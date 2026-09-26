Stephen Curry prolonge à Golden State pour 116 millions de dollars sur deux ans !

Désireux de passer sa toute sa carrière dans la même franchise, Stephen Curry est bien parti pour le faire. ESPN révèle en effet qu’il a prolongé chez les Warriors pour 116 millions de dollars sur deux ans, avec une « player option » sur la deuxième année. Sous contrat garanti jusqu’en 2028, il pourrait éventuellement pousser jusqu’en 2029, quand il fêtera alors ses 41 ans.

ESPN précise ensuite que le meneur a accepté de recevoir 20 millions de dollars de moins que le maximum auquel il pouvait prétendre. De quoi permettre à Golden State de gagner un peu de flexibilité financière, pour pouvoir dépenser plus d’argent à la prochaine « free agency » (plus de 60 millions de dollars).

C’est en tout cas la fin d’un petit feuilleton à San Francisco, même si la re-signature de Stephen Curry semblait déjà écrite. Et ce, malgré l’échec des dirigeants californiens à de la dernière « free agency », sachant qu’aucun gros nom n’est arrivé pour épauler le double MVP.

Quelques semaines après Steve Kerr puis Draymond Green, c’est donc l’autre élément-clé de la dynastie des Warriors qui rempile. Cela s’annonce certes compliqué de décrocher une nouvelle bague, mais si le genou du « Chef » tient sur la durée, et que Jimmy Butler revient à un bon niveau en cours de saison, il faudra surveiller ces « Dubs » qui ont, rappelons-le, remporté quatre titres depuis 2015.