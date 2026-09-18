Stephen Curry : « J’ai toujours dit que je voulais passer toute ma carrière à Golden State »

Pas question pour Stephen Curry d’imiter LeBron James et de se lancer dans une campagne de recrutement à travers la NBA. Interrogé sur CNBC sur la possibilité de tester le marché lorsqu’il sera free agent, le meneur a réaffirmé sa volonté de rester fidèle aux Warriors.

« Cela ne m’intéresse pas du tout », a-t-il répondu. « J’ai toujours dit que je voulais passer toute ma carrière à Golden State. Il y a tout ce que nous avons construit là-bas, et le fait que je puisse repartir cette saison avec Draymond et coach Kerr. »

La situation contractuelle du double MVP reste pourtant à régler. Stephen Curry va entrer dans la dernière année de son contrat, rémunérée 62 millions de dollars, et il pourrait théoriquement devenir free agent l’été prochain.

« Tout ce qui concerne les contrats et la NBA peut devenir complètement fou d’une année à l’autre. Les choses changent très vite », a-t-il d’ailleurs poursuivi. « Mais je sais que mon souhait et ma mission sont de rester à Golden State et d’y être compétitif. Le contrat se réglera tout seul. »

Plusieurs options sur la table

Depuis une semaine, Stephen Curry peut prolonger pour deux saisons supplémentaires et 137 millions de dollars. Un tel accord le lierait aux Warriors jusqu’en 2029, année de ses 41 ans.

Mais selon ESPN, les dirigeants de Golden State lui ont présenté un véritable « menu » d’options. Le meneur All-Star pourrait signer une prolongation maximale d’une ou deux saisons, accepter une baisse de salaire afin de préserver la souplesse financière de la franchise, ou simplement attendre avant de prolonger.

Cette dernière solution ne traduirait toutefois aucune envie d’aller voir ailleurs. L’enjeu est important pour Golden State, qui pourrait disposer d’environ 100 millions de dollars sous le plafond salarial lors de la prochaine intersaison. Une prolongation maximale de son meneur réduirait cette marge de manœuvre de près de moitié.

Stephen Curry devrait faire connaître sa préférence rapidement, possiblement avant le début du « training camp ».

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 43 30:54 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 1.7 1.1 2.8 0.4 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.