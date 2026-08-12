Les Warriors n’ont pas perdu espoir de renforcer leur groupe

Si Yaxel Lendeborg a déjà fait parler de lui, avec ses performances remarquées en Summer League à Las Vegas, le rookie des Warriors est la seule recrue estivale de la franchise californienne. Les mouvements de Golden State ont en effet seulement été des prolongations de contrat : Kristaps Porzingis, Al Horford, Draymond Green, Gary Payton II et De’Anthony Melton.

Face à ce constat, on peut conclure que, comme ils n’étaient pas des candidats crédibles au titre en 2026, les Californiens ne le seront pas davantage la saison prochaine. Comment, à l’instar de la situation à New Orleans, interpréter ce manque ?

« On est super agressif. Si les gens savaient tous les appels que j’ai passés dans le vide pour proposer plein de choses pour des joueurs, ils se rendraient compte à quel point on se donne à fond », insiste le GM de la franchise, Mike Dunleavy Jr. « Franchement, il n’y a pas tant de joueurs qui sont transférés. Il y a des joueurs qu’on aime bien et ils ne bougent pas, parce que les autres équipes les voient de la même façon. On cherche des joueurs qui peuvent avoir un impact et changer la donne. »

Forcément, de tels éléments sont précieux pour des équipes. Mais le dirigeant des Warriors n’a pas perdu espoir : il reste du temps pour renforcer le groupe. « Je suis confiant dans notre capacité à conclure des transferts si nécessaire, à mesure qu’on va commencer la saison, avec la trade deadline, la date du 15 décembre », précise-t-il puisque ce jour-là, la plupart des joueurs ayant signé un contrat cet été pourront être échangés.

Pourquoi est-il si optimiste ? « Déjà parce qu’on l’a déjà fait dans le passé, donc on en a l’expérience », répond Mike Dunleavy Jr. « Ensuite, si on examine les choses, on a de nombreux moyens d’attirer des équipes et leur proposer des options intéressantes afin de conclure des transferts avec nous. Voilà pourquoi je suis assez confiant : si on doit renforcer l’équipe en cours de saison, on en est capable. »

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