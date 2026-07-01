Dusty May entre dans le grand bain à Dallas

Tandis que la NBA a les yeux rivés sur la « free agency », ce lundi, les Mavericks ont présenté à la presse leur nouvel entraîneur, Dusty May. L’ancien coach de l’université de Michigan, champion NCAA en 2026, a fait le grand saut vers le niveau professionel. Est-ce un rêve qui se réalise ?

« Je me suis préparé pour cela depuis des années mais, rêver de coacher en NBA, non, je n’en ai jamais rêvé », répond le technicien. « Ni d’entraîner en NCAA, ou ailleurs, si ce n’est d’être le coach d’un lycée dans mon Etat. Donc, si on parle de rêve, non, ce n’était pas un rêve. Mais ça fait un long moment que je me prépare. »

Par conséquent, est-il enfin prêt, à 49 ans, pour un tel poste ? « C’est comme devenir parent, on n’est jamais préparé, ni prêt. Mais on espère avoir mis tout en œuvre pour relever les défis », compare-t-il.

Si Dusty May confirme qu’il a été très difficile de quitter Michigan, il ajoute que la décision a finalement été simplifiée par le groupe présent à Dallas et, au premier chef, par les dirigeants qui sont à la manœuvre en coulisses.

« Quand on prend un tel poste, on veut faire partie d’une équipe de haut niveau. Masai Ujiri, Mike Schmitz et Patrick Dumont (respectivement président, GM et propriétaire des Mavericks), tout le monde était sur la même longueur d’onde. C’est-à-dire bâtir ensemble les bases pour ramener l’équipe de Dallas vers le titre », indique le coach, avant de parler des joueurs qu’il va diriger. « Cooper Flagg est une superstar qui joue dur, qui se préoccupe de ses coéquipiers, qui est incroyablement généreuse. Ça ne court pas les rues. Il y a les vétérans aussi, PJ Washington a joué à haut niveau, Kyrie Irving a gagné le titre. Max Christie peut exploser l’année prochaine. Et Masai l’a dit : on est là pour gagner. On va poser les bases vers le titre dès aujourd’hui. »

Vu leur effectif actuel, les Mavericks sont encore loin de pouvoir se battre pleinement pour le trophée. Ce sera pour plus tard, à moyen terme. En attendant, le nouvel entraîneur texan a des priorités à définir, dans la longue saison régulière, pour retrouver les sommets.

« On a deux objectifs : le premier, c’est offrir un spectacle agréable pour nos fans et faire en sorte que chacun soit fier de notre façon de jouer. Le second, c’est de s’assurer de pouvoir gagner n’importe quel match : que ce soit une rencontre de saison régulière à beaucoup de points, une bataille acharnée ou un match de playoffs très physique », précise Dusty May. « Si on s’engage à un jouer un basket altruiste, à se battre et à partager la réussite, alors on dépassera les attentes. »