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Tyrese Haliburton « choqué » que son grand retour ne soit pas télévisé

Publié le 16/08/2026 à 8:19 Twitter Facebook

Blessé depuis plus d’un an, Tyrese Haliburton retrouvera les parquets le 21 octobre avec les Pacers. Mais ce match se déroulera à l’extérieur et il ne sera pas diffusé sur l’antenne nationale.

Tyrese Haliburton

Éloigné des parquets depuis juin 2025, et sa terrible rupture du tendon d’Achille survenue lors du Game 7 des Finals, Tyrese Haliburton poursuit sa rééducation. Celle-ci a d’ailleurs l’air de bien se dérouler, puisqu’il a récemment annoncé qu’il « serait prêt » si la saison reprenait en août.

Néanmoins, il lui reste encore un peu plus de deux mois pour continuer de progresser tranquillement, car la première rencontre des Pacers n’est prévue que pour le 21 octobre prochain. Sauf catastrophe, cette affiche contre les Pelicans sera synonyme de match de reprise pour le meneur All-Star.

Un affrontement qui aura pourtant lieu à La Nouvelle-Orléans et qui ne sera même pas diffusé sur une grande chaîne, au grand dam de Tyrese Haliburton himself. Pour le moins déçu par le choix de la NBA.

« Citez-moi un seul autre joueur de mon niveau, peu importe où vous me situez dans la hiérarchie, qui se déchirerait le tendon d’Achille et qui raterait 16 mois de compétition, mais dont vous penseriez que le [premier match de reprise] ne serait pas diffusé en antenne nationale ? » a-t-il demandé dans le podcast Numbers on the Board. « Aussi, pensez-vous que ce match se déroulerait à l’extérieur, à défaut d’être en antenne nationale ? Donc quand j’ai vu le calendrier… J’étais choqué de voir ça. Mais bon, on va vivre avec et aller de l’avant. »

À cause de l’absence de Tyrese Haliburton, qui reste sur une saison complètement blanche, Indiana a reculé dans la hiérarchie et la NBA a préféré diffuser Miami – Minnesota et LA Lakers – Golden State le soir où « Hali » va rejouer.

Plus globalement, les Pacers disposeront du neuvième plus gros total de matchs diffusés en antenne nationale sur la saison : 11. C’est autant que les Blazers et plus que les Hawks, le Magic ou les Raptors, mais cela reste moins que les Mavericks, les Pistons ou les Cavaliers.

Quant à Tyrese Haliburton, il retrouvera son public dès le 23 octobre pour la réception des Mavericks, avant d’apparaître en antenne nationale dès le 28 octobre pour accueillir les Sixers.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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