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Caleb Wilson donne le tournis aux Bucks de Tyler Herro

Publié le 24/10/2026 à 5:54 Twitter Facebook

NBA – Aux côtés de Norman Powell (25 points), le rookie des Bulls a signé une première grosse sortie en NBA sur le parquet de Milwaukee avec ses 21 points et des actions décisives en fin de match (125-132).

caleb wilson

Caleb Wilson se souviendra de son premier match compliqué en NBA mercredi, ponctué par 9 ballons perdus. Il se souviendra aussi assurément de sa première victoire, acquise cette nuit sur le parquet de Milwaukee.

Auteur d’un match plein (21 points), le rookie des Bulls a en effet joué un rôle prépondérant en fin de match pour faire tomber des Bucks portés par un Tyler Herro déchaîné (34 points).

Chicago montre du caractère

Humiliés à Toronto deux jours plus tôt, les Bulls ont encore très mal démarré dans un premier quart-temps joué à 200 à l’heure. Il y a eu un 11-2 encaissé très vite puis un coup de chaud à 3-points de Kel’el Ware et AJ Green par deux fois, contrastant avec le terrible 1/14 de Chicago de loin (32-17).

Cette fois, les franchise de l’Illinois a su trouver les armes pour répondre, en s’appuyant d’abord sur Norman Powell pour recoller au score (36-27), puis sur un retentissant 16-0 alimenté par Isaac Okoro, Leonard Miller, et Buddy Hield, pour passer devant (51-55).

Les débats ont été plus équilibrés ensuite, jusqu’à la pause (62-61) et en troisième quart-temps, dans lequel les Bucks de Tyler Herro et Myles Turner ont principalement mené au score, avec les coups de pouce de Jaime Jaquez Jr, Brayden Burries ou encore AJ Green (104-102).

La jeunesse au pouvoir

Les coéquipiers de Caleb Wilson on fini par refaire surface dans le quatrième quart-temps en passant un 12-2 avec un Noa Essengue dans tous les bons coups : à l’interception et à la passe pour envoyer Caleb Wilson scorer en contre-attaque, puis sur un dunk magistral pour offrir six longueurs d’avance aux siens (106-112) !

Dans un final tendu jusqu’au bout, Tyler a dû multiplier les exploits, près du cercle puis par deux fois à 3-points pour remettre les Bucks dans le droit chemin (120-118). Mais dans les derniers instants, c’est Chicago qui a su enchaîner les actions décisives pour arracher la décision.

Il y a notamment eu ces 25 secondes où le panier de Norman Powell, le contre de Caleb Wilson bonifié par le lay-up d’Isaac Okoro ont permis à Chicago de repasser devant (121-122), puis le 4/4 aux lancers-francs d’un Caleb Wilson agressif jusqu’au bout (123-126), à l’image de son rebond décisif dans la foulée pour assurer la victoire. Car Norman Powell puis Tre Jones ont ensuite fait le boulot au lancer, scellant le score à 132-125 pour Chicago.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Caleb Wilson corrige le tir. Le rookie des Bulls a fait oublier son premier match délicat face aux Raptors en s’offrant sa première victoire en NBA avec une prestation pleine : 21 points, 6 rebonds et 2 contres. Hyperactif et plutôt efficace, il a surtout été décisif dans le « money-time » avec son contre et son 4/4 au lancer qui a fait pencher la balance du bon côté.

Noa Essengue se distingue. L’intérieur français a lui aussi lancé sa saison. Après un départ timide, il a pris son envol sur un contre sur Kasparas Jakucionis validé grâce au « coach’s challenge » demandé par Tiago Splitter, lors du 16-0 passé par les Bulls. Dur en défense, il a également signé un très bon passage en deuxième mi-temps, notamment lors du 12-2 avec encore de l’activité des deux côtés du terrain (4 points, 1 rebond, 1 passe décisive, 3 interceptions et 1 contre en 17 minutes).

Le caractère des Bulls. Impuissants face aux Raptors, les Bulls ont cette fois montré du répondant et un état d’esprit bien plus conquérant sur le parquet des Bucks. Caleb Wilson et Noa Essengue ont été les parfaites illustrations du visage intense que Chicago doit montrer en premier cette saison. Mais on peut également citer Tre Jones (11 points, 8 passes décisives), Leonard Miller (19 points), Jalen Smith (14 points, 13 rebonds), Isaac Okoro (12 points) et même Buddy Hield (13 points).

Milwaukee Bucks / 125TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Tyler Herro3112/245/105/71454011013429
Jaime Jaquez Jr.357/112/33/629115206041922
Kyle Kuzma296/122/50/12794000011420
Myles Turner305/122/70/021314035-131211
Ryan Rollins333/92/83/425764141-11115
A.J. Green164/73/60/001103010-17118
Kel'el Ware155/71/10/20440102010119
Kasparas Jakučionis222/41/22/202253210-4713
Ousmane Dieng161/30/11/210115000-1032
Brayden Burries81/31/30/210134110-633
Total46/9219/4614/2611334429265196125
Chicago Bulls / 132TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Norman Powell327/202/129/913411010-12516
Caleb Wilson337/142/65/624612132-32120
Jalen Smith246/102/50/058131131041426
Matas Buzelis172/90/43/414533021-1076
Josh Giddey243/90/20/004491010-15612
Leonard Miller237/112/53/31232300131921
Buddy Hield155/63/40/00222312081315
Isaac Okoro274/71/43/321311021111212
Tre Jones233/80/15/512384200241119
Noa Essengue172/40/20/0011113211446
Total46/9812/4528/30133144292010146132

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIL125
CHI132
BOS107
NYK103
CHA81
ATL128
IND105
DAL121
ORL93
MIN115
WAS102
TOR112
MIA111
DET128
SAS110
HOU112
UTH120
NOR119
GSW83
MEM84
LAL115
LAC100
SAC105
POR113

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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