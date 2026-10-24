Amen Thompson bâche Victor Wembanyama pour valider la victoire des Rockets

Longtemps devant mais menacés jusqu’à la dernière seconde, les Rockets ont enchaîné un 2e succès de rang (114-110) avec un Alperen Sengun dominateur, et un Amen Thompson décisif pour repousser l’ultime tentative de Victor Wembanyama.

Le premier panier du match avait donné le ton : un tir à 3-points d’Alperen Sengun, bientôt imité par Amen Thompson. Houston a ensuite mené pendant l’essentiel de la soirée, sans toutefois parvenir à distancer définitivement des Spurs beaucoup plus convaincants que face au Thunder.

San Antonio a compté jusqu’à 11 points de retard dans le deuxième quart-temps, avant de revenir progressivement grâce à sa défense. Victor Wembanyama a même redonné l’avantage aux siens sur un « alley-oop » avec la faute, mais Fred VanVleet a répondu au buzzer pour permettre aux Rockets de virer en tête à la pause (61-59).

Sengun ne recule pas devant Wembanyama

La rencontre est restée extrêmement serrée après le repos. Les Spurs ont toutefois été pénalisés par leurs pertes de balle, notamment celles de De’Aaron Fox, ainsi que par leur maladresse aux lancers-francs : 18/25, contre 28/31 pour Houston.

Dans le dernier quart-temps, San Antonio a profité des minutes sans Victor Wembanyama pour reprendre brièvement les commandes. Mais lorsque le Français est revenu sur le parquet, Alperen Sengun a trouvé son rythme.

Le Turc n’a alors cessé d’attaquer la raquette, ignorant presque les 2m24 de Victor Wembanyama. Le Turc inscrit plusieurs paniers importants au poste bas et provoque des fautes. A ses côtés, Kevin Durant est longtemps resté en retrait, laissant ses partenaires porter l’attaque. L’ancien MVP a néanmoins répondu lorsque Houston en avait le plus besoin, avec un énorme tir à 3-points dans les dernières minutes.

Pour sa part, Amen Thompson a lui aussi signé un double-double avec 20 points et 10 rebonds. Mais c’est surtout son ultime action défensive qui va marquer les esprits.

Revenus à deux points (112-110) à cinq secondes du terme après un poster de Dylan Harper, les Spurs ont trouvé Victor Wembanyama près du cercle après une feinte de De’Aaron Fox. Thompson a parfaitement lu l’action et il est venu contrer la tentative du Français, avant que Fred VanVleet ne valide la victoire sur la ligne des lancers-francs.

Comme les Knicks, les Spurs débutent la saison par deux défaites de suite, et la formule avec quatre «petits» autour de Wembanyama ne fait pas de miracle.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Durant à la maison. Ancienne idole du public d’Austin sous les couleurs de l’université de Texas, Kevin Durant était comme chez lui cette nuit pour y défier les Spurs, et à l’applaudimètre, il a rivalisé avec les «locaux» de San Antonio.

Fox encore pris à partie. Deuxième match, deuxième altercation pour De’Aaron Fox, même si, cette fois, il n’avait rien fait pour la provoquer. Dans le premier quart-temps, il est revenu à toute vitesse pour commettre une faute sur Kevin Durant et l’empêcher de marquer un layup. Durant s’est tenu le visage avant de se relever et de se diriger vers Fox, mais le ralenti n’a révélé aucun geste malveillant. Si quelque chose a touché le visage de Durant, c’était plutôt le ballon… Finalement, l’incident n’a eu aucune conséquence : pas de faute technique, pas de recours à la vidéo, simplement des lancers-francs.

Wemby retrouve ses sensations. Après son 1 sur 13 aux tirs du premier match, Victor Wembanyama a bien réagi avec une entame idéale. Ainsi, Wemby n’a pas mis longtemps pour doubler son nombre de paniers inscrits lors du premier match avec un alley-oop sur une passe de Stephon Castle, puis un dunk après avoir suivi son propre tir. Il a également converti deux de ses quatre premiers tirs à 3-points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.