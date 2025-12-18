Le retour de Brandon Clarke, une bonne nouvelle de plus pour les Grizzlies

Privés d’Anthony Edwards, les Wolves pensaient avoir fait le plus dur en prenant le contrôle du match dans le troisième quart-temps. Sauf que les Grizzlies, eux aussi diminués (sans Ja Morant ni Zach Edey), ont encore trouvé une solution collective pour renverser la table, s’imposer 116-110, et confirmer leur dynamique.

Pour cela et comme souvent cette saison, Memphis a pu compter sur l’apport de son banc et notamment sur Jock Landale, auteur d’un double-double avec 20 points et 10 rebonds.

« Nous devons remercier le système dans lequel nous jouons et le staff qui fait en sorte que nous soyons prêts tout le temps », explique le joueur des Grizzlies. « Tout le monde arrive à l’entraînement en sachant qu’il aura une chance de jouer. Rudy Gobert est un monstre et c’est toujours compliqué de jouer contre lui. Il pèse beaucoup sur le jeu près du cercle, il est partout au rebond et c’est une menace sur les alley-oop. Au début de la rencontre, il punissait la manière dont nous défendions, mais nous avons trouvé des solutions. La mentalité reste la même lors de chaque match. Nous jouons avec la même intensité et nous espérons que ça se passe bien. »

À côté de Jock Landale, les Grizzlies ont pu compter sur une nouvelle prestation solide de Jaren Jackson Jr. Après avoir été un des bourreaux des Clippers, il a enchaîné face aux Wolves avec 28 points, 12 rebonds et 3 contres.

Retrouver des sensations et du rythme

L’autre bonne nouvelle pour Memphis en plus de la victoire, c’est le retour de Brandon Clarke. Après quasiment neuf mois d’absence à cause de plusieurs blessures, l’ailier fort a directement retrouvé sa place dans le cinq de départ, pour un retour délicat : 6 points à 2/7 au tir et 3 rebonds en 17 minutes.

« Je me sens bien », affirme l’ailier. « Je suis heureux de retrouver mes coéquipiers et la victoire. J’essaie de retrouver des sensations, de la confiance et du rythme. Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué, mais c’est toujours amusant. Je pense que personne ne s’attendait à ce que je sois titulaire, mais nous avons gagné. »

Avec ce succès, Memphis enchaîne une quatrième victoire en cinq matchs et se rapproche d’un bilan à l’équilibre (13 victoires – 14 défaites). Après un début de saison compliqué, les hommes de Tuomas Iisalo ont retrouvé des couleurs grâce à un collectif huilé où chaque joueur apporte sa pierre à l’édifice, que ce soit Zach Edey grâce à son sens du rebond ou les joueurs du banc à l’image d’un Cam Spencer en très grande forme depuis quelques semaines même s’il était absent face aux Wolves ou d’un Jock Landale important dans ce succès contre Minnesota.

« C’est un progrès naturel parce que les gars travaillent tous les jours », souligne simplement l’entraîneur des Grizzlies. « Quand nous étions en difficulté au début de saison, tout le monde a réfléchi à ce que nous pouvions mieux faire. Certains gars ont pris des rôles plus importants, qu’ils n’avaient certainement jamais eus dans leur carrière. Je suis vraiment fier d’eux parce que je vois à quel point ils travaillent dur. »