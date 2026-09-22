Dirk Nowitzki, à fond derrière Masai Ujiri et Cooper Flagg

Embauché début mai pour devenir le nouveau président des Mavericks, Masai Ujiri peut déjà compter sur un soutien de poids dans le Texas : Dirk Nowitzki, la légende de la franchise.

Familier du dirigeant nigérian, qu’il connaît depuis une dizaine d’années maintenant, l’Allemand dit lui faire confiance afin de réinstaller Dallas parmi les places fortes de la NBA.

« Nous sommes derrière lui », a-t-il assuré, en marge de son traditionnel tournoi de tennis caritatif. « Nous voulons tous voir les Mavs retrouver leur rang. Il y a encore deux ans, nous étions en finale NBA. Il y a beaucoup de travail devant nous, mais nous avons hâte. »

Outre l’arrivée de Masai Ujiri, venu remplacer Nico Harrison, les Mavericks se sont aussi séparés de Jason Kidd pour faire venir Dusty May, tandis que Mike Schmitz est arrivé comme nouveau GM.

« Il y a eu beaucoup de changements », a souligné Dirk Nowitzki. « Il a fait venir beaucoup de ses proches. Ça va être amusant de les suivre et de voir comment tout ça va se mettre en place. Il y a un nouveau coach et un nouveau GM, il en a déjà fait beaucoup, donc on verra maintenant comment tout ça va prendre forme. »

Un diamant à polir

Évidemment, la majorité des espoirs reposeront maintenant sur les épaules de Cooper Flagg dans le Texas. Un joueur nommé Rookie de l’année 2026 et déjà promis à une très, très grande carrière.

« Il a réalisé une première saison incroyable », a d’ailleurs rappelé Dirk Nowitzki. « Malgré toute la hype qui entourait sa place de numéro 1 à la Draft, il a réussi à assumer la pression et dépasser les attentes dès sa première année, donc c’est remarquable. Il a progressé semaine après semaine et mois après mois, en débutant pourtant comme meneur de jeu à seulement 18 ans. Les progrès qu’il a faits en un an rendent tout le monde extrêmement enthousiaste pour la suite. On sait tous que c’est un acharné de travail, il ne vit que pour ça et il ne fait que jouer. Il veut toujours progresser et enrichir sa palette technique. Je pense qu’il va réaliser une excellente deuxième année. Il n’a aucune limite et j’espère qu’on pourra le voir jouer pendant plus d’une décennie. »

En bon mentor, voire grand frère, Dirk Nowitzki fait en tout cas le nécessaire pour permettre à Cooper Flagg de bien appréhender son nouveau rôle de leader des Mavericks. Qu’il connaît forcément sur le bout des doigts.

« On s’est rencontrés à plusieurs reprises et on est évidemment restés en contact », a précisé le MVP 2007 et champion 2011. « Je lui parle par message dès que je remarque quelque chose. Il sait que je le soutiens et que je souhaite le voir réussir et bien faire les choses. Il est tellement en avance par rapport à son âge. S’il a besoin de moi, je serai plus que ravi d’être là pour l’aider. »