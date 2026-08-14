Les Spurs parmi les quatre équipes qui passeront le plus souvent à la télévision

Aux États-Unis, l’effet « Wemby » ne cesse de se renforcer d’année en année, car la NBA a dévoilé le calendrier (quasi) complet de la saison 2026/27 et on découvre que les Spurs se partageront le record du nombre de matchs diffusés en antenne nationale.

Avec 34 de leurs 82 matchs prévus sur NBC, ESPN, ABC, Prime Video ou Peacock, les coéquipiers de Victor Wembanyama font ainsi autant que les Lakers et les Knicks, deux des équipes les plus « bankables » de la ligue (et New York étant accessoirement champion en titre), alors que les Sixers viennent forcément compléter le quatuor de tête avec l’arrivée de LeBron James.

En tête il y a un an, le Thunder recule quelque peu mais dispose tout de même de 30 matchs en antenne nationale. C’est mieux que les 28 des Warriors, également leaders en 2025/26 mais qui perdent du terrain à ce niveau malgré la présence de Stephen Curry. Les Nuggets de Nikola Jokic en comptent autant qu’eux.

Viennent ensuite les Celtics et les Timberwolves, à égalité avec 27 matchs, tandis que le Heat arrive derrière avec 25 matchs. L’arrivée de Giannis Antetokounmpo a d’ailleurs bien boosté la franchise floridienne, qui s’offre purement et simplement la plus forte progression du classement : +20 par rapport à la saison dernière !

À l’inverse, les Bucks sont la formation qui régresse le plus avec le départ du « Greek Freak », passant de 18 à seulement 2 petits matchs sur NBC, ESPN, ABC, Prime Video ou Peacock. C’est autant que les Grizzlies, les Kings, les Nets et les Pelicans, mais cela constitue surtout le plus faible total de la saison à venir.

Au rayon des équipes « popcorn », soulignons les 11 matchs des Blazers et des Pacers, qui retrouveront respectivement Damian Lillard et Tyrese Haliburton, alors que les Wizards « new look » obtiennent 6 matchs et que les Hawks en compteront 10.

LE CLASSEMENT COMPLET

34 — Knicks, Lakers, Sixers, Spurs

30 — Thunder

28 — Nuggets, Warriors

27 — Celtics, Timberwolves

25 — Heat

21 — Mavericks, Rockets

19 — Pistons

17 — Cavaliers

11 — Blazers, Pacers

10 — Hawks

9 — Suns

8 — Clippers, Magic

7 — Raptors

6 — Hornets, Jazz, Wizards

3 — Bulls

2 — Bucks, Grizzlies, Kings, Nets, Pelicans

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