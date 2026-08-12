Les Warriors voient toujours Stephen Curry finir sa carrière à Golden State

Avec 62.6 millions de dollars, il sera encore le joueur le mieux payé du championnat la saison prochaine. Il s’agira de la dernière année de l’actuel contrat de Stephen Curry, éligible à une prolongation à partir du 29 août.

Le joueur phare des Warriors pourrait se voir proposer deux années supplémentaires, moyennant 136.7 millions de dollars. Pour Mike Dunleavy Jr., la volonté du meneur de jeu de terminer sa carrière à Golden State ne fait aucun doute, et cette prolongation potentielle apparaît donc comme une suite logique.

Le GM de la franchise assure que le joueur de 38 ans ne lui a donné aucune raison de penser que cette intention, exprimée de longue date, de porter le maillot des Warriors jusqu’à la retraite, avait changé.

« C’est toujours le message qu’il nous a fait passer et ce dont nous avons discuté. Les choses évoluent très bien dans cette direction. Évidemment, il sera éligible à une prolongation plus tard ce mois-ci et nous discuterons de tout cela. […] Je suis assez confiant sur le fait que Steph terminera sa carrière ici, mais au bout du compte, c’est sa décision », rappelle le dirigeant devant des journalistes locaux.

Objectif ? Les playoffs seulement…

L’avenir de Stephen Curry avec les Warriors n’a pourtant peut-être jamais autant suscité d’interrogations, compte tenu de la situation sportive du club californien. Depuis l’obtention du dernier titre en 2022, la troupe menée par Steve Kerr n’a remporté que deux séries de playoffs, et même manqué de se qualifier à deux reprises.

Et l’intersaison réalisée par les dirigeants n’a pas vraiment de quoi rassurer. Golden State a dû se contenter de prolonger quelques joueurs clés, parmi lesquels le partenaire historique de Curry, Draymond Green, mais sans parvenir à attirer des « free agent » – à l’instar de l’échec dans le dossier LeBron James – ou à monter des échanges pour des renforts extérieurs.

En parallèle, de sérieux doutes persistent autour de la santé de Kristaps Porzingis, tandis que Jimmy Butler et Moses Moody, tous les deux gravement blessés, ne devraient pas rejouer avant 2027. Difficile à ce stade donc d’imaginer les Californiens faire beaucoup mieux que l’an dernier. Dunleavy lui-même reconnaît d’ailleurs que l’objectif, modeste, est d’atteindre les playoffs.

Malgré ce contexte, et l’approche de la retraite de la superstar, le GM se dit « certain » de « deux choses concernant Steph. Il veut vraiment, vraiment gagner et il veut terminer sa carrière chez les Warriors. Je ne pense pas que cela changera demain, le 29 août, au début de la saison, en cours de saison ou à la fin de la saison prochaine. Ces deux éléments resteront constants. »

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