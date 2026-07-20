Yaxel Lendeborg, le « vieux rookie » qui ne cesse de gagner

Quatre mois après avoir remporté le titre NCAA avec Michigan, Yaxel Lendeborg a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en offrant aux Warriors la Summer League de Las Vegas.

Élu MVP de la finale après ses 21 points et 10 rebonds face aux Grizzlies, le 11e choix de la Draft 2026 a surtout confirmé qu’il était un féroce compétiteur. Au sortir du sacre, le rookie de Golden State est revenu sur son goût pour les grands rendez-vous, son âge régulièrement pointé du doigt et les conseils de Stephen Curry.

Après deux titres remportés en l’espace de quatre mois, Yaxel Lendeborg ne cherche pourtant pas à mettre en avant ses statistiques ni son trophée individuel.

« J’essaie simplement de faire les actions qui permettent de gagner. En arrivant ici, je voulais surtout prouver que j’étais un gagneur. Peu importe les statistiques, ce qui compte, c’est de gagner. Maintenant, je veux continuer avec les Warriors et faire ce que je sais faire » a-t-il ainsi expliqué.

Un défi personnel face à Cameron Boozer

Menés de dix points avant le dernier quart-temps, les Warriors ont complètement renversé la finale, grâce notamment aux neuf points inscrits par Lendeborg dans les dernières minutes. Pour lui, il ne s’agit pas d’un hasard.

« Ils ont craqué… Certains sont faits pour ces moments-là, d’autres non. Quand tu as l’occasion d’aller chercher un match comme celui-là, tu dois saisir le moment. Notre état d’esprit, notre volonté de ne jamais perdre, c’est ce qui nous a fait gagner. »

Le rookie a d’ailleurs reconnu avoir abordé cette finale avec un surplus de motivation face à Cameron Boozer, troisième choix de la Draft.

« J’y pense à chaque fois que je joue contre lui. Tous les joueurs draftés devant moi, j’ai envie de montrer que je suis meilleur. Désormais, je mène 2-1 contre lui. »

« J’ai été drafté pour jouer, pas pour regarder »

Alors que plusieurs choix du premier tour ont été ménagés durant la Summer League, Golden State a laissé Yaxel Lendeborg jouer jusqu’au bout du tournoi. Un choix qui convenait parfaitement au principal intéressé.

« J’ai encore beaucoup à prouver. Je ne pense pas avoir atteint mon meilleur niveau ni être aussi confiant que je peux l’être. J’ai été drafté pour jouer au basket, pas pour regarder. Tant que je peux être sur le terrain, j’y serai. »

Yaxel Lendeborg a également raconté son premier échange avec Stephen Curry. Et sa première question ne portait pas sur le tir, mais sur la condition physique du meneur.

« Je lui ai demandé comment il avait développé une telle endurance. Pour moi, c’est le joueur le mieux préparé physiquement de l’histoire de la NBA. Il m’a expliqué qu’il fallait constamment se mettre dans des situations inconfortables et apprendre à jouer malgré la fatigue. C’est quelque chose que je veux intégrer dès cet été. »

À 23 ans, Yaxel Lendeborg est arrivé en NBA plus tard que la plupart des meilleurs prospects de sa génération, auxquels il rend parfois jusqu’à cinq ans. Une remarque qui semble surtout nourrir sa motivation.

« On doute de moi tous les jours. On me critique parce que j’ai 23 ans. Mais si le seul défaut qu’on peut me trouver, c’est mon âge, c’est que je dois quand même faire quelque chose de bien », répond-il. « Je n’ai peut-être pas suivi le parcours traditionnel, mais aujourd’hui, je suis en NBA. Et je continuerai à jouer avec cette pression sur les épaules pour prouver que j’ai ma place ici. »