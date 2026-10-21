Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander reprend ses bonnes habitudes face aux Spurs

En quête d’un rare « threepeat » comme MVP, Shai Gilgeous-Alexander est en mission : récupérer son titre de champion NBA. Pour cela, rien de mieux qu’un message envoyé aux Spurs qui lui avaient barré la route il y a cinq mois, en finale de la conférence Ouest.

Pour son premier match de la saison, le double MVP en titre a compilé 32 points, 5 passes décisives, 4 rebonds, 2 interceptions et 2 contres afin de guider Oklahoma City vers une victoire autoritaire à San Antonio (116-104).

Un succès forcément particulier pour le Thunder, éliminé en sept manches par ces mêmes Spurs lors de la dernière finale de conférence. Même si le Canadien refuse d’y voir une revanche ou un message envoyé au reste de la ligue.

« Évidemment, c’est l’équipe qui nous a empêchés d’atteindre notre objectif. Mais nous sommes surtout heureux d’être de retour », explique-t-il. « L’été paraît plus long quand on ne gagne pas, et nous l’avons ressenti. Ce n’est qu’un match sur 82. Cela ne prouve rien et ne signifie rien d’autre que le fait que nous avons gagné ce soir. »

Une confiance construite pendant l’été

Sur le terrain, Shai Gilgeous-Alexander a pourtant déjà retrouvé tous ses repères. Changements de rythme, pénétrations et tirs à mi-distance : il a patiemment disséqué la défense texane pour permettre au Thunder de prendre jusqu’à 26 longueurs d’avance.

« C’est le jeu que j’aime. Je travaille dur pendant l’été, puis je viens sur le terrain et je fais confiance à mon travail. C’est aussi simple que cela », résume-t-il. « Je joue avec une confiance maximale en raison des efforts que je fournis. Jusqu’à présent, cela fonctionne plutôt bien pour moi. »

Sa maîtrise a également permis au Thunder de résister au réveil des Spurs. Mené de 21 points à la pause, San Antonio s’est rapproché à neuf unités dans le troisième quart-temps derrière Stephon Castle (24 points) et Dylan Harper (18 points, 7 rebonds et 5 passes), sans parvenir à renverser la rencontre.

« Ce groupe en veut davantage »

Très attendu, son duel avec Victor Wembanyama a nettement tourné à son avantage. Le Français a cumulé 12 points, 13 rebonds et 6 contres, mais avec un très inhabituel 1/13 au tir, dont 0/4 derrière l’arc. Après l’élimination du printemps dernier, le Thunder veut désormais transformer sa frustration en moteur.

« Ce groupe a faim. Il en veut davantage et n’est pas satisfait », assure Shai Gilgeous-Alexander. « Je le ressens encore plus que les années précédentes. Cela se sent dans le vestiaire et dans nos installations. Nous voulons progresser chaque jour et nous trouverons le moyen de le faire. »

La première étape est franchie. Il en reste, comme le rappelle le meneur, 81 autres avant de pouvoir réellement reparler des playoffs.