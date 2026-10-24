Dallas débloque son compteur… mais perd Cooper Flagg

Pour le retour de Tyrese Haliburton devant son public, le rythme du début de rencontre est soutenu. Ça court des deux côtés. Néanmoins, ce sont les Mavericks qui connaissent le premier gros temps fort de la partie, avec un 14-2.

Les Texans prennent le large dès le premier quart-temps (27-44). Ils confirment en milieu de deuxième quart-temps, avec un 15-0 qui fait très mal à une équipe d’Indiana sonnée. Avec Kyrie Irving (24 points) et Cooper Flagg (14 points) en réussite, Dallas déroule et, au moment de rejoindre les vestiaires, il n’y a déjà plus vraiment de match (43-77).

Même sans Cooper Flagg en début de seconde période, touché à l’épaule gauche, les Mavericks ne tremblent pas dans un premier temps. Kyrie Irving puis PJ Washington (20 points, 13 rebonds) assurent, tandis que les Pacers tentent de revenir, avec une salle un peu plus bruyante au fil des minutes. Il y a du mieux pour Tyrese Haliburton et ses coéquipiers, mais ils restent encore très loin avant le dernier acte (76-98).

Avec quelques paniers primés de Pascal Siakam (23 points), puis la sortie pour six fautes de Kyrie Irving, les Pacers et leur public recommencent à y croire dans les dernières minutes.

L’écart se réduit, mais les hommes de Dusty May ne craquent pas et s’imposent logiquement (105-121). Une première victoire cette saison pour Dallas, et la première de son nouvel entraîneur en NBA.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La lourde chute de Cooper Flagg. En fin de première période, seul en contre-attaque, l’ailier des Mavericks s’envole pour un dunk. Aaron Nesmith tente alors un retour désespéré, mais commet surtout une faute flagrante de niveau 1 et son adversaire chute lourdement sur le parquet. Les esprits s’échauffent mais, surtout, Cooper Flagg, touché à l’épaule gauche, ne reviendra pas en jeu. Il ne démarre pas la seconde période et son coach, même rassurant après la partie, n’était pas en mesure d’en dire plus sur la gravité de sa blessure. Dommage, car le dernier Rookie de l’année avait été excellent jusque-là, avec 14 points, 5 rebonds, 6 passes et 3 interceptions en seulement 17 minutes.

– Dallas avait déjà fait la différence à la pause. Avec 77 points inscrits en première période, les Texans avaient quasiment plié le match après 24 minutes. En face, les Pacers ont multiplié les erreurs, terminant la rencontre avec 19 ballons perdus et seulement 22% de réussite à 3-points (7/32). Tyrese Haliburton et ses coéquipiers, qui retrouvaient leur public, ont été bousculés et dominés. Ils n’ont réagi que par moments et jamais assez longtemps pour faire réellement douter Dallas, qui termine à 41% de réussite derrière l’arc (14/34).

– Le bon match de Zaccharie Risacher. Parmi les performances à souligner dans cette partie, il y a celle du Français. Plutôt discret mais utile, surtout en première période, il a multiplié les déplacements en attaque. Sa présence en défense a également été précieuse, notamment au rebond et dans la protection du cercle. En 32 minutes en sortie de banc, il compile 11 points, 6 rebonds et 3 contres, sans perdre le moindre ballon. Une prestation intéressante dans un rôle de complément, pour contribuer à la première victoire des Mavericks.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.