Tyrese Haliburton : “Si la saison débutait aujourd’hui, je serais prêt”

Plus de quinze mois après sa terrible blessure, Tyrese Haliburton voit enfin le bout du tunnel. Victime d’une rupture du tendon d’Achille lors du Game 7 des Finals 2025, le meneur d’Indiana n’a plus joué depuis, mais son retour se précise. Présent à un match de softball caritatif organisé par la fondation des Pacers, le double All-Star a donné des nouvelles particulièrement rassurantes.

« Je vous le dis, je suis en bonne santé actuellement », assure-t-il. « Je me sens très bien. Je fais tout. Je joue assez régulièrement des «pick-up games» maintenant. Je me sens très bien. Je serai prêt pour la saison. Si la saison débutait aujourd’hui, je serais prêt. »

Une déclaration qui confirme les progrès constatés depuis plusieurs mois. Fin juillet, les Pacers avaient notamment publié une vidéo de leur meneur réussissant un dunk entre les jambes à l’entraînement !

Retrouver le rythme NBA

Tyrese Haliburton reste néanmoins conscient qu’il existe une différence importante entre se sentir physiquement prêt et retrouver immédiatement le rythme d’un match NBA. Lorsque la saison 2026/27 débutera en octobre, il se sera écoulé près de 16 mois depuis son dernier match officiel. Il lui faudra donc retrouver ses repères, mais surtout son endurance face à l’intensité d’une rencontre.

« N’importe quel joueur NBA vous dira qu’avant même le premier temps-mort, le souffle est différent », explique-t-il. « C’est impossible de s’y préparer. Peu importe à quel point je serai préparé, ce premier passage sera épuisant pour tout le monde. »

C’est notamment à cela que servira la présaison.

« Le rythme d’un match, c’est quelque chose qu’on peut retrouver pendant la présaison. Coach Carlisle fait un excellent travail là-dessus. Au fil des matches, nos minutes se rapprochent de celles que nous aurons pendant la saison. Pour moi, il s’agit simplement d’être dans la meilleure forme possible. Mon objectif est d’être prêt pour le training camp. »

Une reprise symbolique dans l’Iowa

Pour l’instant, Tyrese Haliburton reconnaît cependant que les conditions de ses entraînements ne permettent pas encore de véritablement mesurer où il en est face à une opposition de très haut niveau. « J’adore nos stagiaires et notre staff, mais ce n’est pas la même chose que d’affronter constamment des joueurs NBA », sourit-il.

Prochaine étape : Los Angeles, où le meneur va participer à des rencontres informelles avec d’autres joueurs NBA. Les Pacers devraient également rapidement se retrouver pour préparer collectivement la nouvelle saison.

Indiana se montre d’ailleurs optimiste depuis plusieurs mois. En juin, le GM Chad Buchanan assurait déjà que la rééducation de son meneur était « dans les temps » et que celui-ci était impatient de retrouver les terrains.

Les Pacers ont justement réservé un joli clin d’œil à leur meneur pour son retour à la compétition. Indiana disputera ainsi son premier match de présaison le 7 octobre face aux Wolves à Ames, dans l’Iowa, là où Tyrese Haliburton s’était révélé sous les couleurs d’Iowa State avant de rejoindre la NBA.

Sauf contretemps dans les deux prochains mois, ce rendez-vous pourrait donc marquer le retour sur un parquet de Tyrese Haliburton, plus de 15 mois après sa rupture du tendon d’Achille.

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