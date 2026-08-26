Georges Niang complète le roster des Warriors

Les Warriors ont mis fin au suspense au sujet de la composition de leur roster. En quelques heures, la franchise de Golden State a ainsi ajouté deux recrues, le meneur Brandon Williams d’abord, puis Georges Niang, venu occuper le 15e et dernier spot garanti de l’effectif de Steve Kerr. L’ailier-fort de 33 ans s’est engagé pour une saison et 3,9 millions de dollars.

Une belle opportunité de relance pour le joueur sénégalo-américain, qui sort d’une saison blanche. Victime d’une blessure au pied gauche en septembre dernier, il n’a ainsi pas disputé la moindre rencontre avec Utah en 2025/26, avant d’être transféré à Memphis puis coupé par les Grizzlies début février.

Il faut donc remonter à la fin de saison 2024/25, du côté d’Atlanta, pour retrouver sa trace sur un parquet NBA.

Du shoot pour le banc de Steve Kerr

Ce sera maintenant à Georges Niang de démontrer qu’il n’a rien perdu de ce qui a fait de lui un solide « role player » au fil de sa carrière. Chez les Hawks, il avait notamment fait bonne impression avec 12,1 points, 3,0 rebonds et 1,6 passe de moyenne en 28 matchs, tout en convertissant 41,3% de ses tentatives à 3-points.

C’est d’ailleurs avant tout son adresse extérieure qui peut lui permettre de trouver sa place dans la rotation de Steve Kerr. Avec 39,9% de réussite à 3-points en carrière, Georges Niang peut apporter du « spacing » en sortie de banc, même si la concurrence sera importante sur les postes 3 et 4 derrière Draymond Green, Kristaps Porzingis, Al Horford ou encore le rookie Yaxel Lendeborg.

Il retrouvera au passage une franchise qu’il connaît déjà puisqu’il avait participé au camp d’entraînement de Golden State en 2017 avant d’évoluer avec les Santa Cruz Warriors en G-League, puis de rebondir au Jazz.

Avec ses 15 contrats garantis désormais distribués, le front-office peut maintenant se tourner vers son prochain gros chantier de l’été : Stephen Curry, qui deviendra éligible à une prolongation de contrat samedi.

L’effectif des Warriors 2026/27 Meneurs : Stephen Curry, Brandon Williams Arrières / Ailiers : Brandin Podziemski, De’Anthony Melton, Gary Payton II, Moses Moody, Jimmy Butler, Will Richard, Yaxel Lendeborg Intérieurs : Draymond Green, Gui Santos, Georges Niang, Kristaps Porzingis, Al Horford, Charles Bassey

Georges Niang Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 IND 23 4 25.0 8.3 100.0 0.1 0.7 0.7 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 2017-18 UTH 9 4 36.4 0.0 50.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.1 0.2 0.3 0.0 1.0 2018-19 UTH 59 9 47.5 41.0 83.3 0.2 1.3 1.5 0.6 1.0 0.2 0.4 0.1 4.0 2019-20 UTH 66 14 43.8 40.0 83.3 0.2 1.7 1.9 0.7 1.1 0.3 0.5 0.1 5.9 2020-21 UTH 72 16 43.7 42.5 95.7 0.4 2.1 2.4 0.8 1.6 0.4 0.7 0.1 6.9 2021-22 PHL 76 23 43.7 40.3 88.1 0.3 2.3 2.7 1.3 2.5 0.4 0.8 0.2 9.2 2022-23 PHL 10 17 47.5 45.5 100.0 0.2 1.7 1.9 0.5 1.8 0.1 0.6 0.2 7.8 Total 315 15 43.8 40.6 87.5 0.3 1.8 2.0 0.8 1.5 0.3 0.6 0.1 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.