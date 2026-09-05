Le genou de Stephen Curry reste sous surveillance

À quelques semaines de la reprise, Stephen Curry se veut confiant avant d’entamer sa 18e saison NBA. Mais à 38 ans, le meneur des Warriors va devoir composer avec une nouvelle donnée : son genou droit.

D’après Monte Poole, de NBC Sports Bay Area, il subsiste en effet une certaine inquiétude autour du syndrome fémoro-patellaire qui avait largement perturbé la saison passée du double MVP.

« Il reste au moins une certaine inquiétude concernant le genou », explique le journaliste. Selon ses informations, le problème peut être maîtrisé, à condition justement de faire l’objet d’une gestion régulière et sérieuse.

Une nouveauté pour Stephen Curry, dont la condition physique et l’endurance ont toujours constitué deux de ses principaux atouts. « Maintenant, il doit gérer un genou », résume ainsi Monte Poole.

Plus de deux mois d’absence la saison dernière

L’inquiétude n’est évidemment pas anodine. Stephen Curry avait commencé à ressentir des douleurs au genou droit fin janvier et pensait initialement ne manquer qu’une poignée de rencontres. Mais son syndrome fémoro-patellaire, associé ensuite à une contusion osseuse, s’était révélé beaucoup plus difficile à traiter que prévu.

Le meneur avait finalement manqué 27 matchs consécutifs, ainsi que le All-Star Game, avant de retrouver les terrains début avril. À son retour, il avait expliqué qu’il pensait initialement ne devoir manquer qu’une semaine.

À plusieurs reprises pendant sa rééducation, une augmentation de la charge de travail avait provoqué une nouvelle réaction du genou. Son staff personnel aurait donc adapté sa préparation afin de limiter les risques de voir le problème réapparaître. Pour l’heure, aucun signal d’alarme n’est cependant envoyé par l’intéressé ou par Golden State. Stephen Curry serait même suffisamment confiant pour envisager de jouer plus de 70 matchs cette saison.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 43 30:54 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 1.7 1.1 2.8 0.4 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.