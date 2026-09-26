Après 19 mois d’absence, Kyrie Irving est remonté à bloc

À Dallas, l’événement du début de saison concernera Kyrie Irving, de retour de sa blessure à un ligament croisé contractée il y a quasiment 19 mois, en mars 2025. Après avoir opté pour une saison blanche afin de ne prendre aucun risque, il est maintenant rétabli et surtout impatient de rejouer.

« Je suis prêt à aller sur le terrain et à faire la misère à mes adversaires », lance-t-il, déterminé, en conférence de presse. « Je sais qu’il y aura du scepticisme et des interrogations sur le niveau auquel je vais revenir, c’est inévitable. Mais j’ai la confiance d’un champion. […] J’ai hâte de remettre mes chaussures et de retrouver les terrains avec mes coéquipiers, pour montrer encore une fois à tout le monde ce dont je suis capable. C’est exactement comme le vélo : ça ne s’oublie pas. »

Tout au long de sa convalescence, qu’il considère comme « la meilleure chose » qui lui soit arrivé, Kyrie Irving en a profité pour travailler sur son état d’esprit et sur l’aspect psychologique du jeu.

« [J’en ai appris] sur le joueur que je veux être et, plus important encore, sur l’homme que je veux être », explique le meneur. « Comment peut-on se tourner vers moi pour que je devienne un meilleur leader et un meilleur communicant, quelqu’un de plus sensible et de plus vulnérable. Et je veux aussi adopter une approche qui correspond enfin à mon âge. J’ai 34 ans et je vais jouer ma 16e saison. J’ai traversé beaucoup de choses et j’ai connu beaucoup de hauts et de bas personnellement. Mais en tant que compétiteur, vous n’aurez jamais à vous soucier de mon engagement ou de ma volonté de tout donner. »

Le « grand frère » de Cooper Flagg

Maintenant que Klay Thompson, Khris Middleton et Anthony Davis sont partis, Kyrie Irving sera le deuxième joueur le plus âgé des Mavericks. Si Dwight Powell n’intègre pas l’effectif, il sera même le plus âgé tout court, pour la première fois de sa carrière.

Autant dire que le champion 2016 sera très important pour aider les jeunes pépites texanes à grandir : « Avoir quelqu’un comme lui en permanence sur le parquet à ses côtés, ça va être incroyable », se projette par exemple Cooper Flagg. « Le temps qu’on a pu passer ensemble sur les terrains cet été nous a été bénéfique à tous les deux pour créer cette connexion. J’ai vraiment hâte. Je pense que ça va être amusant de partager le terrain avec lui. »

Si Zaccharie Risacher, Dereck Lively II, Max Christie, Sergio de Larrea ou Morez Johnson Jr. doivent sans doute intriguer Kyrie Irving, c’est bien Cooper Flagg qui l’attire le plus dans le jeu, en qualité de Rookie de l’année 2026.

« J’ai hâte de cette opportunité de grandir à ses côtés », se réjouit déjà le nonuple All-Star, annoncé sur le départ et finalement resté dans le Texas. « Avec les joueurs de haut niveau, il n’y a pas de question d’âge : on nous met sur le terrain et on va aller chercher des victoires. »

Kyrie Irving a toute la confiance de son nouveau président, Masai Ujiri, mais il a également celle de son nouvel entraîneur, Dusty May. Qui ne compte d’ailleurs pas le dénaturer, bien au contraire.

« Kyrie a vu et accompli autant de choses que presque n’importe qui dans cette ligue. Je m’attends à n’intervenir pour le coacher que lorsque je serai capable d’apporter une plus-value », anticipe déjà le coach rookie, particulièrement impressionné par son meneur ces dernières semaines.