Rumeurs
Les Knicks demandent un effort financier à Karl-Anthony Towns
Même pour 200 millions de dollars, Jalen Duren dit non aux Pistons
Buddy Hield en partance vers les Hornets ?
Kawhi Leonard déjà proche de prolonger aux Raptors

Stephen Curry prolonge à Golden State pour 116 millions de dollars sur deux ans !

Publié le 26/09/2026 à 6:44 Twitter Facebook

NBA – Ce n’était pas le maximum, mais Stephen Curry reçoit quand même 116 millions de dollars des Warriors. Il aura potentiellement 41 ans à la fin de son contrat !

Désireux de passer sa toute sa carrière dans la même franchise, Stephen Curry est bien parti pour le faire. ESPN révèle en effet qu’il a prolongé chez les Warriors pour 116 millions de dollars sur deux ans, avec une « player option » sur la deuxième année. Sous contrat garanti jusqu’en 2028, il pourrait éventuellement pousser jusqu’en 2029, quand il fêtera alors ses 41 ans.

ESPN précise ensuite que le meneur a accepté de recevoir 20 millions de dollars de moins que le maximum auquel il pouvait prétendre. De quoi permettre à Golden State de gagner un peu de flexibilité financière, pour pouvoir dépenser plus d’argent à la prochaine « free agency » (plus de 60 millions de dollars).

C’est en tout cas la fin d’un petit feuilleton à San Francisco, même si la re-signature de Stephen Curry semblait déjà écrite. Et ce, malgré l’échec des dirigeants californiens à de la dernière « free agency », sachant qu’aucun gros nom n’est arrivé pour épauler le double MVP.

Quelques semaines après Steve Kerr puis Draymond Green, c’est donc l’autre élément-clé de la dynastie des Warriors qui rempile. Cela s’annonce certes compliqué de décrocher une nouvelle bague, mais si le genou du « Chef » tient sur la durée, et que Jimmy Butler revient à un bon niveau en cours de saison, il faudra surveiller ces « Dubs » qui ont, rappelons-le, remporté quatre titres depuis 2015.

Salaires des joueurs — NBA 2026-27
Salaire, du plus élevé au plus bas
Joueur Salaire Cap hit
1

Stephen Curry
Golden State Warriors · G
 62 587 158 $ 62 587 158 $
2

Nikola Jokic
Denver Nuggets · C
 59 033 114 $ 59 033 114 $
3

Anthony Davis
Washington Wizards · F-C
 58 456 566 $ 58 456 566 $
4

Giannis Antetokounmpo
Miami Heat · F
 58 456 566 $ 58 456 566 $
5

Jayson Tatum
Boston Celtics · F
 58 456 566 $ 58 456 566 $
6

Joel Embiid
Philadelphia 76ers · F-C
 57 985 752 $ 57 985 752 $
7

Jaylen Brown
Philadelphia 76ers · G
 57 078 728 $ 57 736 350 $
8

Devin Booker
Phoenix Suns · G
 57 078 728 $ 57 078 728 $
9

Karl-Anthony Towns
New York Knicks · C
 57 078 728 $ 57 078 728 $
10

Jimmy Butler
Golden State Warriors · G-F
 56 832 773 $ 56 832 773 $
11

Paul George
Boston Celtics · F
 54 126 380 $ 54 126 380 $
12

Kawhi Leonard
Toronto Raptors · F
 50 300 000 $ 50 300 000 $
13

Cade Cunningham
Detroit Pistons · G-F
 50 105 628 $ 50 105 628 $
14

Donovan Mitchell
Cleveland Cavaliers · G
 50 105 628 $ 50 105 628 $
15

Evan Mobley
Cleveland Cavaliers · F-C
 50 105 628 $ 50 105 628 $
16

Jamal Murray
Denver Nuggets · G
 50 105 628 $ 50 105 628 $
17

Bam Adebayo
Miami Heat · C-F
 49 488 300 $ 49 488 300 $
18

De'Aaron Fox
San Antonio Spurs · G
 49 488 300 $ 49 488 300 $
19

Luka Doncic
Los Angeles Lakers · F-G
 49 488 300 $ 49 488 300 $
20

Trae Young
Washington Wizards · G
 49 488 300 $ 49 488 300 $
20 contrats — balldontlie.io

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Golden State Warriors en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes