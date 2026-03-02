Zach Edey encore opéré de la cheville

Les galères de Zach Edey se poursuivent. En effet, les Grizzlies ont annoncé que leur jeune intérieur allait devoir repasser par la case opération : sa cheville gauche, très fragile, reste douloureuse et continue donc de le gêner.

Cela fait bientôt trois mois que le Canadien est sur la touche, à cause d’une « réaction de stress » qui devait initialement l’éloigner des parquets durant un mois. Mais en janvier, son indisponibilité avait été prolongée de six semaines, la douleur ne disparaissant pas.

Zach Edey va donc devoir se faire opérer pour la deuxième fois en moins d’un an. L’été dernier, il avait déjà subi une intervention à la cheville gauche après une entorse, ce qui l’avait contraint à manquer cinq mois de compétition.

Du côté de Memphis, on ne veut évidemment prendre aucun risque avec le 9e choix de la Draft 2024, qui a montré de belles choses sur une dizaine de matches cette saison (13.6 points, 11.1 rebonds, 1.9 contre), mais qui a passé le plus clair de son temps à l’infirmerie en 2025/26.

Les Grizzlies n’ayant déjà plus rien à jouer, il ne serait pas surprenant de ne plus le revoir d’ici la fin de l’exercice (même s’il n’y a pour le moment pas eu de confirmation officielle). Il imiterait alors Kentavious Caldwell-Pope, tandis que Ja Morant, Ty Jerome et Santi Aldama accumulent eux aussi les pépins physiques dans le Tennessee.

Sans oublier Brandon Clarke, qui sera de son côté absent jusqu’à la mi-mars, en raison de cette élongation au mollet droit qui le gêne depuis… décembre.

Zach Edey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 66 21:27 58.0 34.6 70.9 3.5 4.8 8.3 1.0 2.8 0.5 1.3 1.3 9.2 2025-26 MEM 11 25:49 63.3 20.0 78.1 3.9 7.2 11.1 1.1 3.4 0.6 2.4 1.9 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.