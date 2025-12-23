Brandon Clarke retourne déjà à l’infirmerie

Brandon Clarke n’est décidément pas verni sur le plan physique. La semaine dernière, il revenait ainsi de blessure, quasiment neuf mois après son entorse du ligament croisé antérieur du genou droit, suivie cinq mois plus tard d’une arthroscopie pour soigner un épanchement de synovie.

Forcément, les Grizzlies se faisaient une joie de retrouver leur Canadien, et Tuomas Iisalo l’avait même inséré dans son cinq de départ en l’absence de Zach Edey, mais voilà qu’il doit s’arrêter pour trois semaines, en raison d’une élongation (de niveau 2) au niveau du mollet droit.

Une blessure survenue samedi soir contre les Wizards, dès son deuxième match de reprise. Trois jours après avoir exprimé sa joie de revenir à la compétition et son souhait de monter en régime avec l’enchaînement des rencontres…

« Je me sens bien » affirmait Brandon Clarke. « Je suis heureux de retrouver mes coéquipiers et la victoire. J’essaie de retrouver des sensations, de la confiance et du rythme. Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué, mais c’est toujours amusant. Je pense que personne ne s’attendait à ce que je sois titulaire, mais nous avons gagné. »

On comprend donc mieux pourquoi Memphis a signé Christian Koloko en tant que joker médical, car il va y avoir des minutes à prendre dans la raquette du Tennessee, aux côtés de Jaren Jackson Jr, Santi Aldama et Jock Landale.

Brandon Clarke Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 58 22:25 61.8 35.9 75.9 1.6 4.4 5.9 1.4 1.7 0.6 0.9 0.8 12.1 2020-21 MEM 59 23:59 51.7 26.0 69.0 1.6 3.9 5.6 1.6 1.4 1.0 0.6 0.9 10.3 2021-22 MEM 64 19:28 64.4 22.7 65.4 2.1 3.2 5.3 1.3 1.9 0.6 0.5 1.1 10.4 2022-23 MEM 56 19:28 65.6 16.7 72.3 1.6 3.9 5.5 1.3 2.3 0.6 1.0 0.7 10.0 2023-24 MEM 6 22:20 55.9 16.7 14.3 2.2 3.2 5.3 1.5 1.3 0.8 0.5 1.0 11.3 2024-25 MEM 64 18:52 62.1 5.9 70.1 2.0 3.1 5.1 1.0 2.3 0.8 0.6 0.6 8.3 2025-26 MEM 2 10:00 33.3 50.0 2.0 1.0 3.0 0.5 2.5 1.0 0.0 0.0 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.