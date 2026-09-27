Au propre comme au figuré, Cooper Flagg a grandi dans la défaite

Contrairement à Victor Wembanyama, toujours mesuré à 2m24, Cooper Flagg a grandi depuis le « media day » 2025. C’est lui-même qui l’a confirmé lors du point presse des Mavericks. Alors que certaines rumeurs le donnaient désormais à 2m11, Cooper Flagg a tenu à apporter une précision.

« Ce n’est pas vraiment exact. J’ai passé ma visite médicale hier et j’ai été mesuré à 6 pieds et 10 pouces (2m08) sans chaussures », a-t-il expliqué. « J’étais à 6 pieds et 9 pouces (2m06) l’année dernière, donc je suis clairement plus grand. Avec des chaussures, je mesure peut-être 6 pieds et 11 pouces (2m10), je ne sais pas. »

Mais avant de grandir physiquement, Cooper Flagg a surtout dû apprendre à perdre. Habitué à gagner partout où il était passé, le ROY a encaissé 56 défaites pour seulement 26 victoires lors de sa première campagne NBA.

« C’est difficile parce qu’on ne veut jamais perdre », reconnaît-il. « Et il ne faut évidemment jamais accepter la défaite. »

À l’occasion du premier entraînement du « training camp » des Mavericks, Cooper Flagg a expliqué avoir profité de l’intersaison pour tirer les enseignements de cet exercice éprouvant. Le jeune ailier a notamment travaillé sur son principal point faible : son tir extérieur.

« Il faut trouver des moyens d’apprendre davantage de nos défaites. On ne peut pas gagner tous les matchs », rappelle-t-il. « Il faut tirer quelque chose de chaque expérience, qu’elle soit bonne, mauvaise ou entre les deux. Quand nous perdons, nous devons nous adapter et progresser en cours de route. »

Une première saison marquée par l’hésitation

Cooper Flagg n’avait converti que 29,5% de ses tentatives derrière l’arc lors de son année rookie. Une nette baisse par rapport aux 38,5% affichés durant son unique saison universitaire, certes avec une ligne à 3-points plus proche. Mais l’éloignement de la ligne NBA ne suffit pas, selon lui, à totalement expliquer cet écart. Le joueur estime que son manque de préparation et ses hésitations lui ont coûté de nombreux tirs.

« La ligne NBA est un peu plus éloignée et le rythme du jeu est différent. Mais j’ai surtout eu l’impression d’être indécis pendant une grande partie de la saison », analyse-t-il. « Je manquais de confiance sur des tirs que je prends habituellement. Cela venait probablement de ma préparation. »

Il a donc consacré une grande partie de son été à corriger sa mécanique, mais aussi à renforcer sa confiance.

« J’ai travaillé sur ma préparation, ma confiance et mon état d’esprit. Avec ces trois éléments en place, je suis prêt. Je veux prendre mes tirs avec confiance et je pense que mon pourcentage sera beaucoup plus élevé. »

Dusty May croit en son tir

Pour ses premiers pas à la tête des Mavericks, Dusty May a déjà constaté les progrès de son jeune joueur.

« Avant toute chose, il a effectué le travail nécessaire », souligne le nouvel entraîneur de Dallas. « Quand on travaille, on possède ensuite la confiance pour reproduire les choses en match. Il a bien tiré aujourd’hui et il l’a fait avec assurance. Nous croyons en lui comme shooteur. »

Dusty May estime également que les responsabilités confiées à Cooper Flagg lors de sa première saison ont pesé sur son efficacité. Jason Kidd avait régulièrement placé le ballon entre les mains de son rookie, accélérant son développement comme créateur mais l’obligeant également à prendre des tirs plus difficiles.

« Il n’est pas rare qu’un joueur affiche un pourcentage inférieur lorsqu’on lui demande d’assumer beaucoup plus de responsabilités », rappelle Dusty May. « Avec les joueurs qui l’entourent cette saison, si nous restons en bonne santé, il devrait obtenir de meilleurs tirs. »

Le mot d’ordre sera désormais la décision rapide. « Nous voulons qu’il tire. Il a toujours été un bon shooteur. Je pense que la saison dernière était une anomalie liée à de nombreuses circonstances. Nous nous attendons à ce que Coop réalise un grand bond dans ce domaine. »

Kyrie Irving pour lui faciliter la vie

L’association avec Kyrie Irving doit permettre à Cooper Flagg d’évoluer plus régulièrement loin du ballon. Les deux joueurs pourront alterner les rôles de créateur et profiter des prises à deux provoquées par leur coéquipier.

« La capacité d’adaptation est l’un des sujets sur lesquels nous avons travaillé », explique Kyrie Irving. « Dusty sait que nous avons beaucoup de polyvalence. Nos qualités seront utilisées au maximum. J’aime jouer avec ou sans ballon et Coop l’a souvent porté la saison dernière. Nous allons pouvoir proposer des systèmes intéressants. »

Les deux joueurs ont déjà profité de l’été pour développer leur entente. Cooper Flagg se réjouit désormais de pouvoir partager le terrain avec un joueur capable de simplifier le jeu de tous ceux qui l’entourent.

« Kai fait partie de ces joueurs avec lesquels il est très facile d’évoluer », confie-t-il. « C’est évidemment l’un des plus grands joueurs de notre sport et il possède un talent incroyable. Combiné à sa personnalité, cela permet de s’adapter très facilement à ses côtés. Le temps que nous avons passé ensemble sur le terrain cet été nous a permis de construire cette connexion. Je suis vraiment impatient. Cela va être très amusant de jouer avec lui. »

« Je ressens simplement énormément de confiance. J’ai travaillé sur ma mécanique, mon dribble, mon tir et mes finitions. Il faut maintenant transporter cette confiance durant la saison pour réussir un bon départ. »

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 70 33:29 46.8 29.5 82.7 1.2 5.4 6.7 4.5 2.0 1.2 2.3 0.9 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.