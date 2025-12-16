Cam Spencer, le cauchemar des Clippers

Les Grizzlies possèdent l’un des meilleurs bancs de NBA et il a encore frappé face aux Clippers. Un joueur en particulier s’est montré : Cam Spencer. Un cauchemar pour les Californiens de la première à la dernière minute.

Alors que Memphis était passé à côté de son entame de match, l’arrière a remis son équipe sur de bons rails avec sept points dans le premier acte, mais c’est surtout en fin de match qu’il a été décisif.

Si les Grizzlies ont creusé l’écart jusqu’à prendre quinze points d’avance, les Clippers sont repassés sous la barre des dix longueurs grâce à des tirs de loin de Bogdan Bogdanovic et Kobe Brown mais, à chaque fois, Cam Spencer a redonné de l’air à son équipe avec des tirs derrière l’arc.

Plus tard, il enchaîne deux tirs primés pour donner vingt points d’avance à Memphis et définitivement couler Los Angeles, finalement battu 121-103 à domicile. C’est la 18e défaite en 21 matches des Clippers.

« La balle circulait très bien en attaque et j’avais juste à mettre mes tirs lorsque je recevais le ballon »,explique simplement Cam Spencer. « En tant que compétiteur, vous voulez aider au maximum votre équipe. Nous avons été capables de réussir des runs et de garder le momentum, c’est une victoire d’équipe avant tout. »

Cam Spencer finit sa soirée avec 27 points (record personnel) à 9/13 au tir et 7/10 de loin, mais ce n’est pas son premier coup de chaud à l’Intuit Dome. Lors de la première venue de Memphis le 28 novembre, il avait déjà été déterminant en inscrivant des tirs à 3-points en fin de rencontre, pour aider son équipe à s’imposer d’une courte tête.

Un excellent tireur, mais pas seulement

« Il a été énorme », le félicite Tuomas Iisalo après la victoire. « Si vous demandez à Cam, il sera le premier à vous dire qu’il adore jouer les gars de la ‘second unit’. Jock lui pose de superbes écrans, c’est ce qui lui permet de trouver ses spots dans le périmètre. Cam est le moteur de nos joueurs du banc. »

Cam Spencer a la main chaude depuis dix matchs puisqu’il tourne à 16.9 points de moyenne à 64% au tir, mais surtout un solide 63.6% à 3-points alors qu’il en tente 5.5 par soir.

Si depuis son arrivée en NBA, l’arrière est surtout connu pour ses tirs derrière l’arc, il commence à montrer un bon sens de la passe. Sur ses dix dernières sorties, il tourne à cinq passes par match et sa moyenne s’élève à 3.9 cette saison alors qu’il n’en réalisait que 1.4 lors de sa saison rookie.

« C’est un de nos joueurs qui a étoffé sa panoplie offensive cet été », souligne Tuomas Iisalo. « Sa valeur dans la ligue est différente maintenant parce qu’avant, c’était juste un tireur et il est devenu quelqu’un qui peut prendre des décisions balle en main. »

Cam Spencer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 25 10:05 41.5 36.5 100.0 0.5 0.7 1.2 1.4 0.9 0.4 0.2 0.0 4.2 2025-26 MEM 25 21:24 50.3 49.2 91.1 0.2 1.9 2.1 3.9 1.6 0.8 1.2 0.1 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.