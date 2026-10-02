Où en est Zach Edey ?

Parce que la franchise fait la fierté de tout le Tennessee, les Grizzlies ont retrouvé les terrains cette semaine à Nashville, sur le campus de l’université Belmont. Avec un effectif largement remanié mais en meilleure santé qu’un an plus tôt, Tuomas Iisalo a pu attaquer son « training camp » avec deux séances par jour.

La première, davantage consacrée à l’installation des systèmes et à l’intégration des nouveaux joueurs, a précédé un entraînement du soir plus intense, avec du jeu en transition, des oppositions et du travail défensif. Une configuration dont Memphis n’avait pas pu profiter lors du précédent camp, en raison de nombreuses blessures, particulièrement aux postes de meneur et de pivot.

« La principale différence, c’est notre situation médicale actuelle », a expliqué Tuomas Iisalo. « L’année dernière, nous avions beaucoup de blessés parmi nos intérieurs et nos meneurs avant même le début de la saison. Or, ce sont véritablement les joueurs qui donnent une structure au jeu. Cette année, nous sommes dans une situation beaucoup plus favorable et j’espère que cela nous aidera dans notre préparation. »

Zach Edey doit encore patienter

Parmi les joueurs revenus à la disposition du staff figure Zach Edey. Plusieurs fois opéré de la cheville, le pivot a reçu le feu vert médical, mais les Grizzlies refusent encore de lui imposer une charge de travail complète. Présent lors de la séance de l’après-midi, il a été ménagé pendant celle du soir. Durant la partie ouverte aux médias, il travaillait ses « hook shots » autour du cercle pendant que ses coéquipiers participaient aux exercices collectifs.

Zach Edey n’est pas encore autorisé à enchaîner deux entraînements quotidiens. Une gestion progressive qui ne correspond pas forcément à son tempérament, le pivot ayant tendance à vouloir accélérer son retour.

« C’est un joueur très dur, qui cherche toujours à repousser ses limites », a souligné Tuomas Iisalo. « Mais ce n’est pas toujours dans son intérêt ni dans celui de l’équipe. Nous avons beaucoup parlé avec lui de confiance et de communication afin de nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde. »

L’entraîneur finlandais se montre néanmoins satisfait du travail de son joueur pendant l’intersaison. « Cela lui a demandé du temps, et il lui en faudra encore. Mais son investissement a été incroyable. La quantité de travail qu’il a fournie cet été avec notre staff médical est vraiment admirable. Il s’est placé dans une excellente situation. »

La vitesse reste au cœur du projet

Les Grizzlies ne prévoient pas de ralentir leur jeu pour autant. Leur philosophie demeure fondée sur un rythme élevé et la volonté de créer des avantages en jouant vite des deux côtés du terrain. Globalement, le staff a constaté que les joueurs s’étaient présentés au camp dans une meilleure condition physique que la saison dernière. Plusieurs d’entre eux avaient participé aux séances facultatives organisées avant la reprise, avec un accent placé sur le rythme.

« Nous savions que nous devions être dans une condition optimale, parce que nous allons devoir jouer dur et vite des deux côtés du terrain », a confirmé Scotty Pippen Jr.

Cette disponibilité permet également à Tuomas Iisalo de mieux intégrer les nouveaux venus. Parmi eux, Cam Boozer a participé à son premier entraînement officiel avec l’ensemble de l’effectif. Le rookie, appelé à tenir un rôle important cette saison, avait déjà travaillé avec plusieurs de ses coéquipiers durant l’été, sans encore connaître l’intensité d’une séance collective au complet.

« C’était simplement agréable d’être sur le terrain, de pouvoir se mesurer les uns aux autres et d’avoir tout le monde dans la salle », a-t-il confié. « J’espère que nous continuerons à avoir des entraînements très compétitifs toute la semaine afin d’être prêts pour la présaison. »

Zach Edey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 66 21:27 58.0 34.6 70.9 3.5 4.8 8.3 1.0 2.8 0.5 1.3 1.3 9.2 2025-26 MEM 11 25:49 63.3 20.0 78.1 3.9 7.2 11.1 1.1 3.4 0.6 2.4 1.9 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.