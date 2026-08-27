Stephen Curry et les Warriors vont discuter d’une prolongation dès ce week-end

L’histoire entre Stephen Curry et les Warriors est bien partie pour durer encore quelques années. Selon ESPN, le meneur et Golden State devraient entamer des discussions autour d’une prolongation de contrat à partir de samedi, date à laquelle le double MVP y deviendra officiellement éligible.

Les deux camps aborderaient ces discussions avec « le désir commun de garder Curry aux Warriors pendant toute sa carrière ». À 38 ans, le quadruple champion NBA entre dans la dernière année de son contrat, qui lui rapportera 62,6 millions de dollars en 2026/27. Il pourra ajouter jusqu’à deux saisons supplémentaires pour un total de 136,7 millions de dollars, ce qui le mènerait jusqu’à l’été 2029, quelques mois après son 41e anniversaire…

Une issue logique puisque Stephen Curry avait déjà répondu « for sure » au San Francisco Chronicle lorsqu’il avait été interrogé en juillet sur son intérêt pour une nouvelle prolongation.

Du côté des dirigeants, le discours n’a pas changé non plus. Mike Dunleavy Jr. se disait récemment « plutôt confiant » sur le fait de voir la légende de la franchise terminer sa carrière sous le même maillot. « Il y a deux choses dont je suis sûr avec Steph : il veut vraiment gagner et il veut finir sa carrière comme Warrior », rappelait le GM.

Et si Stephen Curry décidait d’attendre ?

La seule véritable interrogation concerne donc peut-être le timing. Car signer immédiatement cette prolongation réduirait considérablement la marge de manoeuvre de Golden State à l’été 2027.

Les Warriors ont justement organisé une grande partie de leurs contrats autour de cette échéance. Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green peuvent tous devenir libres dans un an, tandis que la franchise n’a actuellement qu’environ 61 millions de dollars de salaires garantis pour 2027/28. Un choix qui n’est pas anodin après une intersaison durant laquelle Golden State a eu beaucoup de mal à renforcer son effectif, notamment après l’échec de la piste LeBron James.

Brian Windhorst a ainsi conseillé aux Warriors de demander à leur superstar de patienter : « Ne signe pas de prolongation. Deviens free agent l’été prochain. Libérons 90 millions de dollars et voyons ce qu’on peut faire. »

Une hypothèse qui permettrait à Golden State de remodeler profondément son effectif avant de régler ensuite le cas Curry. Mais elle demanderait surtout au meilleur joueur de l’histoire des Warriors de renoncer, au moins temporairement, à la sécurité de près de 137 millions de dollars.

Après avoir récemment complété leur effectif avec les signatures de Brandon Williams et Georges Niang, les dirigeants peuvent désormais se consacrer au dossier le plus important de leur été. Avec, peut-être, une question davantage centrée sur la manière de prolonger Stephen Curry que sur sa volonté de rester.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 43 30:54 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 1.7 1.1 2.8 0.4 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.