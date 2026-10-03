Après deux opérations, Scotty Pippen Jr. repart enfin sans douleur

Scotty Pippen Jr. a presque fini par oublier ce que cela faisait de jouer sans douleur. Gêné depuis son arrivée en NBA, le meneur des Grizzlies peut enfin participer normalement au camp d’entraînement de Memphis.

« Je me sens bien. C’est probablement le meilleur état dans lequel je me suis senti depuis que je suis en NBA », explique-t-il. « Quand je suis arrivé dans la ligue, j’étais déjà blessé. Mon pied me gênait depuis ce moment-là, donc c’est la première fois que je me sens vraiment en bonne santé et bien. »

Un soulagement après une saison 2025/26 presque entièrement passée à l’infirmerie. Opéré du gros orteil gauche avant le début de l’exercice, Scotty Pippen Jr. avait dû attendre février pour retrouver les parquets.

Et dix matchs plus tard, rebelote : cette fois, c’est le gros orteil droit qui l’avait contraint à une nouvelle sésamoïdectomie, mettant définitivement fin à sa saison.

Une vraie opportunité à la mène

En seulement dix rencontres la saison passée, le fils de Scottie Pippen avait tourné à 11,4 points et 4,7 passes de moyenne en 21 minutes. Surtout, son retour en pleine possession de ses moyens tombe au meilleur moment.

Avec le départ de Ja Morant, Memphis a ouvert un nouveau cycle et Scotty Pippen Jr. fait partie des candidats pour prendre les commandes de l’équipe. Il devra notamment composer avec la concurrence dans le backcourt, mais cette fois sans restriction physique au début du camp.

« Je suis simplement heureux d’être là, de pouvoir jouer et de ne pas avoir à penser à mon pied », résume-t-il. Après deux années à lutter davantage contre son corps que contre ses adversaires, Scotty Pippen Jr. peut enfin se concentrer sur le basket. Et ainsi s’imposer comme un titulaire à plein temps dans la Grande Ligue ?

Scotty Pippen Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAL 6 5:20 33.3 33.3 55.6 0.3 0.3 0.7 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 2.3 2023-24 MEM 21 25:06 49.3 41.7 74.5 1.0 2.1 3.2 4.7 2.9 1.7 2.7 0.5 12.9 2024-25 MEM 79 21:18 48.0 39.7 71.3 0.8 2.5 3.3 4.4 2.6 1.3 1.7 0.4 9.9 2025-26 MEM 10 21:12 44.8 31.3 78.3 0.8 1.4 2.2 4.7 3.1 1.9 2.7 0.4 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.