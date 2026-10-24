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Jayson Tatum, bourreau des Knicks dans le « money time »

Publié le 24/10/2026 à 6:11 Twitter Facebook

NBA – Derrière un Jayson Tatum à 36 points, 9 rebonds et 7 passes, les Celtics ont fait plier les Knicks (107-103).

jayson tatumLe premier CelticsKnicks de la saison a tenu ses promesses et le héros de la soirée n’est autre que Jayson Tatum. Attendu pour sa première sortie à domicile, face à Jalen Brunson (19 points) et après sa performance compliquée lors de « l’Opening Night », le patron des C’s a assumé son rang en cumulant 36 points, 9 rebonds et 7 passes pour guider son équipe vers la victoire (107-103).

Mais c’est surtout dans les derniers instants que Jayson Tatum a fait basculer la partie. Car si Boston s’est retrouvé à mener une grande partie de la soirée, jusqu’à +12 au maximum, il a quand même fallu s’employer pour se débarrasser de cette accrocheuse équipe de New York.

Menée par un trio Miles McBride (20 points) – OG Anunoby (20 points, 10 rebonds, 8 passes) – Karl-Anthony Towns (22 points, 10 rebonds), elle est ainsi parvenue à revenir à 99 partout pour pouvoir viser le braquage sur la fin.

Sauf que dans la dernière minute 30, Jayson Tatum est entré « dans la zone » et son enchaînement « fadeaway – fadeaway – 3-points », de très grande classe, a eu raison des champions en titre. Un succès qui va lui faire du bien, autant qu’à des Celtics pas forcément au point, mais qui ont réussi à s’en sortir pour mettre les Knicks à 0-2.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La réponse de Jayson Tatum. Critiqué après un premier match décevant à Detroit (13 points à 6/23), « JT » a réagi comme il se doit contre les champions en titre. Pas forcément irréprochable en première mi-temps, avec pas mal de mauvais choix, ou en tout cas de choix difficiles, pour ne pas dire forcés, il a su épurer son jeu en seconde période pour faire la différence. Auteur de 25 de ses 36 points après la pause, mais surtout de 7 des 8 derniers points des Celtics lorsque le score était à 99-99, l’ailier All-Star a donc rebondi en beauté et il semble se plaire dans ce nouveau rôle de « point forward » vers qui tout converge.

Le champion reste Fanny. Deux défaites en deux matchs pour les Knicks qui, après s’être inclinés contre les Sixers, chutent cette fois contre les Celtics, un autre rival de leur division. Encore en rodage, mais pas non plus aidés par leurs pertes de balle ou par le craquage de Mikal Bridges (0 point à 0/8), les hommes de Mike Brown auront couru après le score pendant presque toute la soirée, mais leur désormais légendaire abnégation leur a permis de rester à distance raisonnable, puis d’envisager la victoire dans le « money time ». En vain, et il ne faudra pas se rater dimanche soir, pour l’emporter à l’occasion de la réception du Magic.

Mitchell Robinson retrouvait New York. Joueur des Knicks pendant huit ans, « Mitch » affrontait l’équipe avec laquelle il a remporté son premier titre en juin dernier. Présent dans le cinq, et directement opposé à celui qu’il suppléait encore la saison dernière, il n’a pas spécialement brillé à cause de ses (habituels) problèmes de fautes. On retiendra néanmoins sa séquence dans le quatrième quart-temps, où il a enchaîné un contre sur Karl-Anthony Towns puis un « alley-oop » qui a fait rugir le TD Garden, tout en offrant aux Celtics leur plus gros avantage de la partie.

Boston Celtics / 107TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jayson Tatum3614/263/105/51897232013641
Paul George336/153/70/00772421011516
Derrick White335/112/60/013462110-41216
Jordan Walsh202/51/20/012302010154
Mitchell Robinson222/40/00/022425001-249
Neemias Queta224/81/16/942614023-11516
Luka Garza33/32/20/0101001006810
Sam Hauser222/52/50/002220000867
Payton Pritchard301/51/31/201141020842
Baylor Scheierman111/40/20/00000201042-2
Hugo González30/10/10/000010000-200
Total40/8715/3912/1610273725227104107
New York Knicks / 103TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Karl-Anthony Towns379/132/32/337103514022227
OG Anunoby335/112/68/10551084030-112027
Jalen Brunson377/172/53/60224103261911
Josh Hart364/122/70/039125120041021
Mikal Bridges210/80/50/001143110-120-3
Miles McBride306/96/82/202212100-52021
Landry Shamet213/62/50/011204020785
Andre Drummond71/20/00/002202000-823
Jose Alvarado101/20/10/002220130-1023
Jordan Clarkson20/10/00/001100000300
James Wiseman20/00/00/000001000400
Total36/8116/4015/2112324427236162103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIL125
CHI132
BOS107
NYK103
CHA81
ATL128
IND105
DAL121
ORL93
MIN115
WAS102
TOR112
MIA111
DET128
SAS110
HOU114
UTH120
NOR119
GSW103
MEM92
LAL125
LAC117
SAC120
POR128

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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