Ty Jerome, nouveau leader des Grizzlies ?

Qui dirigera le jeu des Grizzlies après le départ de Ja Morant ? Au terme du training camp organisé à Nashville, Ty Jerome semble avoir marqué des points dans la course au poste de meneur titulaire.

Son nom a été l’un des plus fréquemment cités durant la semaine, aussi bien par ses coéquipiers que par Tuomas Iisalo. Lors de la dernière journée du camp, l’entraîneur de Memphis a multiplié les associations au sein de trois équipes, dans une séance qu’il a qualifiée « d’extrêmement relevée ».

À chaque fois, Ty Jerome a confirmé sa capacité à créer et à marquer quelles que soient les configurations proposées. « Il peut marquer sur n’importe qui, n’importe quand, sur n’importe quelle possession et dans n’importe quelle situation », résume GG Jackson.

Une connexion naissante avec Zach Edey

L’intérêt de Ty Jerome ne tient pas uniquement à ses qualités de scoreur, et Tuomas Iisalo apprécie surtout sa capacité à assurer la création dans des cinq très différents. Si Memphis souhaite aligner deux grands ailiers à vocation défensive, sans leur demander d’assumer un volume important de création, le meneur devra porter une large partie de l’organisation offensive et Ty Jerome semble capable de tenir ce rôle.

Sa présence pourrait ainsi faciliter l’utilisation simultanée de joueurs comme Jaylen Wells, Jerami Grant et Cedric Coward. Cette option offrirait aux Grizzlies davantage de taille et de polyvalence défensive sur les ailes, sans sacrifier la maîtrise du jeu sur demi-terrain.

Zach Edey découvre également les avantages de jouer avec Ty Jerome. Enfin disponible pour participer régulièrement aux séances collectives, le pivot a remarqué la volonté de son meneur de le servir dans ses zones préférentielles.

Leur entente pourrait devenir l’un des axes importants de l’attaque de Memphis. Par son rythme, sa lecture du pick-and-roll et sa faculté à sanctionner les défenses, Ty Jerome peut créer des espaces pour Zach Edey tout en alimentant le pivot près du cercle.

Selon GG Jackson, Ty Jerome commence généralement par encourager ses partenaires avant de se montrer de plus en plus provocateur au fil de la séance. Une attitude qui installe la compétitivité recherchée par les Grizzlies.

Scotty Pippen Jr, son principal concurrent

La place de titulaire n’est toutefois pas encore acquise. Scotty Pippen Jr. apparaît comme le principal concurrent de Ty Jerome, tandis que Cam Spencer peut également participer à la création.

Tuomas Iisalo a d’ailleurs testé Pippen et Spencer ensemble durant le camp, avec des résultats jugés encourageants. Les deux sont néanmoins considérés comme des meneurs davantage tournés vers le scoring.

La polyvalence de Scotty Pippen Jr. pourrait paradoxalement favoriser Ty Jerome. L’entraîneur des Grizzlies estime que le premier peut facilement être associé à un autre créateur et utilisé dans de nombreuses configurations.

« Dans l’ensemble, son jeu est très adaptable », explique Tuomas Iisalo au sujet de Scotty Pippen Jr. « Vous pouvez le placer dans différents types de cinq parce que c’est un porteur de balle supplémentaire, il apporte de la défense au point d’attaque et beaucoup d’impact en transition. Il peut également convertir les tirs ouverts et assumer un rôle de créateur secondaire. »

Un choix qui déterminera le reste du cinq

Le fils de Scottie Pippen pourrait donc évoluer aux côtés de Ty Jerome ou apporter son énergie en sortie de banc, plutôt que d’être limité au seul rôle de meneur principal.

La décision de Tuomas Iisalo au poste de meneur influencera directement la composition du reste du cinq de départ.

Avec Ty Jerome à la création, Memphis pourrait privilégier la taille et la défense sur les ailes. Avec Pippen ou Spencer, le staff pourrait chercher à ajouter un deuxième organisateur pour partager la conduite du jeu.

À ce stade, Ty Jerome présente néanmoins le profil le plus naturel pour équilibrer l’équipe. Sa capacité à créer, à jouer avec les intérieurs et à s’intégrer à différentes associations lui offre en effet une longueur d’avance.

Ty Jerome Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHO 31 10:35 33.6 28.0 75.0 0.2 1.3 1.5 1.4 0.9 0.5 0.6 0.1 3.3 2020-21 OKC 33 23:53 44.6 42.3 76.5 0.3 2.5 2.8 3.6 1.8 0.6 1.4 0.2 10.7 2021-22 OKC 48 16:41 37.8 29.0 80.9 0.4 1.2 1.6 2.3 1.5 0.6 0.8 0.1 7.1 2022-23 GS 45 18:08 48.8 38.9 92.7 0.2 1.6 1.7 3.0 1.4 0.5 0.7 0.1 6.9 2023-24 CLE 2 7:30 50.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 2.0 2024-25 CLE 70 19:53 51.6 43.9 87.2 0.7 1.8 2.5 3.4 1.5 1.1 1.3 0.0 12.5 2025-26 MEM 15 22:36 47.4 42.0 87.5 0.7 2.1 2.8 5.7 2.1 1.1 1.8 0.3 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.