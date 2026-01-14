Zach Edey en reprend pour six semaines à l’infirmerie

Le 7 décembre 2025, Zach Edey jouait son dernier match. Quelques jours après, à cause d’une « réaction de stress à la cheville gauche », il a été écarté des parquets pendant quatre semaines. Le délai est passé depuis plusieurs jours et le pivot de Memphis n’est toujours pas revenu.

La franchise du Tennessee vient de communiquer sur les différents blessés du groupe et a donné des (mauvaises) nouvelles pour Zach Edey. En effet, le joueur ne reviendra pas avant six semaines supplémentaires…

Pas de retour avant fin février ou début mars donc pour le 9e choix de la Draft 2024, déjà opéré de la cheville gauche l’été dernier et qui sera toujours accompagné de Brandon Clarke et Scotty Pippen Jr. à l’infirmerie puisque les deux devraient revenir à la compétition d’ici quatre à six semaines.

Zach Edey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 66 21:27 58.0 34.6 70.9 3.5 4.8 8.3 1.0 2.8 0.5 1.3 1.3 9.2 2025-26 MEM 11 25:49 63.3 20.0 78.1 3.9 7.2 11.1 1.1 3.4 0.6 2.4 1.9 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.