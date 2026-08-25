Les Warriors misent sur Brandon Williams au minimum

Les Warriors n’ont pas bougé durant la free agency cet été et la franchise a uniquement prolongé ses joueurs libres, en plus de drafter Yaxel Lendeborg. Néanmoins, le GM Mike Dunleavy Jr. avait indiqué que Golden State pourrait bien se renforcer au fil des semaines, durant la saison régulière. Finalement, il y aura bien eu une signature extérieure puisque ESPN annonce l’arrivée de Brandon Williams en Californie.

Les agents du joueur ont confirmé à nos confrères que le meneur de jeu avait signé pour une saison et 2.6 millions de dollars avec Golden State. Il est ainsi le 14e joueur de la franchise sous contrat pour l’exercice 2026/27.

Brandon Williams (26 ans) sort de la meilleure saison de sa carrière à Dallas, avec 13 points et 3.9 passes de moyenne en 22 minutes et surtout 66 matches disputés.

Il a ainsi pleinement profité de l’absence de Kyrie Irving et de la reconstruction entamée dans le Texas pour se montrer. Il va devenir désormais une doublure de Stephen Curry, sous les ordres de Steve Kerr.

Brandon Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 POR 24 26:40 37.2 29.2 70.1 0.8 2.3 3.1 3.9 2.2 1.0 2.4 0.4 12.9 2023-24 DAL 17 6:39 37.0 20.0 64.7 0.2 0.5 0.8 1.0 0.2 0.1 0.4 0.1 3.2 2024-25 DAL 33 14:45 52.1 40.0 83.3 0.4 1.4 1.8 2.3 1.0 0.7 1.2 0.2 8.3 2025-26 DAL 66 22:10 47.2 23.2 79.3 0.5 2.4 2.9 3.9 1.6 0.9 1.9 0.3 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.