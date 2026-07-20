Summer League : les Warriors titrés après avoir renversé les Grizzlies

Au terme d’une finale indécise mettant en vedette deux des meilleurs rookies de la cuvée 2026, les Warriors ont eu le dernier mot ! Opposés aux Grizzlies de Cameron Boozer, les Warriors ont signé une superbe remontée pour s’imposer 94-90 et remporter la Summer League de Las Vegas.

Mené de dix points à l’entame du dernier quart-temps, Golden State a renversé la situation grâce à un énorme finish de Yaxel Lendeborg, élu MVP de la finale. Champion NCAA avec Michigan il y a quelques mois, puis sélectionné en 11e position de la Draft 2026, l’ailier continue de remplir son armoire à trophées.

La rencontre est longtemps restée équilibrée, et si Memphis a affiché une meilleure réussite derrière l’arc (38%), Golden State a fait la différence dans un autre secteur : la bataille du rebond, avec notamment 18 rebonds offensifs.

Les Grizzlies semblaient pourtant avoir pris le contrôle de la finale au retour des vestiaires. Sous l’impulsion d’un 9-0, conclu par un superbe step-back de Cam Boozer, ils ont creusé un premier écart (63-57). Boozer a même récidivé en transition après une tentative précipitée de Will Richard pour permettre à Memphis d’aborder le dernier quart-temps avec une confortable avance (76-66).

Lendeborg prend feu dans le « money time »

Un lay-up de Jahmai Mashack au début de la quatrième période semblait confirmer la dynamique… avant que Lendeborg ne change complètement le scénario.

Auteur de 21 points, 10 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions, le champion NCAA a surtout été décisif lorsque tout se jouait. À un peu plus de deux minutes du terme, il a inscrit un tir primé qui a redonné l’avantage aux Warriors (89-87) pour la première fois depuis le milieu du troisième quart-temps. Sur la possession suivante, il a enchaîné avec un tir en suspension à mi-distance pour pousser Memphis à prendre un temps-mort (91-87).

Le rookie a ensuite sécurisé la victoire en captant deux rebonds après des tirs à 3-points manqués de Cam Boozer des Grizzlies dans les dernières secondes. Une prestation qui lui vaut logiquement le trophée de MVP de la finale.

Boozer répond présent malgré la défaite

Comme souvent durant cette Summer League, Cam Boozer a répondu aux attentes. Le troisième choix de la Draft a terminé avec 19 points, 8 rebonds et 4 passes décisives, partageant le rôle de meilleur marqueur de Memphis avec Cedric Coward, également auteur de 19 points à 5 sur 5 à 3-points.

Taylor Hendricks a ajouté 13 points, tandis que Javon Small a apporté 16 unités en sortie de banc.

Côté Warriors, Deivon Smith a livré un match précieux avec 21 points et 9 rebonds en sortie de banc. LJ Cryer (15 points, 6 passes), Will Richard (13 points, 4 rebonds et un contre décisif en toute fin de match) et Malevy Leons (10 points) ont également largement contribué au sacre.