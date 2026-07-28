Draymond Green rempile avec les Warriors pour le même salaire

Comme prévu depuis l’arrivée de LeBron James aux Sixers, Draymond Green reste à Golden State, et ESPN annonce que l’ancien meilleur défenseur de la NBA s’est engagé pour une saison supplémentaire et 27,7 millions de dollars. Soit le salaire auquel il avait renoncé en juin afin d’aider les Warriors à recruter le « King ».

Le sacrifice financier n’aura finalement servi à rien, puisque LeBron James a choisi de rejoindre les Sixers. Mais Golden State n’a pas oublié le geste de son leader défensif.

En renonçant à sa « player option », Draymond Green avait permis aux Warriors de disposer d’une plus grande marge de manœuvre salariale dans leur offensive sur LeBron James.

L’idée était simple : si le quadruple champion NBA avait accepté de rejoindre Golden State, l’ailier fort aurait probablement signé un contrat de plusieurs saisons avec un salaire initial plus faible afin de faciliter l’opération.

Le choix de LeBron James en faveur de Philadelphie a mis fin à ce scénario, poussant les Warriors à récompenser leur vétéran en lui restituant exactement le contrat auquel il avait renoncé. Il leur faudra désormais piocher dans les free agents disponibles pour renforcer un effectif privé de Jimmy Butler et Moses Moody pour plusieurs mois.

À noter aussi qu’en signant pour un an, Draymond Green peut mettre son veto à tout échange qui l’impliquerait…

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GS 79 13:26 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GS 82 21:55 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GS 79 31:31 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GS 81 34:40 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GS 76 33:39 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GS 70 32:40 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GS 66 31:17 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GS 43 28:25 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GS 63 31:28 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GS 46 28:53 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GS 73 31:28 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GS 55 27:05 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GS 68 29:10 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GS 68 27:29 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.9 0.9 2.7 0.6 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.