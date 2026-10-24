Caleb Wilson donne le tournis aux Bucks de Tyler Herro

Caleb Wilson se souviendra de son premier match compliqué en NBA mercredi, ponctué par 9 ballons perdus. Il se souviendra aussi assurément de sa première victoire, acquise cette nuit sur le parquet de Milwaukee.

Auteur d’un match plein (21 points), le rookie des Bulls a en effet joué un rôle prépondérant en fin de match pour faire tomber des Bucks portés par un Tyler Herro déchaîné (34 points).

Chicago montre du caractère

Humiliés à Toronto deux jours plus tôt, les Bulls ont encore très mal démarré dans un premier quart-temps joué à 200 à l’heure. Il y a eu un 11-2 encaissé très vite puis un coup de chaud à 3-points de Kel’el Ware et AJ Green par deux fois, contrastant avec le terrible 1/14 de Chicago de loin (32-17).

Cette fois, les franchise de l’Illinois a su trouver les armes pour répondre, en s’appuyant d’abord sur Norman Powell pour recoller au score (36-27), puis sur un retentissant 16-0 alimenté par Isaac Okoro, Leonard Miller, et Buddy Hield, pour passer devant (51-55).

Les débats ont été plus équilibrés ensuite, jusqu’à la pause (62-61) et en troisième quart-temps, dans lequel les Bucks de Tyler Herro et Myles Turner ont principalement mené au score, avec les coups de pouce de Jaime Jaquez Jr, Brayden Burries ou encore AJ Green (104-102).

La jeunesse au pouvoir

Les coéquipiers de Caleb Wilson on fini par refaire surface dans le quatrième quart-temps en passant un 12-2 avec un Noa Essengue dans tous les bons coups : à l’interception et à la passe pour envoyer Caleb Wilson scorer en contre-attaque, puis sur un dunk magistral pour offrir six longueurs d’avance aux siens (106-112) !

Dans un final tendu jusqu’au bout, Tyler a dû multiplier les exploits, près du cercle puis par deux fois à 3-points pour remettre les Bucks dans le droit chemin (120-118). Mais dans les derniers instants, c’est Chicago qui a su enchaîner les actions décisives pour arracher la décision.

Il y a notamment eu ces 25 secondes où le panier de Norman Powell, le contre de Caleb Wilson bonifié par le lay-up d’Isaac Okoro ont permis à Chicago de repasser devant (121-122), puis le 4/4 aux lancers-francs d’un Caleb Wilson agressif jusqu’au bout (123-126), à l’image de son rebond décisif dans la foulée pour assurer la victoire. Car Norman Powell puis Tre Jones ont ensuite fait le boulot au lancer, scellant le score à 132-125 pour Chicago.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Caleb Wilson corrige le tir. Le rookie des Bulls a fait oublier son premier match délicat face aux Raptors en s’offrant sa première victoire en NBA avec une prestation pleine : 21 points, 6 rebonds et 2 contres. Hyperactif et plutôt efficace, il a surtout été décisif dans le « money-time » avec son contre et son 4/4 au lancer qui a fait pencher la balance du bon côté.

Noa Essengue se distingue. L’intérieur français a lui aussi lancé sa saison. Après un départ timide, il a pris son envol sur un contre sur Kasparas Jakucionis validé grâce au « coach’s challenge » demandé par Tiago Splitter, lors du 16-0 passé par les Bulls. Dur en défense, il a également signé un très bon passage en deuxième mi-temps, notamment lors du 12-2 avec encore de l’activité des deux côtés du terrain (4 points, 1 rebond, 1 passe décisive, 3 interceptions et 1 contre en 17 minutes).

Le caractère des Bulls. Impuissants face aux Raptors, les Bulls ont cette fois montré du répondant et un état d’esprit bien plus conquérant sur le parquet des Bucks. Caleb Wilson et Noa Essengue ont été les parfaites illustrations du visage intense que Chicago doit montrer en premier cette saison. Mais on peut également citer Tre Jones (11 points, 8 passes décisives), Leonard Miller (19 points), Jalen Smith (14 points, 13 rebonds), Isaac Okoro (12 points) et même Buddy Hield (13 points).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.