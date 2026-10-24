Matchs
NBA
Matchs
NBA

Dallas débloque son compteur… mais perd Cooper Flagg

Publié le 24/10/2026 à 7:32 Twitter Facebook

NBA – Portés par Kyrie Irving et PJ Washington, les Mavericks ont dominé les Pacers (121-105) pour offrir une première victoire à Dusty May. Mais la blessure à l’épaule de Cooper Flagg vient ternir la soirée.

Cooper FlaggPour le retour de Tyrese Haliburton devant son public, le rythme du début de rencontre est soutenu. Ça court des deux côtés. Néanmoins, ce sont les Mavericks qui connaissent le premier gros temps fort de la partie, avec un 14-2.

Les Texans prennent le large dès le premier quart-temps (27-44). Ils confirment en milieu de deuxième quart-temps, avec un 15-0 qui fait très mal à une équipe d’Indiana sonnée. Avec Kyrie Irving (24 points) et Cooper Flagg (14 points) en réussite, Dallas déroule et, au moment de rejoindre les vestiaires, il n’y a déjà plus vraiment de match (43-77).

Même sans Cooper Flagg en début de seconde période, touché à l’épaule gauche, les Mavericks ne tremblent pas dans un premier temps. Kyrie Irving puis PJ Washington (20 points, 13 rebonds) assurent, tandis que les Pacers tentent de revenir, avec une salle un peu plus bruyante au fil des minutes. Il y a du mieux pour Tyrese Haliburton et ses coéquipiers, mais ils restent encore très loin avant le dernier acte (76-98).

Avec quelques paniers primés de Pascal Siakam (23 points), puis la sortie pour six fautes de Kyrie Irving, les Pacers et leur public recommencent à y croire dans les dernières minutes.

L’écart se réduit, mais les hommes de Dusty May ne craquent pas et s’imposent logiquement (105-121). Une première victoire cette saison pour Dallas, et la première de son nouvel entraîneur en NBA.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La lourde chute de Cooper Flagg. En fin de première période, seul en contre-attaque, l’ailier des Mavericks s’envole pour un dunk. Aaron Nesmith tente alors un retour désespéré, mais commet surtout une faute flagrante de niveau 1 et son adversaire chute lourdement sur le parquet. Les esprits s’échauffent mais, surtout, Cooper Flagg, touché à l’épaule gauche, ne reviendra pas en jeu. Il ne démarre pas la seconde période et son coach, même rassurant après la partie, n’était pas en mesure d’en dire plus sur la gravité de sa blessure. Dommage, car le dernier Rookie de l’année avait été excellent jusque-là, avec 14 points, 5 rebonds, 6 passes et 3 interceptions en seulement 17 minutes.

– Dallas avait déjà fait la différence à la pause. Avec 77 points inscrits en première période, les Texans avaient quasiment plié le match après 24 minutes. En face, les Pacers ont multiplié les erreurs, terminant la rencontre avec 19 ballons perdus et seulement 22% de réussite à 3-points (7/32). Tyrese Haliburton et ses coéquipiers, qui retrouvaient leur public, ont été bousculés et dominés. Ils n’ont réagi que par moments et jamais assez longtemps pour faire réellement douter Dallas, qui termine à 41% de réussite derrière l’arc (14/34).

– Le bon match de Zaccharie Risacher. Parmi les performances à souligner dans cette partie, il y a celle du Français. Plutôt discret mais utile, surtout en première période, il a multiplié les déplacements en attaque. Sa présence en défense a également été précieuse, notamment au rebond et dans la protection du cercle. En 32 minutes en sortie de banc, il compile 11 points, 6 rebonds et 3 contres, sans perdre le moindre ballon. Une prestation intéressante dans un rôle de complément, pour contribuer à la première victoire des Mavericks.

Indiana Pacers / 105TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Pascal Siakam288/133/54/703333050-42316
Tyrese Haliburton328/170/42/22467013201822
Andrew Nembhard325/111/25/502251110-61617
Ivica Zubac234/70/01/2471122031-23916
Jarace Walker161/20/10/010112040-132-1
Obi Toppin255/90/23/313410011-91314
Aaron Nesmith202/71/54/604414010-1196
Quenton Jackson163/81/61/101135100688
Jalen Slawson162/20/00/2235222127412
Kelly Oubre Jr.191/101/60/020220100-163-1
Larry Nance Jr.10/00/00/000000000-300
Jay Huff50/10/10/002200000-501
Kobe Brown10/00/00/000001000-300
Total39/877/3220/2812294127206196105
Dallas Mavericks / 121TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Kyrie Irving248/155/103/30113612182421
P.J. Washington336/112/46/83101303023-42027
Max Christie377/142/50/004444120-21616
Cooper Flagg174/62/24/405561331341424
Daniel Gafford142/40/00/0123520022412
Naji Marshall337/150/41/21346332011517
Zaccharie Risacher314/111/42/233611103141115
Morez Johnson163/50/12/22460202021810
Marcus Sasser262/52/40/002235011-668
Total43/8614/3418/21103444282791411118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIL125
CHI132
BOS107
NYK103
CHA81
ATL128
IND105
DAL121
ORL93
MIN115
WAS102
TOR112
MIA111
DET128
SAS110
HOU114
UTH120
NOR119
GSW108
MEM111
LAL125
LAC117
SAC120
POR128

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Dallas Mavericks en 1 clic

Indiana Pacers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes