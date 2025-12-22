Avec huit blessés, les Grizzlies appellent Christian Koloko à l’aide

Avec huit joueurs indisponibles pour le déplacement à Oklahoma City, Memphis n’avait plus vraiment le luxe de temporiser : Ja Morant, Zach Edey, John Konchar, Ty Jerome, Scotty Pippen Jr. ou encore Brandon Clarke seront ainsi absents et les Grizzlies vont ainsi signer le pivot Christian Koloko pour 10 jours via la « hardship exception », la clause d’urgence qui permet d’ajouter un joueur quand la liste des blessés déborde.

Âgé de 25 ans, le Camerounais continue son parcours en pointillés. Drafté en 33e position en 2022, il avait montré de belles promesses défensives à Toronto lors de sa saison rookie, avant d’être stoppé net par un problème de caillot sanguin qui l’a privé de la saison 2023/24. Alors que les médecins de la ligue évaluaient s’il pouvait encore jouer à haut niveau, il avait finalement été réintégré par la NBA en octobre 2024, se relançant aux Lakers.

Mais son passage à Los Angeles n’aura finalement été qu’une parenthèse : fin novembre, les Lakers l’ont coupé pour faire une place à Drew Timme. Ses droits en G-League ont ensuite été récupérés par les Austin Spurs.

Christian Koloko Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 TOR 58 13:50 48.0 8.3 62.7 1.4 1.5 2.9 0.5 2.2 0.4 0.3 1.0 3.1 2024-25 LAL 37 9:15 60.6 0.0 71.4 0.9 1.5 2.5 0.4 1.2 0.2 0.3 0.4 2.4 2025-26 LAL 2 3:00 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.