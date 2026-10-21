Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder envoient un message aux Spurs et à Victor Wembanyama

142 jours après la finale de conférence Ouest, les Spurs et le Thunder se retrouvent à San Antonio pour démarrer ce nouvel exercice. Les Texans débutent la rencontre avec leur trio d’arrières De’Aaron Fox (14 points, 7 passes, 7 rebonds) – Stephon Castle – Dylan Harper (18 points, 7 rebonds, 5 passes), mais ce sont sept points et deux passes décisives de Shai Gilgeous-Alexander qui permettent à Oklahoma City de prendre le meilleur départ (23-15). Le banc des Spurs relance les débats, mais l’adresse de Jared McCain (20 points, 6/8 à 3-points) et d’Alex Caruso garde le Thunder devant (34-28).

Les esprits s’échauffent après une prise de judo de Fox sur Chet Holmgren (14 points, 7 rebonds, 3 contres). Après plusieurs fautes techniques, OKC enchaîne un 12-2 pour climatiser le Frost Bank Center (46-30).

À l’exception de trois contres, Victor Wembanyama ne pèse clairement pas assez sur le match. La défense du Thunder est intraitable et son adresse continue d’être insolente pour porter l’écart à +26 (59-33) ! Face à un SGA qui brille, Victor Wembanyama termine la première mi-temps sans le moindre panier inscrit (65-44)…

OKC garde le contrôle

Comme on pouvait s’y attendre, les Spurs se réveillent au retour des vestiaires. Leur défense monte d’un ton et, derrière onze points de Stephon Castle (24 points, 7 rebonds), ils entament le troisième quart-temps sur un 23-10 pour relancer la rencontre (74-67) !

Mais c’est le double MVP qui stabilise le Thunder. Shai Gilgeous-Alexander s’amuse toujours autant face à la défense texane et, bien épaulé par le rookie Aday Mara et Jared McCain, il redonne de l’air à son équipe (90-74).

Il faut attendre la dernière seconde du troisième quart-temps pour voir Wemby inscrire son premier panier de la saison, sur un alley-oop. Dans la foulée, Dylan Harper ramène les Spurs à sept points, mais un oubli défensif et un ballon perdu permettent au Thunder de reprendre ses distances (92-80).

Dylan Harper pousse une dernière fois pour entretenir l’espoir texan, mais Oklahoma City résiste au retour des Spurs et file vers une victoire méritée. Après avoir subi la loi de San Antonio au printemps dernier, le Thunder a pris une première revanche.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Souviens-toi du printemps dernier… Détrôné par les Spurs à domicile lors du Game 7 de la finale de conférence la saison dernière, le Thunder avait hâte de retrouver San Antonio, et ça s’est vu. Les hommes de Mark Daigneault ont dominé la première mi-temps, limitant San Antonio à 29% de réussite aux tirs. OKC a également récité son basket collectif avec 17 passes décisives sur 24 paniers inscrits, dont un impressionnant 10/14 à 3-points ! Une démonstration des deux côtés du terrain, même si les Spurs ont montré davantage de répondant après la pause.

– Shai Gilgeous-Alexander en mission. Le double MVP a donné le ton pour son équipe dès le premier quart-temps. Agressif, adroit à mi-distance comme à 3-points (13/27 au total), et visiblement motivé à l’idée de retrouver les Spurs, il a livré une performance de haut niveau pour guider les siens vers la victoire. À chaque fois que San Antonio a tenté de revenir, c’est lui qui a répondu. Un premier match de patron pour SGA, bien épaulé par Jared McCain, auteur de 20 points et de six tirs primés.

– Wemby, une soirée à oublier en attaque. Meilleur contreur de la ligue lors des trois dernières saisons, le pivot des Spurs a démarré cette campagne avec six contres. Si sa force de dissuasion a obligé le Thunder à faire preuve de patience près du cercle, il a en revanche été transparent de l’autre côté du terrain. Il a raté ses douze premiers tirs, une première pour lui, et perdu quatre ballons. Face à une défense focalisée sur lui, le Français n’a jamais réussi à trouver son rythme. Il termine le match à 1/13 aux tirs et, comme par moments la saison dernière, s’est montré trop passif offensivement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.