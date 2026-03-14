À Memphis, Scotty Pippen Jr. ne rejouera pas non plus cette saison

Un nouveau joueur rejoint la liste des « blessés longue durée » chez les Grizzlies et il s’agit de Scotty Pippen Jr. En effet, Hoopshype rapporte que le meneur va subir une sésamoïdectomie pour traiter sa gêne persistante au gros orteil droit.

Une procédure réalisée lorsqu’un sportif sollicite beaucoup ses appuis, engendrant alors une douleur chronique, et qui consiste à retirer un petit os, le sésamoïde, situé sous le gros orteil.

On se souvient que Scotty Pippen Jr. est justement embêté par son gros orteil depuis de nombreux mois, souffrant notamment d’une sésamoïdite en octobre dernier. Opéré pour soulager son inflammation, il était revenu début février, soit plus tôt que le délai initial, et il avait pu jouer une dizaine de matchs avec Memphis.

Affichant 11.4 points, 4.7 passes, 2.2 rebonds et 1.9 interception de moyenne, sur une vingtaine de minutes, en étant baladé entre le cinq de départ et le banc des remplaçants.

Scotty Pippen Jr. devient donc le troisième joueur des Grizzlies à être écarté jusqu’à la fin de la saison, après Kentavious Caldwell-Pope et Zach Edey. Alors que Ja Morant ne l’est pas encore, même s’il n’a plus joué depuis la mi-janvier.

Scotty Pippen Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAL 6 5:20 33.3 33.3 55.6 0.3 0.3 0.7 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 2.3 2023-24 MEM 21 25:06 49.3 41.7 74.5 1.0 2.1 3.2 4.7 2.9 1.7 2.7 0.5 12.9 2024-25 MEM 79 21:18 48.0 39.7 71.3 0.8 2.5 3.3 4.4 2.6 1.3 1.7 0.4 9.9 2025-26 MEM 10 21:12 44.8 31.3 78.3 0.8 1.4 2.2 4.7 3.1 1.9 2.7 0.4 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.