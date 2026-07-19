Yaxel Lendeborg préfère désamorcer les piques de Draymond Green

Les échanges musclés ont déjà commencé entre Yaxel Lendeborg et Draymond Green. Avant même d’avoir disputé la moindre minute de saison régulière sous le maillot des Warriors, le rookie et le quadruple champion NBA se lancent déjà quelques piques. Avec une pointe d’inquiétude du côté du premier.

Dans son podcast, Draymond Green est revenu sur l’appel du pied adressé par Yaxel Lendeborg à LeBron James lors d’un direct organisé par Bleacher Report. Alors que le rookie s’était simplement contenté de répondre à une question, l’intérieur All-Star a jugé cette sortie « totalement inutile », avant de glisser une phrase qui n’est pas passée inaperçue : « Le training camp arrive. Il va falloir remettre un peu le rookie dans le droit chemin. »

Interrogé à Las Vegas, Yaxel Lendeborg a reconnu avoir été surpris par cet avertissement.

« J’étais un peu nerveux », a-t-il confié avec le sourire. « Je ne sais pas du tout ce qu’il voulait dire. Cela peut signifier beaucoup de choses. J’espère qu’il ne parle pas de bizutage. J’espère surtout qu’il veut simplement me montrer ce que je dois faire, ou ne pas faire. »

Des échanges qui durent depuis la Draft

Cette petite passe d’armes prolonge une série d’échanges entre les deux hommes depuis la Draft. Yaxel Lendeborg avait notamment expliqué que Draymond Green n’avait jamais répondu à son premier SMS. Une version immédiatement contestée par le vétéran, qui l’a traité de « menteur » sur les réseaux sociaux.

Leurs parcours universitaires ajoutent une dimension supplémentaire à ce chambrage. Yaxel Lendeborg sort de Michigan, champion NCAA en 2026, tandis que Draymond Green est l’un des plus grands joueurs issus de Michigan State. Deux universités qui entretiennent l’une des rivalités les plus fortes du basket universitaire américain.

Le rookie assure néanmoins ne pas être réellement inquiet, malgré les nombreux messages reçus sur les réseaux sociaux au sujet du coup de poing porté par Draymond Green à Jordan Poole en 2022.

« J’ai seulement vu la vidéo. Je me suis demandé ce qui avait pu provoquer ça », explique-t-il. « Mais je ne suis pas quelqu’un qui se dispute avec ses coéquipiers. Je ne pense pas que je placerai un jour Draymond dans une situation où il aurait envie de faire ça avec moi. »

Une manière, surtout, de calmer le jeu avant leurs premiers entraînements communs dans quelques semaines.