Stats & Highlights | Les Cavaliers et les Wolves déçoivent encore

NBA – Deux rencontres au programme de la soirée, et deux surprises avec les revers des Cavaliers à Chicago, et des Wolves à domicile face aux Grizzlies.

Rien ne va plus pour les Cavaliers, incapables de s’imposer face à des Bulls pourtant au fond du trou… Les partenaires de Donovan Mitchell (32 points) s’inclinent 127-111 à Chicago, victimes d’un Josh Giddey en triple-double, mais aussi et surtout de leur incapacité à se faire violence en 4e quart-temps.

Menés de 13 points dans le 3e quart-temps, les Cavaliers étaient parvenus à revenir à -7 à l’entame du dernier quart-temps. Mais la suite va être indigeste avec un 9/23 aux tirs, dont 3/10 à 3-points, cinq ballons perdus et une défense aux abonnés absents. Résultat : Chicago gère assez tranquillement la fin de match pour signer seulement sa 2e victoire en dix matches.

Le gros chantier du duo Landale-Jackson

Surprise aussi dans l’autre rencontre de la soirée puisque les Grizzlies viennent s’imposer à Minneapolis avec 28 points et 12 rebonds de Jaren Jackson Jr. Pas d’Anthony Edwards côté Wolves, ou de Ja Morant côté Grizzlies, et alors que Memphis était mené 76-67 au milieu du troisième quart-temps, un 14-2 va changer la physionomie du match.

Hyper actif pendant ce “run”, Jock Landale va planter son 4e 3-points de la suite pour donner six points d’avance à une minute de la fin (109-103). Face à un Rudy Gobert en double-double, JJJ se charge de finir le boulot avec un floater pour une victoire 116-110. C’est la 4e victoire en cinq matches des Grizzlies.

Bulls – Cavaliers : 127-111

Chicago Bulls / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Coby White 30 8/13 3/5 6/7 0 5 5 3 3 2 3 0 25 26
Josh Giddey 34 8/18 5/11 2/2 0 11 11 11 2 2 3 1 23 35
Nikola Vucevic 29 9/14 2/4 0/0 1 8 9 4 0 2 1 1 20 30
Isaac Okoro 31 6/7 0/0 0/0 2 0 2 1 4 1 0 0 12 15
Matas Buzelis 22 3/7 0/2 3/4 0 1 1 1 2 0 1 1 9 6
Kevin Huerter 26 4/9 3/6 0/0 0 3 3 1 2 0 2 0 11 8
Tre Jones 24 5/7 0/1 1/2 0 1 1 11 1 3 1 0 11 22
Zach Collins 16 4/8 1/4 1/3 1 3 4 2 1 2 2 0 10 10
Jalen Smith 16 2/3 0/1 0/0 2 5 7 1 2 0 1 0 4 10
Patrick Williams 11 1/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -1
Dalen Terry 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 50/89 14/36 13/18 6 37 43 35 17 12 15 3 127
Cleveland Cavaliers / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Donovan Mitchell 33 11/23 4/9 6/6 0 1 1 5 2 0 3 0 32 23
Jaylon Tyson 32 8/10 2/4 3/4 0 2 2 3 3 1 3 1 21 22
Darius Garland 30 6/16 3/7 0/0 1 4 5 6 2 0 2 0 15 14
Jarrett Allen 28 7/9 0/0 0/0 0 6 6 3 1 1 2 2 14 22
Dean Wade 22 1/3 0/2 0/0 2 0 2 1 2 0 0 0 2 3
De'Andre Hunter 28 4/9 2/6 2/2 0 5 5 1 3 0 2 0 12 11
Thomas Bryant 18 2/6 1/4 2/2 0 6 6 0 2 0 3 0 7 6
Craig Porter 18 2/2 0/0 0/0 2 0 2 4 1 3 1 0 4 12
Lonzo Ball 17 1/5 0/4 0/0 2 5 7 1 0 1 3 0 2 4
Nae'Qwan Tomlin 8 0/2 0/1 2/4 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0
Tyrese Proctor 6 0/2 0/2 0/0 0 3 3 1 0 0 1 0 0 1
Total 42/87 12/39 15/18 8 32 40 26 16 6 20 3 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Wolves – Grizzlies : 110-116

Minnesota Timberwolves / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Julius Randle 35 9/21 1/6 2/4 2 3 5 3 3 3 3 0 21 15
Donte DiVincenzo 37 6/16 4/11 3/6 4 7 11 4 3 3 1 1 19 24
Rudy Gobert 36 6/8 0/0 4/6 7 9 16 4 2 1 4 4 16 33
Jaden McDaniels 37 4/11 1/2 4/4 0 7 7 6 6 1 1 1 13 20
Nah'Shon Hyland 34 3/11 2/9 4/5 2 1 3 5 5 1 2 0 12 10
Naz Reid 30 6/16 3/11 1/1 0 7 7 2 4 1 2 1 16 15
Terrence Shannon Jr. 11 2/6 2/3 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 3
Rob Dillingham 11 2/5 0/0 1/1 1 0 1 2 1 0 3 0 5 2
Jaylen Clark 9 1/4 0/2 0/0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1
Total 39/98 13/44 19/27 16 36 52 26 25 11 17 8 110
Memphis Grizzlies / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jaren Jackson Jr. 34 10/18 2/3 6/6 1 11 12 3 4 1 4 3 28 35
Jaylen Wells 31 5/13 2/6 5/7 1 3 4 2 0 3 0 0 17 16
Cedric Coward 27 5/12 0/4 3/3 1 4 5 3 1 1 3 0 13 12
Santi Aldama 34 4/8 0/2 0/0 3 8 11 3 4 0 3 0 8 15
Brandon Clarke 17 2/7 0/0 2/4 3 0 3 1 5 1 0 0 6 4
Jock Landale 30 8/15 4/9 0/0 4 6 10 3 2 2 0 1 20 29
Kentavious Caldwell-Pope 23 4/12 2/5 2/2 0 1 1 3 3 1 3 0 12 6
Olivier-Maxence Prosper 15 3/4 0/1 1/1 1 1 2 1 2 0 2 0 7 7
Vince Williams Jr. 25 1/6 1/3 2/2 1 4 5 4 3 0 2 0 5 7
Jahmai Mashack 4 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Total 42/96 11/34 21/25 15 39 54 23 25 9 17 4 116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

