Dusty May déjà impressionné par Kyrie Irving

Désormais coach des Mavericks, Dusty May arrive au Texas pour porter le nouveau projet de Dallas, incarné par la prise de pouvoir de Masai Ujiri dans les bureaux et celle de Cooper Flagg sur les parquets. Mais il ne faut pas oublier Kyrie Irving, absent toute la saison passée après sa rupture d’un ligament croisé en mars 2025.

Avant sa blessure, durant l’exercice 2024/25, il tournait encore à 24.7 points de moyenne, à 40% de réussite à 3-pts. Et visiblement, 18 mois après son dernier match officiel et à 34 ans passés, le meneur n’a rien perdu de son talent.

« J’ai participé à plusieurs entraînements avec Kyrie, je l’ai vu travailler et j’ai assisté à plusieurs matchs d’entraînement. J’ai également eu les retours de gens qui l’ont observé récemment. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste. J’ai été très impressionné », explique ainsi Dusty May, avant d’aller encore plus loin. « On sait tous à quel point il est talentueux balle en main, mais son niveau de préparation, son sens du détail, son intelligence de jeu sont des choses que je n’ai jamais vues à ce niveau. »

Le meneur de jeu « a réponse à tout »

Impatient que Kyrie Irving, que les dirigeants ne veulent pas transférer pour l’instant, retrouve pleinement le groupe et partage son expérience avec les jeunes Mavericks, l’entraîneur de Dallas ne doute pas de son impact.

Même sans avoir encore joué avec Cooper Flagg et après une si longue absence, le champion NBA 2016 doit apporter sur et en dehors du terrain. Dusty May insiste notamment sur sa capacité à pouvoir peser sur le jeu de son équipe sans forcément monopoliser le ballon.

« Il y a un seul ballon et cinq joueurs. Chacun ne peut avoir la balle qu’un certain temps, donc comment peut-on rendre les autres meilleurs quand on ne l’a pas dans les mains ? Comment attirer l’attention ? Après, le truc avec Kyrie, c’est qu’il a réponse à tout », se réjouit le technicien.

Et son apport est également attendu dans le vestiaire d’une équipe qui doit désormais rebondir.

« Avec un joueur comme lui, on parle d’un joueur d’expérience et on aimerait qu’il soit un leader, qu’il s’impose dans le vestiaire. Le fait qu’il aura un impact au quotidien tout en assumant son rôle de leader sera inestimable. »

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 BRK 8 39 45.3 28.0 92.7 0.8 4.4 5.1 5.1 3.0 1.4 2.4 1.1 26.9 Total 619 34 47.0 39.1 88.3 0.8 3.1 3.8 5.7 2.3 1.3 2.6 0.4 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.