’a d’ailleurs pas eu beaucoup de mal à éliminer avec son dribble.

Un tir converti depuis le logo

Toujours dans le bon tempo et très bon dans le jeu d’appuis à proximité du cercle, à l’instar d’un Jalen Brunson, le meneur a converti 17 de ses 25 tentatives (dont 5/10 de loin) pour finir avec 45 points, 7 rebonds et 6 passes !

Il s’est même offert un tir depuis le logo dans le dernier quart-temps, sous forme de « heat check », pour mettre un peu plus le feu à la salle de Memphis.

« C’est plaisant, c’est pour ça qu’on travaille si dur, pour essayer d’atteindre ces ‘zones’ », apprécie celui qui a vécu une soirée presque parfaite.

« Je tiens à féliciter tout particulièrement les autres joueurs. Ils ne se sont pas mis en retrait dans cette situation, ce qui aurait été facile à faire, avec trois ou quatre joueurs qui se contentent de rester plantés là à regarder », remarque Tuomas Iisalo en saluant la performance de son joueur.

L’ancien joueur des Warriors ou des Cavs sait qu’il ne s’agissait que du premier match de la saison, et que son coach pointera sans doute certaines lacunes de l’équipe lors de la séance vidéo. Mais il retient beaucoup de positif de cette soirée d’ouverture, qui semble confirmer qu’il est prêt à assumer davantage de responsabilités.

« Évidemment, je m’attends à être ce genre de joueur. C’est pour ça que je travaille tous les jours, non ? C’est ce que nous sommes en tant qu’équipe, c’est ce que je suis en tant que personne. […] Il s’agit de continuer à essayer de progresser chaque jour, chaque mois, chaque année », conclut-il.

Ty Jerome Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHO 31 10.6 33.6 28.0 75.0 0.2 1.3 1.5 1.4 0.9 0.5 0.6 0.1 3.3 2020-21 OKC 33 23.9 44.6 42.3 76.5 0.3 2.5 2.8 3.6 1.8 0.6 1.4 0.2 10.7 2021-22 OKC 48 16.7 37.8 29.0 80.9 0.4 1.2 1.6 2.3 1.5 0.6 0.8 0.1 7.1 2022-23 GSW 45 18.1 48.8 38.9 92.7 0.2 1.6 1.7 3.0 1.4 0.5 0.7 0.1 6.9 2023-24 CLE 2 7.4 50.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 2.0 2024-25 CLE 70 19.9 51.6 43.9 87.2 0.7 1.8 2.5 3.4 1.5 1.1 1.3 0.0 12.5 2025-26 MEM 15 22.6 47.4 42.0 87.5 0.7 2.1 2.8 5.7 2.1 1.1 1.8 0.3 19.7 2026-27 MEM 1 31.7 68.0 50.0 85.7 1.0 6.0 7.0 6.0 4.0 0.0 1.0 1.0 45.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.