Stats & Highlights | Les Cavaliers et les Wolves déçoivent encore

Rien ne va plus pour les Cavaliers, incapables de s’imposer face à des Bulls pourtant au fond du trou… Les partenaires de Donovan Mitchell (32 points) s’inclinent 127-111 à Chicago, victimes d’un Josh Giddey en triple-double, mais aussi et surtout de leur incapacité à se faire violence en 4e quart-temps.

Menés de 13 points dans le 3e quart-temps, les Cavaliers étaient parvenus à revenir à -7 à l’entame du dernier quart-temps. Mais la suite va être indigeste avec un 9/23 aux tirs, dont 3/10 à 3-points, cinq ballons perdus et une défense aux abonnés absents. Résultat : Chicago gère assez tranquillement la fin de match pour signer seulement sa 2e victoire en dix matches.

Le gros chantier du duo Landale-Jackson

Surprise aussi dans l’autre rencontre de la soirée puisque les Grizzlies viennent s’imposer à Minneapolis avec 28 points et 12 rebonds de Jaren Jackson Jr. Pas d’Anthony Edwards côté Wolves, ou de Ja Morant côté Grizzlies, et alors que Memphis était mené 76-67 au milieu du troisième quart-temps, un 14-2 va changer la physionomie du match.

Hyper actif pendant ce “run”, Jock Landale va planter son 4e 3-points de la suite pour donner six points d’avance à une minute de la fin (109-103). Face à un Rudy Gobert en double-double, JJJ se charge de finir le boulot avec un floater pour une victoire 116-110. C’est la 4e victoire en cinq matches des Grizzlies.

Bulls – Cavaliers : 127-111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHI 127 CLE 111 MIN 110 MEM 116

Wolves – Grizzlies : 110-116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.