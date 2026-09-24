Stephen Curry se veut rassurant sur son état de santé

Stephen Curry a vu sa saison 2025/26 être perturbée par une blessure au genou qui l’avait contraint à manquer 27 matchs. Même lors des deux matchs du play-in, Steve Kerr avait limité le temps de jeu de son meneur.

À quelques jours du camp d’entraînement, Stephen Curry s’est toutefois voulu rassurant sur son état de santé.

« Je me sens en pleine forme », assure-t-il en effet. « J’ai suivi un programme précis cet été qui définissait ce que je pouvais faire sur et en dehors du terrain pour continuer de travailler tout en laissant mon genou se reposer. Je me suis suffisamment entraîné et j’ai assez joué. J’ai été capable de jouer comme d’habitude sans trop en faire avant le début du camp d’entraînement. »

Cependant, les Warriors restent prudents. Golden State craint que ce syndrome fémoro-patellaire ne devienne un problème récurrent, contraignant le double MVP à manquer plus de matchs ou à voir son temps de jeu limité…

Une gestion devenue incontournable

« J’en suis arrivé à ce stade de ma carrière », reconnaît Stephen Curry. « Tous ces éléments nous ont permis de passer un été où j’ai géré mes efforts pour continuer de travailler et d’atteindre les objectifs que je me suis fixés. Mais je me sens en forme et en bonne santé. »

Stephen Curry reconnaît que l’état de son genou restera l’une de ses principales priorités pour la saison à venir.

Pour éviter une éventuelle rechute, le quadruple champion pourra notamment compter sur Rick Celebrini, responsable du secteur santé des Warriors depuis 2018 et dont le travail a régulièrement été salué à Golden State.

« Comme j’ai manqué beaucoup de matchs la saison dernière, cela va être ma priorité et c’est tout à fait normal. Mais n’importe quel joueur qui a mon âge et qui a autant joué doit gérer quelque chose », nuance Stephen Curry, qui a soufflé sa 38e bougie en mars. « Cela fait partie de la longévité et cela ne me fait pas peur. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 43 30:54 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 1.7 1.1 2.8 0.4 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.