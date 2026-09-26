Stephen Curry prolonge à Golden State pour 116 millions de dollars sur deux ans !

Désireux de passer sa toute sa carrière dans la même franchise, Stephen Curry est bien parti pour le faire. ESPN révèle en effet qu’il a prolongé chez les Warriors pour 116 millions de dollars sur deux ans, avec une « player option » sur la deuxième année. Sous contrat garanti jusqu’en 2028, il pourrait éventuellement pousser jusqu’en 2029, quand il fêtera alors ses 41 ans.
ESPN précise ensuite que le meneur a accepté de recevoir 20 millions de dollars de moins que le maximum auquel il pouvait prétendre. De quoi permettre à Golden State de gagner un peu de flexibilité financière, pour pouvoir dépenser plus d’argent à la prochaine « free agency » (plus de 60 millions de dollars).
C’est en tout cas la fin d’un petit feuilleton à San Francisco, même si la re-signature de Stephen Curry semblait déjà écrite. Et ce, malgré l’échec des dirigeants californiens à de la dernière « free agency », sachant qu’aucun gros nom n’est arrivé pour épauler le double MVP.
Quelques semaines après Steve Kerr puis Draymond Green, c’est donc l’autre élément-clé de la dynastie des Warriors qui rempile. Cela s’annonce certes compliqué de décrocher une nouvelle bague, mais si le genou du « Chef » tient sur la durée, et que Jimmy Butler revient à un bon niveau en cours de saison, il faudra surveiller ces « Dubs » qui ont, rappelons-le, remporté quatre titres depuis 2015.
|Joueur
|Salaire
|Cap hit
|
1
Stephen Curry
Golden State Warriors · G
|62 587 158 $
|62 587 158 $
|
2
Nikola Jokic
Denver Nuggets · C
|59 033 114 $
|59 033 114 $
|
3
Anthony Davis
Washington Wizards · F-C
|58 456 566 $
|58 456 566 $
|
4
Giannis Antetokounmpo
Miami Heat · F
|58 456 566 $
|58 456 566 $
|
5
Jayson Tatum
Boston Celtics · F
|58 456 566 $
|58 456 566 $
|
6
Joel Embiid
Philadelphia 76ers · F-C
|57 985 752 $
|57 985 752 $
|
7
Jaylen Brown
Philadelphia 76ers · G
|57 078 728 $
|57 736 350 $
|
8
Devin Booker
Phoenix Suns · G
|57 078 728 $
|57 078 728 $
|
9
Karl-Anthony Towns
New York Knicks · C
|57 078 728 $
|57 078 728 $
|
10
Jimmy Butler
Golden State Warriors · G-F
|56 832 773 $
|56 832 773 $
|
11
Paul George
Boston Celtics · F
|54 126 380 $
|54 126 380 $
|
12
Kawhi Leonard
Toronto Raptors · F
|50 300 000 $
|50 300 000 $
|
13
Cade Cunningham
Detroit Pistons · G-F
|50 105 628 $
|50 105 628 $
|
14
Donovan Mitchell
Cleveland Cavaliers · G
|50 105 628 $
|50 105 628 $
|
15
Evan Mobley
Cleveland Cavaliers · F-C
|50 105 628 $
|50 105 628 $
|
16
Jamal Murray
Denver Nuggets · G
|50 105 628 $
|50 105 628 $
|
17
Bam Adebayo
Miami Heat · C-F
|49 488 300 $
|49 488 300 $
|
18
De'Aaron Fox
San Antonio Spurs · G
|49 488 300 $
|49 488 300 $
|
19
Luka Doncic
Los Angeles Lakers · F-G
|49 488 300 $
|49 488 300 $
|
20
Trae Young
Washington Wizards · G
|49 488 300 $
|49 488 300 $