La victoire en pleurant pour Tyrese Haliburton

Assez « choqué » de jouer son premier match depuis sa rupture du tendon d’Achille lors du Game 7 des Finals 2025, Tyrese Haliburton a laissé parler d’autres émotions au moment de retrouver les parquets mercredi soir.

« Mes proches sont venus, avec 12 personnes dans un avion privé. Mon meilleur ami, mes frères, mes parents, ma femme, mon entraîneur personnel. Presque tout le monde », indique le meneur de jeu des Pacers. « C’était important pour eux d’être ici, ils voulaient l’être. Ça veut dire beaucoup. »

Il a fallu un peu plus de deux minutes au champion olympique 2024 pour inscrire son premier panier de la saison, son premier depuis 486 jours, avec un simple layup. « Ça fait du bien, beaucoup de bien », assure l’ancien All-Star. « La présaison m’a préparé pour ne pas me précipiter, pour laisser les choses venir à moi. »

Victoire, bonne performance et larmes

La soirée ne fut pas un long fleuve tranquille pour les Pacers, qui ont bataillé pour revenir en seconde période et l’emporter. Tyrese Haliburton, bien accompagné par Pascal Siakam, a inscrit 16 points dans le seul dernier quart-temps pour faire plier les Pelicans. Pour son retour et dans cette victoire, l’ancien des Kings termine ainsi avec 23 points (8/15 au shoot) et 12 passes décisives en 33 minutes.

« Je vois cette soirée comme un succès, évidemment parce qu’on a gagné. Je dois faire bien mieux et le plus important pour moi, c’est de retrouver mes jambes », décrit le principal intéressé sur sa performance.

« Il avait l’air bien. Il était en grande forme, pour aller avec notre rythme. Je suis content pour lui qu’il soit de nouveau sur le terrain. Je sais à quel point la saison passée fut dure pour lui », commente de son côté Pascal Siakam, auteur de 30 points. « Il a été excellent, notamment en fin de match. C’est la première fois qu’il joue plus de 30 minutes depuis plus de 16 mois », glisse son entraîneur Rick Carlisle.

Enfin, quelques instants après le buzzer final et encore sur le parquet, submergé par l’émotion, Tyrese Haliburton craque au micro de notre confrère.

« Je ne pensais pas pleurer, vraiment pas. Mais j’ai été touché par les fans des Pacers ici. C’est énorme pour moi de faire à nouveau ce que j’aime », réagit-il sur cette soirée pleine de « montages russes émotionnelles ».

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30.1 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 SAC/IND 77 35.0 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2022-23 IND 56 33.6 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 IND 69 32.2 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 33.6 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6 2026-27 IND 1 33.5 53.3 33.3 100.0 0.0 2.0 2.0 12.0 0.0 1.0 3.0 0.0 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.